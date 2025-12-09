Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Воск создаёт защитный слой от реагентов
Рост цен на автомобили из-за утильсбора подтвердил автоэксперт Попов
Euroclear сразу же потеряет 16 млрд евро в РФ в случае кражи российских активов
Антарктида формирует самый холодный климат на планете — Яндекс Путешествия
"Турецкий поток" покидает Нидерланды и переезжает в Венгрию — Сийярто
Избыток блеска и аксессуаров ухудшает внешний вид в Новый год — Marie Claire
Региональные площадки Патриотического форума открылись в РФ — Роспатриотцентр
Раймонд Паулс заявил, что Алла Пугачёва всё время занята
Учёные установили гибель 62 тысяч пингвинов из-за голода — Ричард Шерли

Замедленный взрыв под Антарктидой: океан готовит эффект, который почувствуют и дальние континенты

Накопленное тепло Южного океана может подняться на поверхность — science-et-vie
Наука

Южный океан долгие годы считался главным природным буфером, удерживающим избыток тепла и замедляющим темпы глобального потепления. Новые климатические расчёты показывают: под толщей воды накапливается скрытая энергия, способная внезапно подняться на поверхность и изменить климатическую траекторию на целое столетие. Это явление, получившее название "термическая отрыжка", описано исследователями из Центра океанологических исследований GEOMAR. Об этом сообщает издание science-et-vie.

Спокойное море с волнами
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Спокойное море с волнами

Южный океан — накопитель тепла, который может дать обратный эффект

Южный океан поглощает примерно 80% тепла, накопленного мировыми океанами за индустриальную эпоху, хотя его акватория занимает лишь небольшую часть поверхности планеты. Такая роль стала возможной благодаря циркуляции течений, доставляющих тёплую воду из тропиков, а также апвеллингу — подъёму холодных масс, обеспечивающему обмен теплом с атмосферой.

Накопленная энергия уходит в глубинные слои, образуя своеобразное термическое хранилище. Однако эта устойчивость имеет пределы. При глобальном похолодании — например, после введения технологий отрицательных выбросов — поверхностные слои могут стать более плотными из-за выброса соли при образовании льда. Дисбаланс запускает глубокую конвекцию, поднимающую старые тёплые массы вверх.

Так океан превращается в замедленную тепловую бомбу, способную резко повысить температуру на планете даже при отсутствии новых выбросов.

Предупреждение из климатических моделей

Моделирование, выполненное командой GEOMAR, рассматривает сценарий, в котором человечество достигает отрицательных выбросов и последовательно снижает концентрацию CO₂. На первых этапах климат действительно начинает остывать — атмосферу, поверхность океана и почвы.

Однако примерно к 2600 году модель фиксирует резкое изменение: вертикальная нестабильность вызывает мощный подъём глубоких тёплых вод Южного океана. Температура в среднем повышается на 0,2-0,3 °C и удерживается на этом уровне более ста лет. Это не возвращение к прежним значениям, а проявление тепловой памяти океанов, накопленной за два столетия.

Исследователи отмечают, что такие отсроченные эффекты — важное напоминание о нелинейности климатической системы, где последствия прошлого могут проявиться спустя века.

Последствия для климата Южного полушария

Тепловая конвекция затронет в первую очередь регионы, прилегающие к Южному океану. Наибольшие риски касаются стран Южного полушария, которые уже испытывают давление изменения климата и при этом наименее ответственны за глобальные выбросы.

Ожидаемые последствия включают:

  • усиление таяния морского льда Антарктиды;
  • дестабилизацию ледяных щитов, содержащих большую часть пресной воды планеты;
  • ускорение роста уровня моря;
  • изменение морских экосистем — от сокращения зон обитания криля до рисков для китов и пингвинов;
  • участившиеся периоды засухи и перегрева в засушливых регионах.

Такие долгосрочные процессы повышают нагрузку на экосистемы и экономику стран, где уже имеются проблемы адаптации к изменившемуся климату.

Потенциальное влияние на глобальные климатические стратегии

Сценарий термической отрыжки ставит перед наукой и политикой новый вопрос: достаточно ли технологий удаления CO₂ для стабилизации температуры в межвековой перспективе?

Глубокие океанские слои продолжают хранить тепло независимо от текущих усилий по декарбонизации. При этом прямое улавливание углерода остаётся дорогим, медленным в масштабировании и не способным вернуть климат в состояние доиндустриальной эпохи.

Единственным утешительным выводом модели GEOMAR становится отсутствие дополнительного выброса CO₂ во время подъёма тёплых вод. Но при этом температурный эффект всё равно оказывается значительным и долгосрочным.

Становится очевидным, что стратегии климатической адаптации должны учитывать многовековую инерцию океанов. Без мониторинга глубинных течений и взаимодействия океана с атмосферой любые долгосрочные прогнозы могут потерять актуальность.

Сравнение: классические представления и новый риск тепловой "отрыжки"

Традиционная модель:

  • южный океан — стабильный поглотитель тепла и CO₂;
  • охлаждение поверхности ведёт к постепенному ослаблению тепловых потоков;
  • глубинные слои не оказывают заметного краткосрочного воздействия.

Новая гипотеза:

  • долгосрочное охлаждение способно вызвать всплеск конвекции;
  • накопленное тепло может выйти на поверхность через сотни лет;
  • глобальная температура повышается даже при нулевых выбросах.

Такое различие подчёркивает необходимость учитывать инерцию океанов — фактор, который редко включается в общественные климатические сценарии.

Плюсы и минусы новых климатических прогнозов

Преимущества:

  • позволяет уточнить долгосрочные климатические риски;
  • подчёркивает важность океанографических наблюдений;
  • помогает корректировать стратегии адаптации;
  • показывает динамику возможных отсроченных эффектов.

Недостатки:

  • выводы основаны на моделировании и требуют дополнительных данных;
  • долгосрочные прогнозы сложно проверять экспериментально;
  • возможны региональные отклонения, требующие уточнений;
  • представляет новые неопределённости для климатической политики.

Советы по учёту долгосрочных климатических рисков

  • включать данные о глубинных течениях в климатические стратегии;
  • развивать системы наблюдения за Южным океаном;
  • учитывать многовековые последствия накопленного тепла;
  • инвестировать в исследования океанической динамики;
  • пересматривать сценарии адаптации с учётом нелинейных процессов.

Популярные вопросы о риске теплового выброса Южного океана

Почему Южный океан удерживает столько тепла?
Из-за сочетания циркуляции течений и постоянного апвеллинга, обеспечивающего обмен теплом между атмосферой и глубинными слоями.

Может ли явление произойти раньше?
Вероятность существует, если изменения в циркуляции окажутся более чувствительными к охлаждению, чем предполагает модель.

Опасно ли усиленное таяние антарктических льдов?
Да, это ведёт к повышению уровня моря и изменению баланса пресной воды в океане.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Шимпанзе изгоняют зараженных сородичей — National Geographic
Домашние животные
Шимпанзе изгоняют зараженных сородичей — National Geographic
Гигантский люциан достигает 2,5 метра и более 400 кг — подтвердили учёные
Домашние животные
Гигантский люциан достигает 2,5 метра и более 400 кг — подтвердили учёные
В кургане нашли саркофаг, сохранявший тело без тления — археолог Иосиф Трубчий
Наука и техника
В кургане нашли саркофаг, сохранявший тело без тления — археолог Иосиф Трубчий
Популярное
Стрижка, которая идеально сидит на всех: как подобрать свой идеальный стиль без лишних усилий

Мягкое пикси — стильная и универсальная стрижка для зимы 2025 года, которая подходит почти всем. Узнайте, как выбрать форму и ухаживать за этой прической.

Мягкое пикси подходит для разных типов волос и лиц — стилист Куклина
В Европе началась волна массовых закрытий автозаводов
Европейская автоотрасль трещит по швам: начался процесс, которого так боялись производители
Ополосните волосы этой травой — и они начнут расти быстрее: какой рецепт пришёл из древности
Малахитовый гроб шелестнул тайной: находка СССР переворачивает представления о древних цивилизациях
Стали ясны причины упорного сопротивления Украины и Европы мирному плану Трампа Любовь Степушова Кристина Агилера использовала костюмы в личной жизни Игорь Буккер УАЗ-39094 стал тише благодаря новому моторному ковролину Сергей Милешкин
Россия против Европы: тактика одной боеголовки, которая ломает НАТО
Год без фитофторы начинается в декабре: советский раствор добирается туда, куда химия не дотянется
В Германии зафиксирован рекорд банкротств за десять лет
В Германии зафиксирован рекорд банкротств за десять лет
Последние материалы
Комбинация мыла, соды и уксуса эффективно очищают унитаз
Тубероза усилила декоративность южных цветников
Воск создаёт защитный слой от реагентов
Рост цен на автомобили из-за утильсбора подтвердил автоэксперт Попов
Вкус греческого дакоса держится на одном ингредиенте — и это не сыр — TasteAtlas
Euroclear сразу же потеряет 16 млрд евро в РФ в случае кражи российских активов
Антарктида формирует самый холодный климат на планете — Яндекс Путешествия
"Турецкий поток" покидает Нидерланды и переезжает в Венгрию — Сийярто
Избыток блеска и аксессуаров ухудшает внешний вид в Новый год — Marie Claire
Плесень в горшках зимой возникает из-за переувлажнения грунта — Actualno
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.