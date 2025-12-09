Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Непрерывный режим работы кондиционера снижает зимние расходы энергии — Malatec
Опубликованы три простых рецепта салатов с ананасом к празднику — "Белновости"
Больцано вводит ежедневный налог для туристов с собаками — член совета Вальхер
Горчица помогает пищеварению и усвоению белков — данные диетолога Русаковой
Дочь Даны Борисовой изменила Артуру Якобсону из-за алкоголя
Эксперты отметили способность картофеля смягчать горечь в супе — Белновости
Компот из сухофруктов выводит натрий и лишнюю воду — диетолог Анна Белоусова
Нет смысла прятать наворованное, удар коснётся и самых близких — глава СК Бастрыкин
Таиланд отменил дневной запрет на продажу алкоголя — Associated Press

Тайник планеты раскрылся: под землёй Амазонии обнаружили водный мир, сопоставимый с океаном

Новый водоносный горизонт площадью 1,2 млн км² найден в Амазонии — Университет Пара
Наука

Первое впечатление от открытия нового природного объекта в Амазонии оказалось куда сильнее ожидаемого. Учёные представили результаты многолетних исследований, и цифры оказались настолько масштабными, что вызвали обсуждение даже среди тех, кто далёк от гидрологии. Потенциал пресноводных запасов региона теперь рассматривается в совершенно ином ключе.

Извержение гейзера
Фото: flickr.com by James St. John, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Извержение гейзера

Новая система и её влияние на водные ресурсы

Обнаруженная Большая Амазонская система водоносных горизонтов значительно расширила представления о масштабах подземных пресных вод Южной Америки. Учёные из Федерального университета Пара уточнили, что речь идёт о природном резервуаре, занимающем территорию порядка 1,2 миллиона квадратных километров, причём большая часть этого массива находится на территории Бразилии. Исследование стало одним из наиболее значимых открытий последних десятилетий и сразу привлекло внимание специалистов.

По оценкам специалистов, ресурсная ёмкость образования существенно превосходит другие известные водоносные горизонты континента и мира, включая Гуарани. Объём воды в системе достигает порядка 150 квадриллионов литров, что позволяет говорить о её ключевой роли в возможном будущим распределении пресных ресурсов. Масштабы объекта делают его не только частью природного наследия страны, но и важным ориентиром для планирования экономических и экологических программ.

Данное открытие способно повлиять на долгосрочные стратегии в сфере водоснабжения, агропромышленного производства и защиты экосистем. При этом необходим аккуратный подход к любым операциям, связанным с использованием подземных вод, чтобы избежать повторения ошибок прошлого, сообщает Correio Doestado.

Проблемы эксплуатации и уроки соседних регионов

Аналогичные крупные водоносные системы нередко сталкивались с перегрузкой и неконтролируемым отбором ресурсов. Водоносный горизонт Гуарани уже стал примером того, как отсутствие надлежащего регулирования может привести к ухудшению качества воды и риску истощения отдельных участков. Это заставляет рассматривать новое открытие не только в контексте потенциальной выгоды, но и как повод к пересмотру существующих правил охраны подземных вод.

Подземные системы тесно связаны с состоянием поверхностных экосистем, особенно лесных. Амазонские леса ежегодно переносят через атмосферу гигантские объёмы влаги, влияя на климатическую стабильность и режимы осадков в разных регионах страны. Любое вмешательство без учёта экологических факторов может привести к дисбалансу, который отразится на сельском хозяйстве, энергетике, водоснабжении и других ключевых сферах.

Большинство специалистов подчёркивает, что сохранение природного окружения является необходимым условием для поддержания устойчивого уровня подземных вод. Речь идёт не только о защите лесов, но и о регулировании коммерческой деятельности, которая может влиять на качество почв, уровень загрязнения и скорость подзарядки акватории.

Значение для климата и экономического развития

Амазония давно признана одним из важнейших природных стабилизаторов на планете благодаря способности удерживать влагу и перераспределять её между регионами. Новые данные о подземных запасах воды только подтверждают значимость территории в масштабах глобальных климатических процессов. Система поддерживает работу так называемых "рек атмосферной влаги", без которых режимы дождей в Бразилии и других странах могли бы существенно измениться.

Сельское хозяйство, промышленность и городские центры зависят от стабильности осадков, а потому информация о масштабе природного резервуара вызывает интерес у представителей разных отраслей. В то же время важно понимать, что даже самый крупный водоносный горизонт не является неисчерпаемым. Его защита требует долгосрочной стратегии, включающей контроль загрязнений, мониторинг состояния экосистем, ограничения на бурение скважин и развитие технологий водосбережения.

Страна рассматривает возможности использования резервуара для поддержки стратегических водных запасов, однако уже на данном этапе подчеркивается необходимость ограничения доступа к территориям, где ведутся исследования, чтобы избежать экологического давления и неконтролируемого вмешательства.

Плюсы и минусы использования подземных вод Амазонии

Использование таких масштабных природных ресурсов всегда вызывает интерес у бизнеса, государства и научного сообщества. При этом важно понимать преимущества и риски:

К числу плюсов относят огромные физические объёмы воды, способность стабилизировать региональные водные потоки и потенциал для долгосрочного обеспечения населения. Массив способен поддерживать развитие агробизнеса, энергетики и инфраструктуры. Кроме того, наличие обширных запасов снижает зависимость регионов от климатических колебаний и повышает уровень безопасности в период засух.

Среди минусов выделяют сложности контроля качества воды, угрозу неконтролируемого бурения скважин и риск изменения гидрологических процессов. Значительное вмешательство может привести к снижению уровня водозапаса и ухудшению состояния флоры и фауны. Также существует риск загрязнения, особенно в районах коммерческой активности.

Для минимизации рисков рассматривается внедрение систем очистки, мониторинга и технологических решений. Это касается и устройств для обработки воды, и экологического оборудования, которое позволит снизить давление на природные территории. Такие меры помогают выстраивать гармоничную интеграцию природных ресурсов в экономическую модель страны, сохраняя хрупкий экологический баланс.

Популярные вопросы

Можно ли использовать воду из новых горизонтов для городского водоснабжения?

Использование возможно, однако требует комплексной системы мониторинга, чтобы гарантировать экологическую безопасность и стабильность запасов.

Сколько стоит бурение скважины в таких районах?

Стоимость зависит от глубины, региона, доступности технологий и требований к оборудованию. В экологически чувствительных зонах цена обычно выше из-за дополнительных ограничений.

Как выбрать оборудование для фильтрации подземной воды?

Рекомендуется ориентироваться на системы с многоступенчатой очисткой, подходящие для работы с грунтовыми водами, а также учитывать уровень минерализации и состав конкретного региона.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Гигантский люциан достигает 2,5 метра и более 400 кг — подтвердили учёные
Домашние животные
Гигантский люциан достигает 2,5 метра и более 400 кг — подтвердили учёные
Декор из старых батареек способствует развитию экопривычек
Недвижимость
Декор из старых батареек способствует развитию экопривычек
В Европе началась волна массовых закрытий автозаводов
Авто
В Европе началась волна массовых закрытий автозаводов
Популярное
Ополосните волосы этой травой — и они начнут расти быстрее: какой рецепт пришёл из древности

Розмарин используют в уходе за волосами из-за его влияния на кожу головы и микроциркуляцию. Как сделать масло и настой и применять дома.

Розмарин укрепил волосяные фолликулы и снизил выпадение
Мягкое пикси подходит для разных типов волос и лиц — стилист Куклина
Стрижка, которая идеально сидит на всех: как подобрать свой идеальный стиль без лишних усилий
Европейская автоотрасль трещит по швам: начался процесс, которого так боялись производители
Малахитовый гроб шелестнул тайной: находка СССР переворачивает представления о древних цивилизациях
Приветствия котов зависят от пола вошедшего человека — Ethology Александр Рощин Монумент Йонагуни обнаружен у Рюкю в 1986 году — геолог Масааки Кимура Игорь Буккер Су-35С прижал авиацию противника к земле — глава Ростеха Сергей Чемезов Сергей Ивaнов
Россия против Европы: тактика одной боеголовки, которая ломает НАТО
Год без фитофторы начинается в декабре: советский раствор добирается туда, куда химия не дотянется
Прямой разлом толщиной с карандаш: загадка каменного гиганта доводит исследователей до ступора
Прямой разлом толщиной с карандаш: загадка каменного гиганта доводит исследователей до ступора
Последние материалы
Больцано вводит ежедневный налог для туристов с собаками — член совета Вальхер
Война шимпанзе привела к резкому росту рождаемости — Science&Vie
Горчица помогает пищеварению и усвоению белков — данные диетолога Русаковой
Дочь Даны Борисовой изменила Артуру Якобсону из-за алкоголя
Регулярная активность снижает стресс и переедания — The Conversation
Эксперты отметили способность картофеля смягчать горечь в супе — Белновости
Тёмно-фиолетовый оттенок заменил красный в маникюре сезона
Компот из сухофруктов выводит натрий и лишнюю воду — диетолог Анна Белоусова
Затруднённый пуск двигателя указывает на разряд аккумулятора
Нет смысла прятать наворованное, удар коснётся и самых близких — глава СК Бастрыкин
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.