Отдача фотона, которую невозможно было измерить сто лет: теперь её увидели

Дерзкий эксперимент подтвердил правоту Бора в споре с Эйнштейном

Почти сто лет спор Эйнштейна и Бора о квантовом мире оставался символом того, как далеко могут зайти фундаментальные вопросы о природе реальности. Теперь у физиков появился эксперимент, который повторяет ключевой ход того давнего мысленного "поединка" в лаборатории — на пределе чувствительности.

Результат выглядит как прямое подтверждение принципа дополнительности, на котором настаивал Бор. Об этом сообщает South China Morning Post.

Что именно пытался доказать Эйнштейн в 1927 году

В основе истории — знаменитая схема двойной щели. Если через "двойную щель" пропускать квантовые объекты по одному (например, фотоны), на экране всё равно появляется интерференционная картина — как будто летит волна. Но если экспериментатор получает информацию о том, через какую щель прошёл объект, интерференция исчезает, и поведение становится "частичным".

Эйнштейн считал, что можно обойти эту взаимную исключаемость. Его идея выглядела элегантно: сделать одну из щелей подвижной и сверхлёгкой, чтобы она "чувствовала" крошечный импульс пролетающего фотона. Тогда, думал он, можно узнать путь фотона и при этом сохранить интерференцию — то есть "поймать" одновременно и частицу, и волну.

Почему раньше это было недостижимо

Загвоздка в масштабе. Импульс одного фотона настолько мал, что в XX веке было практически невозможно создать "щель-датчик", которая и отреагирует на этот толчок, и не внесёт в систему неконтролируемые шумы. В результате дискуссия долго оставалась в учебниках как образцовый пример: формально красиво, но технически не проверяется "как есть".

Прогресс пришёл не из "идеальных пружин", а из квантовых технологий: лазерных ловушек, охлаждения атомов и интерферометрии, где уже можно управлять движением одиночных частиц почти на уровне квантового предела.

Как китайская команда перенесла спор в лабораторию

Исследователи из Университета науки и технологии Китая (USTC) использовали исключительно чувствительный интерферометр на одиночном атоме. В роли "подвижной щели" выступил одиночный атом рубидия, помещённый в оптическую ловушку (оптический пинцет) и охлаждённый до состояния, близкого к основному по движению.

В такой конфигурации квантовая неопределённость импульса атома становится сопоставимой с импульсом одиночного фотона — то есть система оказывается достаточно "тонкой", чтобы чувствовать отдачу и при этом оставаться контролируемой.

Дальше начинается самое важное: экспериментаторы могли менять, насколько "свободным" является этот атом-элемент.

• Когда удерживающее поле ослабляли, атом начинал слабее фиксироваться и мог регистрировать импульс отдачи — появлялась возможность получить информацию о пути, а интерференция "размывалась" или исчезала.

• Когда фиксацию усиливали, атом переставал давать полезный сигнал о траектории — и интерференционная картина возвращалась.

Ровно такую цену знания и описывает принцип дополнительности Бора: попытка измерить "какой путь" неизбежно разрушает волновой аспект, а восстановление интерференции возможно лишь тогда, когда путь снова становится принципиально неразличимым.

Что именно "подтвердили" и почему это важно

По словам экспертов Американского физического общества, смысл сводится к управляемому компромиссу: можно "крутить ручку" условий так, чтобы плавно менять чёткость интерференционных полос и степень доступной информации о пути, но нельзя сделать так, чтобы и то и другое одновременно стало максимальным. Любая попытка выжать больше сведений о траектории ведёт к изменению состояния системы — и это не недостаток приборов, а свойство самой квантовой реальности.

Здесь полезно уточнение: речь не о "победе в философском споре", а о том, что технически реализована версия "отдачи щели" в максимально чистом виде и с настраиваемыми параметрами — то, чего не хватало прежним попыткам приблизиться к мысленному эксперименту Эйнштейна.

Сравнение: подход Эйнштейна и подход Бора

Логика Эйнштейна: если сделать измеритель достаточно деликатным, можно узнать путь фотона без разрушения интерференции. Это ставка на то, что проблему создаёт грубость приборов. Логика Бора: дело не в грубости, а в принципиальной взаимной исключаемости наблюдаемых характеристик. При попытке измерить "путь" меняется доступность фазовой информации, и интерференция неизбежно деградирует. Экспериментальный итог: система ведёт себя так, как предсказывает дополнительность — чем больше "which-path", тем меньше интерференции, и наоборот.

Плюсы и минусы такого эксперимента для науки

Этот результат важен не только как красивая иллюстрация "классического спора", но и как демонстрация того, насколько далеко дошёл контроль над одиночными квантовыми объектами. При этом полезно видеть обе стороны.

• Плюсы:

. лабораторная реализация почти "учебникового" мысленного эксперимента на квантовом пределе;

. тонкая настройка условий, позволяющая наблюдать непрерывный переход между режимами;

. укрепление связи между фундаментальной физикой и технологиями (оптические ловушки, охлаждение, высокоточные измерения).

• Минусы:

. результаты легко упростить до лозунга "Эйнштейн проиграл", хотя речь о конкретном сценарии измерения;

. эксперименты такого типа требуют очень специфической инфраструктуры и сложны для воспроизведения вне ведущих лабораторий;

. вывод "почему именно так устроен мир" всё равно остаётся философски открытым — эксперимент показывает правило, а не "механизм за кулисами".

Популярные вопросы о споре Эйнштейна и Бора и новом эксперименте

Как выбрать, чему верить: статье в медиа или научной публикации?

Лучше начинать с научной статьи (или синопсиса от профильных организаций) и уже потом читать медиа-пересказ: так вы увидите, где факты, а где драматургия.

Что лучше: знать путь фотона или видеть интерференцию?

В квантовой механике эти цели конкурируют. Можно настраивать эксперимент так, чтобы получать больше информации о пути, но тогда интерференция будет исчезать; и наоборот — интерференция ярче, когда путь принципиально неразличим.

Сколько "доказывает" такой эксперимент: он закрывает тему полностью?

Он закрывает конкретный сценарий "отдачи подвижной щели" в постановке, близкой к мысленному эксперименту 1927 года, и показывает соответствие предсказаниям дополнительности. Но квантовая физика шире одного опыта: разные вопросы требуют разных тестов и независимых проверок.