Помпеи могли погибнуть не в августовскую жару: гипсовые слепки выдали шерстяную одежду у жертв трагедии

Последние дни жителей Помпей оказались совсем не такими, как ранее описывали
Наука

Люди, погибшие в Помпеях во время извержения Везувия, могли встретить катастрофу не в летней жаре, а в куда более прохладных условиях. К такому выводу подталкивает неожиданная деталь: судя по отпечаткам ткани на гипсовых слепках, многие были одеты одинаково — в плотную шерсть, причём сразу в два слоя.

Везувий
Фото: https://www.van-ham.com/ by attributed to many people to Camillo de Vito (fl. 1819 -? in Naples), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Везувий

Эта "униформа последнего дня" заставляет по-новому взглянуть и на погоду, и на спорную дату трагедии. Об этом сообщает агентство Europa Press со ссылкой на исследователей Университета Валенсии. 

Что именно нашли исследователи ÁTROPOS

Междисциплинарная группа ÁTROPOS при Университете Валенсии изучила следы одежды, сохранившиеся на штукатурке гипсовых слепков. Речь не о фрагментах ткани в привычном смысле, а о "фотонегативе": складки, драпировки и отпечатки переплетения волокон остаются на поверхности, когда пепел затвердевает, а пустоты позднее заполняют гипсом. По таким следам можно судить о структуре материала и о том, насколько он был плотным.

Команда пришла к выводу, что люди, оказавшиеся в ловушке извержения — и в домах, и на улице, — носили два шерстяных предмета одежды: тунику и плащ, сотканные из толстой пряжи. На Международном конгрессе, посвящённом обсуждению даты извержения, эти данные представил археолог и антрополог Льоренс Алапонт

Особенно важным исследователи считают не сам факт шерсти, а однородность: различий между слепками людей, погибших внутри помещений и в общественных пространствах, не обнаружили. Если бы речь шла исключительно о личном выборе или случайности, "картина" была бы пёстрой. Здесь же прослеживается общий фон — как будто все реагировали на одну и ту же среду. 

Почему две тяжёлые шерстяные вещи меняют разговор о климате

Каноническая версия долго опиралась на письма Плиния Младшего и традиционную дату 24 августа 79 года н. э. В таком сценарии Неаполитанский залив — это конец лета, когда плотный шерстяной плащ поверх туники выглядит странно. Поэтому новый аргумент "из ткани" воспринимается не как бытовая деталь, а как маркер условий.

Алапонт обозначает две возможности, которые не обязательно исключают друг друга. Первая — день мог быть заметно прохладнее, чем обычно предполагают для конца августа. Вторая — шерсть могла служить импровизированной защитой, когда воздух стал опасным: пепел, газы и пирокластические выбросы превращали любую ткань в щит, пусть и несовершенный. 

Именно здесь возникает тонкий момент: если люди стремились "укутаться" уже во время разворачивающейся катастрофы, одежда отражает не сезон, а реакцию на угрозу. Но если плотные слои были нормой ещё до того, как ситуация стала необратимой, тогда нить ведёт к другой дате — более поздней, осенней.

Откуда взялись слепки и как их "читают" сегодня

Проанализированные слепки происходят из некрополя Порта-Нола, находки которого датируют раскопками 1970-х годов. В современных исследованиях слепки всё чаще рассматривают не только как визуальный символ катастрофы, но и как источник данных: внутри сохраняются кости, а снаружи — следы предметов и одежды. Научные статьи о методиках работы со слепками подчёркивают, что на их поверхности могут быть видны отпечатки одежды и других материалов, а значит, их можно изучать как "носитель информации", а не просто как музейный объект. 

Подход ÁTROPOS как раз про объединение дисциплин: археология даёт контекст, физическая антропология — понимание останков, материаловедение — инструменты для интерпретации отпечатков. В результате получается криминалистическая реконструкция, которая не спорит с письменными источниками лоб в лоб, а добавляет к ним слой "молчаливых свидетельств".

Что ещё говорит в пользу осеннего сценария

Споры о времени извержения идут давно, и за последние десятилетия археологи собрали целый набор деталей, которые плохо стыкуются с концом лета: упоминания об осенних плодах, находки жаровен или следов огня в домах, наблюдения о хозяйственных процессах, которые логичнее для прохладного сезона. В этот ряд часто ставят и угольную надпись, обнаруженную в 2018 году в Помпеях: в ней есть дата, соответствующая 17 октября, что как минимум сдвигает "нижнюю границу" события дальше августа.

Новая информация об одинаково плотной шерстяной одежде хорошо ложится в эту мозаику. Она не доказывает автоматически "октябрь", но делает осень более правдоподобной: в октябре или ноябре плащ поверх туники уже выглядит не экзотикой, а практикой.

Сравнение: письма Плиния и вещественные следы

В таких сюжетах важно понимать, что сравнивается не "кто прав", а какие данные отвечают на разные вопросы.

• Письменные источники (включая письма Плиния) дают последовательность событий и взгляд очевидца, но зависят от переписывания, переводов и интерпретаций.
• Вещественные находки (одежда, продукты, надписи, бытовые следы) не рассказывают историю словами, зато фиксируют реальность среды: температуру, сезонность, привычки и реакцию людей.

Сильная картина появляется тогда, когда оба слоя данных совпадают или хотя бы перестают противоречить друг другу. Если же они конфликтуют, это не повод "вычеркнуть" один слой, а причина уточнять: где возможна ошибка, а где — неполное чтение.

Популярные вопросы о дате извержения Везувия и одежде жертв Помпей

Как выбрать надёжный источник о Помпеях, если статьи противоречат друг другу?

Лучше ориентироваться на публикации университетов, официальные сообщения археологических парков и материалы научных журналов. Популярные тексты полезны как обзор, но важные выводы стоит сверять по первичным источникам.

Что лучше для датировки: письма Плиния или археологические находки?

Это не взаимоисключающие варианты. Письма дают рамку событий, а археология уточняет детали среды и времени через сезонные признаки и материальные следы.

Сколько слепков изучили в этом исследовании и почему это важно?

Сообщается о четырнадцати слепках, где в части случаев удалось уверенно определить тип одежды и плотность ткани. Чем понятнее критерии определения и чем прозрачнее выборка, тем устойчивее выводы при перепроверке.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
