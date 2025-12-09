Редкий гость из другой звёздной системы: межзвёздная комета 3I/ATLAS приближается к Земле

Минимальное сближение 3I/ATLAS с Землёй 19 декабря — NASA

Межзвёздная комета, пролетевшая через окрестности Солнечной системы, вновь оказалась в центре внимания учёных благодаря серии новых снимков. На полученных кадрах видны детали, которые раньше невозможно было различить, включая особенности её хвостов и активность вблизи Солнца. Астрономы отмечают, что подобные объекты фиксируются крайне редко, поэтому каждое наблюдение становится важным вкладом в изучение далеких космических процессов.

Фото: NASA, ESA by David Jewitt (UCLA), oseph DePasquale (STScI), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Комета 3I/ATLAS

Новые наблюдения и значение межзвёздного объекта

Когда "Хаббл" направил свои инструменты на 3I/ATLAS в июле, исследователи получили первое подробное изображение кометы, выделяющейся характерным каплевидным облаком пыли вокруг ядра. Тогда она находилась на расстоянии сотен миллионов километров, и астрономы лишь начинали наблюдения, стремясь уточнить её траекторию и фиксировать изменения по мере сближения с Солнцем. По мере движения кометы стало ясно, что её поведение предоставляет редкую возможность изучить объект, прибывший из глубин межзвёздного пространства. Такие данные помогают понять процессы, которые происходят в других планетных системах, а также дают материал для сравнения с кометами, сформировавшимися в пределах нашей звёздной окрестности.

30 ноября телескоп получил очередной снимок: на этот раз аппарат наблюдал 3I/ATLAS с расстояния около 286 миллионов километров. Кадр стал ещё чётче благодаря использованию широкоугольной камеры, что позволило рассмотреть внутреннюю структуру пылевого кокона и изменения, произошедшие после прохождения перигелия.

"Хаббл показывает, что у кометы есть каплевидный кокон из пыли, отходящий от её твёрдого ледяного ядра", — говорится в публикации NASA.

Параллельно аппарат "Юпитер-Глоб" продолжал свой путь к системе Юпитера и его ледяным спутникам. Но ещё до достижения цели он оказался в выгодной точке для наблюдения за межзвёздной кометой и сделал собственные снимки, которые стали важным дополнением к данным "Хаббла". Это позволило зафиксировать активные процессы, происходящие в атмосфере кометы на фоне нагрева солнечным излучением. Об этом сообщает NASA.

Наблюдения с борта миссии Juice

Juice стартовал в 2023 году и в будущем будет изучать Ганимед, Европу и Каллисто, на которых могут существовать водные океаны под ледяной корой. Пока же аппарат движется к Юпитеру, его инструменты продолжают фиксировать данные обо всех доступных объектах, в том числе о пролетающих рядом кометах. Такое использование миссий считается ценным подходом: даже на этапе путешествия они могут собирать уникальную научную информацию.

В начале ноября аппарат находился на расстоянии примерно 66 миллионов километров от кометы, что позволило рассмотреть её структуру и активность. Несмотря на ограниченный объём данных, который спутник способен передавать из-за использования основной антенны как теплозащиты, команда миссии решила выгрузить часть снимка, чтобы не ждать несколько месяцев. На нём специалисты увидели два отчётливых хвоста и яркую кому — газовое облако вокруг ядра.

"Кома и два хвоста — плазменный и пылевой — хорошо различимы на опубликованном снимке", — отмечается в отчёте ESA.

Подобные хвосты характерны для комет Солнечной системы, однако наблюдение межзвёздного объекта даёт возможность сравнить процессы, происходящие в разных частях галактики. Хвосты формируются вследствие нагрева и разрушения льда, а также взаимодействия частиц с солнечным ветром, и в случае 3I/ATLAS эти особенности оказались особенно отчётливыми.

Предстоящее сближение и ожидаемые данные

19 декабря комета достигнет минимального расстояния до Земли — около 270 миллионов километров. Несмотря на кажущееся сближение, объект будет находиться по другую сторону от Солнца и не представляет угрозы. Наблюдать комету можно будет ещё несколько месяцев, прежде чем она покинет пределы Солнечной системы и продолжит своё движение в межзвёздном пространстве.

Учёные рассчитывают, что в феврале будут получены данные высокого разрешения и измерения состава, сделанные инструментами Juice во время пролёта рядом с кометой. Эти сведения помогут точнее понять происхождение объектов подобного класса и сопоставить их со знакомыми нам кометами. Такое исследование ценно для изучения эволюции звёздных систем и условий, в которых формируются планеты.

Межзвёздные кометы и кометы Солнечной системы

При наблюдении за 3I/ATLAS учёные отмечают различия и сходства между объектами, прибывшими извне, и теми, что возникли в нашей системе. Межзвёздные кометы часто имеют более вытянутые траектории и большую скорость, что связано с их происхождением в других звёздных окружениях. Кометы Солнечной системы медленнее и предсказуемее, так как находятся под постоянным гравитационным влиянием планет.

Различия касаются и состава: межзвёздные объекты нередко демонстрируют более разнообразные комбинации льдов и газов, что отражает условия формирования в другой части галактики. Однако процессы испарения, образования хвостов и изменения внешнего вида при нагреве похожи, что позволяет сравнивать наблюдения и делать выводы о физике подобных тел.

Плюсы и минусы наблюдений за межзвёздными кометами

Исследование 3I/ATLAS подчёркивает, что подобные объекты дают редкий шанс заглянуть за пределы привычного космического окружения. Это открывает возможности для уточнения моделей формирования планет и развития звёздных систем. Возможность наблюдать комету с разных аппаратов одновременно усиливает точность данных и позволяет сопоставлять параметры на разных расстояниях.

К положительным сторонам учёные относят:

повышенную научную ценность уникальных межзвёздных объектов;

возможность изучения состава и активности при прохождении через Солнечную систему;

сравнительный анализ процессов испарения и образования хвостов.

Также есть и ограничения:

малое время наблюдения — такие кометы быстро покидают нашу систему;

зависимость качества данных от расположения аппаратов;

невозможность направить на объект специализированные миссии из-за внезапности обнаружения.

Популярные вопросы о межзвёздных кометах

Почему межзвёздные кометы встречаются так редко?

Потому что их траектории проходят далеко от Земли, и только небольшая часть пересекает Солнечную систему на расстоянии, позволяющем наблюдение.

Можно ли увидеть 3I/ATLAS в бытовой телескоп?

Её яркость недостаточна для небольших любительских приборов, но крупные любительские телескопы могут зафиксировать её как слабый объект при подходящих условиях.

Что даёт изучение межзвёздных комет?

Они помогают понять разнообразие материи в галактике и сравнить процессы, происходящие при формировании различных планетных систем.

В итоге наблюдения за 3I/ATLAS становятся важным этапом в изучении межзвёздных объектов, которые крайне редко проходят через Солнечную систему. Комбинация данных от различных космических аппаратов позволяет увидеть процессы, недоступные при обычных наблюдениях, и расширяет понимание того, как формируются и эволюционируют кометы в разных уголках галактики. Исследования подобного масштаба не только дают новое представление о составе и поведении далеких ледяных тел, но и помогают уточнять модели развития планетных систем. Каждый такой объект становится вкладом в общее понимание космических процессов, а собранные материалы ещё долго будут служить базой для будущих открытий.