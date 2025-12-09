Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Короткие прогулки провоцируют хаски на разрушение дома — кинологи
Ковры от стены до стены считают устаревшим интерьерным решением — Southern Living
Теннис улучшает когнитивные функции и поддерживает мозг при старении — доктор Лебер
В США выросли траты на продукты из бузины в сезон простуд
Убывающая Луна во Льве высвечивает скрытые мотивы дня
США продолжают поддерживать комплекс Шайенн-Маунтин внутри горы — Wired
Бесконтактное заселение предлагается в футорокапсулах Slube — Business Insider
Девушка Павла Дурова оказалась русской только на 28%
Совместные инициативы усиливают финансовую отдачу Львов

Отдача фотона, которую невозможно было измерить сто лет: теперь её увидели

Дерзкий эксперимент подтвердил правоту Бора в споре с Эйнштейном
Наука

Почти сто лет спор Эйнштейна и Бора о квантовом мире оставался символом того, как далеко могут зайти фундаментальные вопросы о природе реальности. Теперь у физиков появился эксперимент, который повторяет ключевой ход того давнего мысленного "поединка" в лаборатории — на пределе чувствительности.

Квантовая реальность
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Квантовая реальность

Результат выглядит как прямое подтверждение принципа дополнительности, на котором настаивал Бор. Об этом сообщает South China Morning Post.

Что именно пытался доказать Эйнштейн в 1927 году

В основе истории — знаменитая схема двойной щели. Если через "двойную щель" пропускать квантовые объекты по одному (например, фотоны), на экране всё равно появляется интерференционная картина — как будто летит волна. Но если экспериментатор получает информацию о том, через какую щель прошёл объект, интерференция исчезает, и поведение становится "частичным".

Эйнштейн считал, что можно обойти эту взаимную исключаемость. Его идея выглядела элегантно: сделать одну из щелей подвижной и сверхлёгкой, чтобы она "чувствовала" крошечный импульс пролетающего фотона. Тогда, думал он, можно узнать путь фотона и при этом сохранить интерференцию — то есть "поймать" одновременно и частицу, и волну.

Почему раньше это было недостижимо

Загвоздка в масштабе. Импульс одного фотона настолько мал, что в XX веке было практически невозможно создать "щель-датчик", которая и отреагирует на этот толчок, и не внесёт в систему неконтролируемые шумы. В результате дискуссия долго оставалась в учебниках как образцовый пример: формально красиво, но технически не проверяется "как есть".

Прогресс пришёл не из "идеальных пружин", а из квантовых технологий: лазерных ловушек, охлаждения атомов и интерферометрии, где уже можно управлять движением одиночных частиц почти на уровне квантового предела.

Как китайская команда перенесла спор в лабораторию

Исследователи из Университета науки и технологии Китая (USTC) использовали исключительно чувствительный интерферометр на одиночном атоме. В роли "подвижной щели" выступил одиночный атом рубидия, помещённый в оптическую ловушку (оптический пинцет) и охлаждённый до состояния, близкого к основному по движению.

В такой конфигурации квантовая неопределённость импульса атома становится сопоставимой с импульсом одиночного фотона — то есть система оказывается достаточно "тонкой", чтобы чувствовать отдачу и при этом оставаться контролируемой. 

Дальше начинается самое важное: экспериментаторы могли менять, насколько "свободным" является этот атом-элемент.
• Когда удерживающее поле ослабляли, атом начинал слабее фиксироваться и мог регистрировать импульс отдачи — появлялась возможность получить информацию о пути, а интерференция "размывалась" или исчезала.
• Когда фиксацию усиливали, атом переставал давать полезный сигнал о траектории — и интерференционная картина возвращалась.

Ровно такую цену знания и описывает принцип дополнительности Бора: попытка измерить "какой путь" неизбежно разрушает волновой аспект, а восстановление интерференции возможно лишь тогда, когда путь снова становится принципиально неразличимым.

Что именно "подтвердили" и почему это важно

По словам экспертов Американского физического общества, смысл сводится к управляемому компромиссу: можно "крутить ручку" условий так, чтобы плавно менять чёткость интерференционных полос и степень доступной информации о пути, но нельзя сделать так, чтобы и то и другое одновременно стало максимальным. Любая попытка выжать больше сведений о траектории ведёт к изменению состояния системы — и это не недостаток приборов, а свойство самой квантовой реальности. 

Здесь полезно уточнение: речь не о "победе в философском споре", а о том, что технически реализована версия "отдачи щели" в максимально чистом виде и с настраиваемыми параметрами — то, чего не хватало прежним попыткам приблизиться к мысленному эксперименту Эйнштейна.

Сравнение: подход Эйнштейна и подход Бора

  1. Логика Эйнштейна: если сделать измеритель достаточно деликатным, можно узнать путь фотона без разрушения интерференции. Это ставка на то, что проблему создаёт грубость приборов.

  2. Логика Бора: дело не в грубости, а в принципиальной взаимной исключаемости наблюдаемых характеристик. При попытке измерить "путь" меняется доступность фазовой информации, и интерференция неизбежно деградирует. 

  3. Экспериментальный итог: система ведёт себя так, как предсказывает дополнительность — чем больше "which-path", тем меньше интерференции, и наоборот.

Плюсы и минусы такого эксперимента для науки

Этот результат важен не только как красивая иллюстрация "классического спора", но и как демонстрация того, насколько далеко дошёл контроль над одиночными квантовыми объектами. При этом полезно видеть обе стороны.

• Плюсы:
. лабораторная реализация почти "учебникового" мысленного эксперимента на квантовом пределе; 
. тонкая настройка условий, позволяющая наблюдать непрерывный переход между режимами; 
. укрепление связи между фундаментальной физикой и технологиями (оптические ловушки, охлаждение, высокоточные измерения).

• Минусы:
. результаты легко упростить до лозунга "Эйнштейн проиграл", хотя речь о конкретном сценарии измерения;
. эксперименты такого типа требуют очень специфической инфраструктуры и сложны для воспроизведения вне ведущих лабораторий;
. вывод "почему именно так устроен мир" всё равно остаётся философски открытым — эксперимент показывает правило, а не "механизм за кулисами".

Популярные вопросы о споре Эйнштейна и Бора и новом эксперименте

Как выбрать, чему верить: статье в медиа или научной публикации?

Лучше начинать с научной статьи (или синопсиса от профильных организаций) и уже потом читать медиа-пересказ: так вы увидите, где факты, а где драматургия. 

Что лучше: знать путь фотона или видеть интерференцию?

В квантовой механике эти цели конкурируют. Можно настраивать эксперимент так, чтобы получать больше информации о пути, но тогда интерференция будет исчезать; и наоборот — интерференция ярче, когда путь принципиально неразличим. 

Сколько "доказывает" такой эксперимент: он закрывает тему полностью?

Он закрывает конкретный сценарий "отдачи подвижной щели" в постановке, близкой к мысленному эксперименту 1927 года, и показывает соответствие предсказаниям дополнительности. Но квантовая физика шире одного опыта: разные вопросы требуют разных тестов и независимых проверок. 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Короткие интервалы отдыха увеличивают общую нагрузку
Новости спорта
Короткие интервалы отдыха увеличивают общую нагрузку
Фиксация азота под арктическим льдом подтверждена — science-et-vie
Наука и техника
Фиксация азота под арктическим льдом подтверждена — science-et-vie
Гигантский люциан достигает 2,5 метра и более 400 кг — подтвердили учёные
Домашние животные
Гигантский люциан достигает 2,5 метра и более 400 кг — подтвердили учёные
Популярное
Ополосните волосы этой травой — и они начнут расти быстрее: какой рецепт пришёл из древности

Розмарин используют в уходе за волосами из-за его влияния на кожу головы и микроциркуляцию. Как сделать масло и настой и применять дома.

Розмарин укрепил волосяные фолликулы и снизил выпадение
Пять минут до конца Европы: реальный сценарий ядерной войны без США
Россия против Европы: тактика одной боеголовки, которая ломает НАТО
Малахитовый гроб шелестнул тайной: находка СССР переворачивает представления о древних цивилизациях
Стрижка, которая идеально сидит на всех: как подобрать свой идеальный стиль без лишних усилий
Приветствия котов зависят от пола вошедшего человека — Ethology Александр Рощин Монумент Йонагуни обнаружен у Рюкю в 1986 году — геолог Масааки Кимура Игорь Буккер Мир через слабость: США не потянут военный конфликт с Китаем Любовь Степушова
Прямой разлом толщиной с карандаш: загадка каменного гиганта доводит исследователей до ступора
Маникюр, который изменит 2026 год: пять трендов, обещающих покорить ленты, салоны и сердца модниц
Макрон начал грозит Китаю пошлинами
Макрон начал грозит Китаю пошлинами
Последние материалы
В США выросли траты на продукты из бузины в сезон простуд
Убывающая Луна во Льве высвечивает скрытые мотивы дня
США продолжают поддерживать комплекс Шайенн-Маунтин внутри горы — Wired
Недостаток света зимой смещает циркадные ритмы — The Conversation
Бесконтактное заселение предлагается в футорокапсулах Slube — Business Insider
Шапка-ушанка стала главным трендом зимы 2025/26
Акула-мако попала в рыбацкие сети у побережья Эвбеи — Ta Nea
Короткая вечерняя зарядка укрепляет суставы после 50 лет — Eat This, Not That!
Сенсорные панели усложнили поиск нужных функций в движении
Бетонная отмостка трескается при перепадах температуры
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.