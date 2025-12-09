Семь вспышек за сутки: Солнце устроило энергетический штурм, а Земля — под ударом

Семь вспышек класса М на Солнце 9 декабря — Институт прикладной геофизики

9 декабря 2025 года на поверхности Солнца произошло сразу семь мощных вспышек класса М — предпоследнего по интенсивности. По данным Института прикладной геофизики, активность звезды значительно возросла, что может привести к возмущениям магнитного поля Земли.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Солнечная вспышка

Первая вспышка: M3.1 и её особенности

Первая и самая сильная вспышка дня произошла в 00:17 по московскому времени. В рентгеновском диапазоне в группе солнечных пятен 4294 зафиксировано событие класса M3.1, продолжавшееся около 12 минут. Это одна из самых заметных вспышек за последние недели — учёные отмечают, что активность Солнца находится на пике.

"9 декабря в 00:17 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4294 (S12W40) зарегистрирована вспышка M3.1 продолжительностью 12 минут", — сообщили в Институте прикладной геофизики.

По данным специалистов, вспышка сопровождалась выбросом плазмы, который может достичь околоземного пространства. Такие выбросы обычно становятся причиной геомагнитных бурь, воздействующих на радиосвязь и самочувствие людей. Схожие явления наблюдались и ранее — например, мощная вспышка на Солнце летом 2024 года, вызвавшая редкие полярные сияния над Европой и Россией.

Серия вспышек и рост солнечной активности

Помимо основной вспышки, в течение первой половины дня наблюдалось ещё шесть событий того же класса. Они были зарегистрированы в крупнейшем на данный момент комплексе солнечных пятен, состоящем из областей 4294, 4296 и 4298. Учёные отмечают, что именно эта группа формирует основную зону активности декабрьского цикла.

Подобные серии сигнализируют о приближении пика 11-летнего солнечного цикла, когда энергия в верхних слоях звезды достигает максимума. Астрономы отмечают, что сейчас Солнце ведёт себя особенно непредсказуемо — что, впрочем, не выходит за рамки природного цикла. Об этом сообщает ТАСС.

Классы вспышек и их особенности

Вспышки делятся на пять классов — A, B, C, M и X, где каждый следующий уровень мощнее предыдущего в десять раз. Класс M способен вызывать умеренные магнитные бури, а X — настоящие космические шторма, влияющие на работу спутников и систем связи.

Даже события среднего уровня, как декабрьские, могут сказаться на навигации и радиосигналах. Однако в отличие от экстремальных X-вспышек, они редко вызывают длительные нарушения.

Почему это важно для Земли

Каждое подобное событие сопровождается выбросом заряженных частиц, которые достигают магнитосферы планеты. В результате возникают геомагнитные бури, влияющие на электронику, здоровье и атмосферу.

Вспышки сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бур. Учёные уже отслеживают траекторию плазменных потоков, чтобы заранее предупредить энергетические и спутниковые компании. Подобные меры помогают снизить риски перебоев связи.

От вспышек к "искусственному солнцу"

Современные исследования энергии звёзд вдохновляют инженеров по всему миру. Например, Китай планирует реализовать проект "искусственного солнца" к 2050 году, основанный на термоядерном синтезе. Учёные называют это шагом к безопасному источнику чистой энергии, аналогичному естественным процессам в ядре Солнца.

Таким образом, наблюдения за звёздной активностью имеют не только теоретическое, но и прикладное значение: они помогают понять, как использовать солнечную энергию на благо человечества.

Вспышки класса М и класса X

Вспышки класса М и X различаются не только масштабом, но и последствиями.

Сила воздействия. Класс М способен вызывать слабые и средние бури, тогда как вспышки класса X приводят к мощным геомагнитным штормам. Частота. Вспышки М происходят чаще — несколько раз в месяц, тогда как события класса X фиксируются не более 5-10 раз в год. Воздействие на технику. При X-вспышках страдают системы радиосвязи и электроники на орбите, особенно спутники навигации. Оптические эффекты. После вспышек класса М чаще наблюдаются сияния в умеренных широтах, а после X — в южных и северных регионах, где они бывают крайне редкими.

Пока декабрьские события относятся к классу М, учёные продолжают следить за активностью — мощные вспышки X возможны в ближайшие недели.

Плюсы и минусы солнечной активности

Солнечная активность оказывает двойственное влияние на жизнь на Земле.

Плюсы:

формирование красивых полярных сияний;

возможность изучать динамику космоса и прогнозировать магнитные возмущения;

развитие технологий защиты спутников и электроники.

Минусы:

кратковременные сбои радиосвязи и навигации;

влияние на электросети и энергосистемы;

ухудшение самочувствия у людей, чувствительных к перепадам магнитного поля.

Как минимизировать влияние магнитных бурь

Следите за прогнозами геомагнитной активности — данные публикуются космическими агентствами и метеослужбами. В дни бурь старайтесь уменьшить физические и эмоциональные нагрузки. Поддерживайте водный баланс и высыпайтесь — это помогает снизить влияние перепадов давления. Избегайте длительной работы с гаджетами, чтобы снизить нагрузку на нервную систему. Если вы управляете техникой или навигацией, заранее учитывайте вероятность сбоев.

Популярные вопросы о солнечных вспышках

1. Что означает класс М3.1?

Это показатель мощности рентгеновского излучения во время вспышки. M3.1 — средняя по силе вспышка, но всё же способная повлиять на магнитное поле Земли.

2. Когда солнечная активность достигает пика?

Каждые 11 лет наступает максимум цикла, когда вспышки происходят особенно часто. Сейчас Солнце находится близко к пику активности.

3. Чем опасны магнитные бури для человека?

Они могут вызывать утомляемость, бессонницу и головные боли у метеозависимых людей, однако большинство переносит их без ощутимых последствий.

4. Можно ли предсказать сильные вспышки заранее?

Учёные наблюдают за активными зонами на Солнце и могут предупредить за 1-2 дня, но точное время предсказать сложно.

5. Повлияют ли декабрьские вспышки на Землю?

Предварительные данные указывают на возможность слабых возмущений магнитосферы, но без серьёзных последствий.

9 декабря стало одним из наиболее активных дней за последние месяцы: сразу семь вспышек класса М показали, что Солнце постепенно приближается к пику своей активности. Учёные продолжают следить за развитием событий, оценивая риск геомагнитных бурь. Несмотря на потенциальное воздействие на Землю, подобные явления остаются важнейшими для науки и помогают лучше понять процессы, происходящие в недрах звезды.