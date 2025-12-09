Мир глубин вздохнул с облегчением: загадочных обитателей океана впервые решили спасти

Конвенция усилила защиту глубоководных акул от вымирания — Scientific American

Они живут на глубине сотен метров, почти в полной темноте, где давление в десятки раз выше, чем у поверхности. Эти древние обитатели океанов существовали миллионы лет, но именно сегодня оказались под угрозой исчезновения. Международное сообщество решило дать глубоководным акулам и скатам шанс на спасение: Конвенция о международной торговле исчезающими видами дикой фауны и флоры (CITES) обновила правила их защиты и контроля. .

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Акула в глубине

Новые правила и их значение

Теперь под международный надзор попадают несколько знаковых видов глубоководных акул и скатов. Это решение стало первым случаем включения именно глубоководных акул в официальный список CITES, что означает усиление контроля над их промыслом и торговлей.

Большинство этих видов вылавливают ради печени, богатой скваленом — веществом, используемым в косметике и фармацевтике. Торговля продуктами, содержащими сквален, теперь строго регулируется. Каждая страна, подписавшая конвенцию, обязана обеспечивать прозрачность поставок и лицензировать экспорт.

Похожими особенностями обладают и другие обитатели бездны — глубоководные хищники, способные охотиться в полной темноте. Эти виды показывают, насколько разнообразна жизнь океана, и как мало человечеству известно о ней.

"Эти меры позволят не только сократить незаконный промысел, но и улучшить систему отслеживания происхождения продукции", — отмечается в отчёте организации CITES.

Такая форма контроля призвана замедлить темпы вымирания, ведь акулы растут медленно, живут долго и приносят потомство редко — всё это делает их крайне уязвимыми перед чрезмерным выловом.

Почему акулы в опасности

Учёные подчеркивают, что глубоководные акулы — это "долгожители" океана. Некоторые виды достигают зрелости только через 20 лет, а продолжительность их жизни может превышать столетие. Это значит, что даже при частичном снижении популяции восстановление занимает десятилетия.

В последние годы глубоководный промысел активно расширяется. Рыболовные суда уходят всё дальше от берегов, осваивая ранее недоступные глубины. Спрос на сквален и другие продукты из акул растёт, а вместе с ним увеличивается и давление на экосистему.

По данным экологических организаций, ежегодно в мире вылавливают более 70 миллионов акул, при этом около 10 % — это глубоководные виды. Многие из них уничтожаются ради отдельных органов, а остальное выбрасывается за борт. Об этом сообщает Scientific American

Какие виды теперь под защитой

В новый список Конвенции вошли несколько знаковых представителей морской фауны: китовые и океанские белоперые акулы, а также скаты манта. Для этих животных установлен полный запрет на коммерческую торговлю и транспортировку через границы.

Эти меры — часть глобальной стратегии по защите морских экосистем, ведь исчезновение одного звена может вызвать цепную реакцию в океанской пище.

Особое внимание уделено видам, обитающим в Индийском и Тихом океанах, где уровень браконьерства особенно высок. Международные природоохранные организации приветствуют решение CITES, отмечая, что оно даёт шанс стабилизировать численность редких хрящевых рыб.

Сравнение: защита морских видов в разных странах

Политика по охране океанской фауны различается в зависимости от региона:

Австралия первой в мире ввела квоты на вылов акул и требует от рыбаков обязательной отчётности. Япония пока сохраняет более мягкие правила, ограничивая только экспорт редких видов. США и Канада ужесточают контроль над импортом продуктов из акул и развивают программы по мониторингу состояния океанических экосистем. Индонезия создаёт морские заповедники, где промысел акул и скатов полностью запрещён.

Эти примеры показывают, что успех возможен только при комплексном подходе — сочетании международных соглашений, научных исследований и строгого исполнения законов.

Плюсы и минусы введённых мер

Плюсы:

Повышение уровня охраны редких морских видов.

Прозрачность международной торговли морскими ресурсами.

Сокращение масштабов браконьерства.

Привлечение внимания к проблеме исчезновения океанических хищников.

Минусы:

Возможное замедление торговли морепродуктами.

Повышение расходов рыбаков и экспортёров.

Необходимость постоянного контроля, который требует больших затрат.

Несмотря на трудности, эксперты считают, что преимущества перевешивают. По словам представителей CITES, новые стандарты помогут выстроить устойчивый баланс между потреблением и сохранением экосистем.

Связь между акулами и океанами

Роль акул и скатов в экосистеме океана трудно переоценить. Эти виды регулируют численность рыб, очищают воду от падали и участвуют в поддержании здорового баланса между хищниками и травоядными морскими организмами. Если их станет меньше, пострадает вся пищевая цепь — от планктона до крупных млекопитающих.

Кроме того, акулы играют важную роль в экономике — как объект экотуризма. Во многих странах, например на Мальдивах и в Южной Африке, наблюдение за акулами приносит миллионы долларов в год и заменяет доходы от промысла.

Похожие функции выполняют и другие морские гиганты — груперы, охраняющие коралловые рифы. Эти медлительные рыбы предотвращают перенаселение и сохраняют устойчивость экосистем.

"Акулы — это не только хищники, но и индикаторы здоровья океана", — подчеркивают эксперты программы Ocean Conservancy.

Популярные вопросы о защите акул и скатов

1. Почему акулы считаются уязвимыми?

Из-за медленного размножения и позднего взросления. Многие виды приносят лишь несколько детёнышей в год, а потому быстро исчезают при активном вылове.

2. Что такое сквален и зачем он нужен?

Это природное вещество, получаемое из печени акул. Оно используется в производстве кремов, шампуней и даже вакцин. Учёные ищут растительные аналоги, чтобы снизить давление на популяции.

3. Какие меры предпринимает CITES?

Организация контролирует международную торговлю, вводит ограничения и обязывает страны-участницы отчитываться о перемещении редких видов.

4. Можно ли спасти акул без запретов на ловлю?

Полный запрет не всегда эффективен. Главное — устойчивое регулирование: квоты, зоны покоя, контроль промысла и просвещение рыбаков.

5. Как помочь простым людям?

Отказ от косметики и добавок, содержащих сквален животного происхождения, — уже вклад в защиту океана.

Включение глубоководных акул и скатов в список охраняемых видов — важный шаг в глобальной борьбе за сохранение морской жизни. Это решение подтверждает: человечество осознаёт хрупкость океанской экосистемы и готово действовать, чтобы не потерять её навсегда. Сегодня судьба древнейших существ Земли зависит от каждого звена этой цепи — от международных организаций до обычных потребителей. Если совместные усилия сохранят хотя бы часть популяций, это станет реальной победой для всего океана.