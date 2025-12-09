Семь вспышек за сутки: Солнце устроило энергетический штурм, а Земля — под ударом

9 декабря 2025 года на поверхности Солнца произошло сразу семь мощных вспышек класса М — предпоследнего по интенсивности. По данным Института прикладной геофизики, активность звезды значительно возросла, что может привести к возмущениям магнитного поля Земли.
Первая и самая сильная вспышка дня произошла в 00:17 по московскому времени. В рентгеновском диапазоне в группе солнечных пятен 4294 зафиксировано событие класса M3.1, продолжавшееся около 12 минут. Это одна из самых заметных вспышек за последние недели — учёные отмечают, что активность Солнца находится на пике.
"9 декабря в 00:17 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4294 (S12W40) зарегистрирована вспышка M3.1 продолжительностью 12 минут", — сообщили в Институте прикладной геофизики.
По данным специалистов, вспышка сопровождалась выбросом плазмы, который может достичь околоземного пространства. Такие выбросы обычно становятся причиной геомагнитных бурь, воздействующих на радиосвязь и самочувствие людей. Схожие явления наблюдались и ранее — например, мощная вспышка на Солнце летом 2024 года, вызвавшая редкие полярные сияния над Европой и Россией.
Помимо основной вспышки, в течение первой половины дня наблюдалось ещё шесть событий того же класса. Они были зарегистрированы в крупнейшем на данный момент комплексе солнечных пятен, состоящем из областей 4294, 4296 и 4298. Учёные отмечают, что именно эта группа формирует основную зону активности декабрьского цикла.
Подобные серии сигнализируют о приближении пика 11-летнего солнечного цикла, когда энергия в верхних слоях звезды достигает максимума. Астрономы отмечают, что сейчас Солнце ведёт себя особенно непредсказуемо — что, впрочем, не выходит за рамки природного цикла. Об этом сообщает ТАСС.
Вспышки делятся на пять классов — A, B, C, M и X, где каждый следующий уровень мощнее предыдущего в десять раз. Класс M способен вызывать умеренные магнитные бури, а X — настоящие космические шторма, влияющие на работу спутников и систем связи.
Даже события среднего уровня, как декабрьские, могут сказаться на навигации и радиосигналах. Однако в отличие от экстремальных X-вспышек, они редко вызывают длительные нарушения.
Каждое подобное событие сопровождается выбросом заряженных частиц, которые достигают магнитосферы планеты. В результате возникают геомагнитные бури, влияющие на электронику, здоровье и атмосферу.
Вспышки сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бур. Учёные уже отслеживают траекторию плазменных потоков, чтобы заранее предупредить энергетические и спутниковые компании. Подобные меры помогают снизить риски перебоев связи.
Современные исследования энергии звёзд вдохновляют инженеров по всему миру. Например, Китай планирует реализовать проект "искусственного солнца" к 2050 году, основанный на термоядерном синтезе. Учёные называют это шагом к безопасному источнику чистой энергии, аналогичному естественным процессам в ядре Солнца.
Таким образом, наблюдения за звёздной активностью имеют не только теоретическое, но и прикладное значение: они помогают понять, как использовать солнечную энергию на благо человечества.
Вспышки класса М и X различаются не только масштабом, но и последствиями.
Пока декабрьские события относятся к классу М, учёные продолжают следить за активностью — мощные вспышки X возможны в ближайшие недели.
Солнечная активность оказывает двойственное влияние на жизнь на Земле.
Плюсы:
Минусы:
Это показатель мощности рентгеновского излучения во время вспышки. M3.1 — средняя по силе вспышка, но всё же способная повлиять на магнитное поле Земли.
Каждые 11 лет наступает максимум цикла, когда вспышки происходят особенно часто. Сейчас Солнце находится близко к пику активности.
Они могут вызывать утомляемость, бессонницу и головные боли у метеозависимых людей, однако большинство переносит их без ощутимых последствий.
Учёные наблюдают за активными зонами на Солнце и могут предупредить за 1-2 дня, но точное время предсказать сложно.
Предварительные данные указывают на возможность слабых возмущений магнитосферы, но без серьёзных последствий.
9 декабря стало одним из наиболее активных дней за последние месяцы: сразу семь вспышек класса М показали, что Солнце постепенно приближается к пику своей активности. Учёные продолжают следить за развитием событий, оценивая риск геомагнитных бурь. Несмотря на потенциальное воздействие на Землю, подобные явления остаются важнейшими для науки и помогают лучше понять процессы, происходящие в недрах звезды.
