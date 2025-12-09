Замедленный взрыв под Антарктидой: океан готовит эффект, который почувствуют и дальние континенты

Накопленное тепло Южного океана может подняться на поверхность — science-et-vie

Южный океан долгие годы считался главным природным буфером, удерживающим избыток тепла и замедляющим темпы глобального потепления. Новые климатические расчёты показывают: под толщей воды накапливается скрытая энергия, способная внезапно подняться на поверхность и изменить климатическую траекторию на целое столетие. Это явление, получившее название "термическая отрыжка", описано исследователями из Центра океанологических исследований GEOMAR. Об этом сообщает издание science-et-vie.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Спокойное море с волнами

Южный океан — накопитель тепла, который может дать обратный эффект

Южный океан поглощает примерно 80% тепла, накопленного мировыми океанами за индустриальную эпоху, хотя его акватория занимает лишь небольшую часть поверхности планеты. Такая роль стала возможной благодаря циркуляции течений, доставляющих тёплую воду из тропиков, а также апвеллингу — подъёму холодных масс, обеспечивающему обмен теплом с атмосферой.

Накопленная энергия уходит в глубинные слои, образуя своеобразное термическое хранилище. Однако эта устойчивость имеет пределы. При глобальном похолодании — например, после введения технологий отрицательных выбросов — поверхностные слои могут стать более плотными из-за выброса соли при образовании льда. Дисбаланс запускает глубокую конвекцию, поднимающую старые тёплые массы вверх.

Так океан превращается в замедленную тепловую бомбу, способную резко повысить температуру на планете даже при отсутствии новых выбросов.

Предупреждение из климатических моделей

Моделирование, выполненное командой GEOMAR, рассматривает сценарий, в котором человечество достигает отрицательных выбросов и последовательно снижает концентрацию CO₂. На первых этапах климат действительно начинает остывать — атмосферу, поверхность океана и почвы.

Однако примерно к 2600 году модель фиксирует резкое изменение: вертикальная нестабильность вызывает мощный подъём глубоких тёплых вод Южного океана. Температура в среднем повышается на 0,2-0,3 °C и удерживается на этом уровне более ста лет. Это не возвращение к прежним значениям, а проявление тепловой памяти океанов, накопленной за два столетия.

Исследователи отмечают, что такие отсроченные эффекты — важное напоминание о нелинейности климатической системы, где последствия прошлого могут проявиться спустя века.

Последствия для климата Южного полушария

Тепловая конвекция затронет в первую очередь регионы, прилегающие к Южному океану. Наибольшие риски касаются стран Южного полушария, которые уже испытывают давление изменения климата и при этом наименее ответственны за глобальные выбросы.

Ожидаемые последствия включают:

усиление таяния морского льда Антарктиды;

дестабилизацию ледяных щитов, содержащих большую часть пресной воды планеты;

ускорение роста уровня моря;

изменение морских экосистем — от сокращения зон обитания криля до рисков для китов и пингвинов;

участившиеся периоды засухи и перегрева в засушливых регионах.

Такие долгосрочные процессы повышают нагрузку на экосистемы и экономику стран, где уже имеются проблемы адаптации к изменившемуся климату.

Потенциальное влияние на глобальные климатические стратегии

Сценарий термической отрыжки ставит перед наукой и политикой новый вопрос: достаточно ли технологий удаления CO₂ для стабилизации температуры в межвековой перспективе?

Глубокие океанские слои продолжают хранить тепло независимо от текущих усилий по декарбонизации. При этом прямое улавливание углерода остаётся дорогим, медленным в масштабировании и не способным вернуть климат в состояние доиндустриальной эпохи.

Единственным утешительным выводом модели GEOMAR становится отсутствие дополнительного выброса CO₂ во время подъёма тёплых вод. Но при этом температурный эффект всё равно оказывается значительным и долгосрочным.

Становится очевидным, что стратегии климатической адаптации должны учитывать многовековую инерцию океанов. Без мониторинга глубинных течений и взаимодействия океана с атмосферой любые долгосрочные прогнозы могут потерять актуальность.

Сравнение: классические представления и новый риск тепловой "отрыжки"

Традиционная модель:

южный океан — стабильный поглотитель тепла и CO₂;

охлаждение поверхности ведёт к постепенному ослаблению тепловых потоков;

глубинные слои не оказывают заметного краткосрочного воздействия.

Новая гипотеза:

долгосрочное охлаждение способно вызвать всплеск конвекции;

накопленное тепло может выйти на поверхность через сотни лет;

глобальная температура повышается даже при нулевых выбросах.

Такое различие подчёркивает необходимость учитывать инерцию океанов — фактор, который редко включается в общественные климатические сценарии.

Плюсы и минусы новых климатических прогнозов

Преимущества:

позволяет уточнить долгосрочные климатические риски;

подчёркивает важность океанографических наблюдений;

помогает корректировать стратегии адаптации;

показывает динамику возможных отсроченных эффектов.

Недостатки:

выводы основаны на моделировании и требуют дополнительных данных;

долгосрочные прогнозы сложно проверять экспериментально;

возможны региональные отклонения, требующие уточнений;

представляет новые неопределённости для климатической политики.

Советы по учёту долгосрочных климатических рисков

включать данные о глубинных течениях в климатические стратегии;

развивать системы наблюдения за Южным океаном;

учитывать многовековые последствия накопленного тепла;

инвестировать в исследования океанической динамики;

пересматривать сценарии адаптации с учётом нелинейных процессов.

Популярные вопросы о риске теплового выброса Южного океана

Почему Южный океан удерживает столько тепла?

Из-за сочетания циркуляции течений и постоянного апвеллинга, обеспечивающего обмен теплом между атмосферой и глубинными слоями.

Может ли явление произойти раньше?

Вероятность существует, если изменения в циркуляции окажутся более чувствительными к охлаждению, чем предполагает модель.

Опасно ли усиленное таяние антарктических льдов?

Да, это ведёт к повышению уровня моря и изменению баланса пресной воды в океане.