Зима устроит русскую рулетку: где стихия нажмёт на курок первой — остаётся загадкой для всей страны

В Сибири прогнозируют морозы ниже –40, на юге — частые оттепели зимой 2026 года
Наука

Погода в начале года редко бывает предсказуемой, но грядущие месяцы, по оценкам специалистов, могут преподнести особенно яркие контрасты. Синоптики отмечают, что январь и февраль 2026-го станут временем нестабильных температур, резких колебаний атмосферных фронтов и частых погодных сюрпризов. Многие регионы уже готовятся к усиленным нагрузкам на коммунальные службы и транспорт.

Холод, мороз
Фото: Own work by Daniel Schwen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Холод, мороз

Картина зимы в европейской части страны

По предварительным данным, природные процессы в западных регионах России будут развиваться неравномерно. На смену устойчивым холодам периодически будут приходить оттепели, создавая сложную ситуацию на дорогах и влияя на работу городских систем. Температура в этих областях может отклоняться от привычных значений на несколько градусов, что увеличивает вероятность образования ледяной корки.

В Центральном федеральном округе ожидается заметное снижение температуры. В течение месяца столбики термометров будут чаще всего показывать значения от -15 до -25 градусов. При этом экспертами прогнозируются редкие, но ощутимые потепления до нескольких градусов выше нуля. Подобные скачки могут стать причиной наледи, а также спровоцировать дополнительные сложности для автомобилистов и пешеходов.

Северо-Запад также окажется под влиянием меняющихся воздушных масс. Зима будет морозной: температуры удержатся в диапазоне -10…-20 градусов. В январе возможны эпизоды аномального тепла, а местами — и полноценные оттепели. Это приведёт к таянию снега и гололедице, особенно в городах с плотной застройкой и интенсивным трафиком. По мере приближения февраля морозы могут ощутимо усилиться, что неизбежно повлияет на ситуацию на трассах и магистралях.

Что ждёт Поволжье и южные регионы

Погода в Поволжье, по словам синоптиков, будет более мягкой по сравнению с северными широтами. В большинстве районов температура стабилизируется около -10…-15 градусов. Однако в январе возможны кратковременные периоды аномального тепла, когда воздух прогреется до +5 градусов. Специалисты предупреждают, что такие скачки могут стать причиной локальных подтоплений, а также привести к размыву небольших участков дорог.

Южные районы, включая Кавказ, столкнутся со своей спецификой зимних процессов. Здесь воздух порой будет прогреваться до +10 градусов. Повышение температуры в горных областях способно резко увеличить риск схода лавин. Местные службы ежегодно принимают дополнительные меры безопасности, однако в условиях аномальных колебаний погодных условий нагрузка на спасательные подразделения может возрасти.

Особенности зимы в Сибири и на Дальнем Востоке

Климатические особенности Сибири традиционно предполагают суровые морозы, и наступающая зима не станет исключением. В западных и восточных районах региона температура будет регулярно опускаться до -40 градусов и ниже. Краткие периоды "потепления" — условного, когда воздух прогревается лишь до -20 градусов — могут приводить к обледенению линий электропередачи и других инфраструктурных объектов. В феврале специалисты ожидaют очередную волну усиления морозов, сопровождающуюся обильными снегопадами.

На Дальнем Востоке температурный режим также сохранится очень низким. Наиболее частыми значениями будут -20…-30 градусов. В отдельных районах возможны незначительные оттепели, когда воздух прогреется до -5 градусов. Это может привести к таянию значительных слоёв снега и стать фактором риска прибрежных наводнений.

Погодные риски и аномалии

Эксперты обращают внимание на то, что предстоящая зима может войти в число наиболее контрастных за последние годы. На фоне глобальных климатических изменений и нестабильных циркуляций атмосферы Россия может столкнуться с целым рядом опасных явлений.

  1. Периоды аномального тепла грозят появлением гололедицы, особенно в городах, где интенсивность движения велика.
  2. Сильные снегопады способны парализовать работу дорог, вызвать транспортные заторы и увеличить нагрузку на спецтехнику.
  3. В зонах с резкими перепадами температур возрастёт вероятность обледенения проводов и фасадов зданий.
  4. В горных районах Кавказа сохранится угроза лавин.

Гражданам рекомендуется заранее подготовиться к возможным осложнениям: своевременно менять шины на зимние, следить за состоянием отопительных систем, продумывать маршруты поездок и запасы необходимых товаров.

Советы для подготовки к зиме

Чтобы минимизировать бытовые трудности, специалисты рекомендуют заранее продумать меры безопасности и комфорта. Несколько шагов помогут упростить жизнь и избежать неприятностей.

  1. Проверить состояние автомобиля: аккумулятор, уровень масла, исправность печки.
  2. Подготовить дом и дачу: утеплить оконные рамы, проверить отопительные приборы.
  3. Приобрести товары первой необходимости: ледоступы, скребки, антигололёдные смеси.
  4. Регулярно отслеживать прогнозы погоды и предупреждения синоптиков.

Популярные вопросы

Как выбрать подходящую обувь для гололёда?

Важнее всего — качественная подошва с выраженным протектором. Помогут также накладки-ледоступы, которые уменьшают риск падений.

Что делать водителям при частых оттепелях и похолоданиях?

Стоит использовать зимние шины высокого класса сцепления и регулярно очищать автомобиль от наледи.

Что лучше для дачи зимой — электрическое или газовое отопление?

Газовое отопление обеспечивает более стабильное тепло в сильные морозы, но электрические приборы удобнее в быту и не требуют обслуживания оборудования.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
