Вулкан взорвался — а Европа заплатила веками: климатический сбой запустил цепочку к Чёрной смерти

Тревожные следы далёкого природного катаклизма до сих пор отзываются в исторических исследованиях. Учёные заглядывают в хроники климата XIV века и находят всё больше данных о том, как одно мощное извержение вулкана могло незаметно запустить цепочку событий, завершившуюся самой разрушительной эпидемией Европы. Загадочные климатические сбои, торговые маршруты и уязвимость средневековых систем продовольствия переплелись так тесно, что восстановить картину удалось лишь сейчас. Об этом сообщает BBC.

Как климатический шок стал началом масштабной пандемии

Исследовательские группы из различных научных центров проанализировали годичные кольца деревьев, ледяные керны и архивы о средневековой торговле, чтобы понять, что именно связывало вулканический выброс середины XIV века и стремительное распространение чумы. Данные показали, что около 1345 года произошло значительное извержение, которое выбросило в атмосферу смесь пепла и газов. Эти частицы на месяцы и годы задерживали солнечное тепло, что привело к резкому похолоданию и нарушению привычных сельскохозяйственных циклов.

Исследователи отмечают, что климатические колебания чувствительно отражались на продуктивности земледелия в Средиземноморье, где густонаселённые города-государства зависели от устоявшихся поставок зерна. Когда урожаи провалились, потребовалось быстрое решение, и этим решением стала активизация торговых маршрутов, ведущих к регионам вокруг Чёрного моря. В то время именно эта зона была крупным зерновым рынком, к которому обращались купцы Генуи, Венеции и других итальянских центров.

"Хотя совпадение факторов, которые привели к Чёрной смерти, кажется маловероятным, в условиях изменения климата вероятность возникновения зоонозных заболеваний, которые могут перерасти в пандемии, в глобализованном мире, скорее всего, возрастёт", — сказал доктор Ульф Бютген из Кембриджского университета.

Учёные подчеркивают: торговля, спасавшая города от голода, непреднамеренно стала каналом для проникновения в Европу блох — переносчиков чумной бактерии Yersinia pestis. На фоне ослабленного населения и общего дефицита продовольствия инфекция распространялась стремительно, находя всё новые очаги среди городских и сельских поселений.

Как торговые связи усугубили эпидемическую ситуацию

Историки давно знали, что чума проникла в Европу из Азии, движимая торговлей и миграциями по Евразийскому континенту. Однако новые данные позволили точно соотнести последовательность климатических и торговых событий, создавших условия для вспышки 1348-1349 годов. В этот период, по оценкам специалистов, погибла до половины населения Европы — беспрецедентный показатель, который определил развитие континента на века вперёд.

Современные исследования показывают, что пониженные температуры длились несколько лет подряд. Урожайность падала постепенно, но неуклонно. Сформировалось устойчивое давление на продовольственные системы, и одновременный рост торговли с Чёрным морем значительно увеличил вероятность контакта европейцев с источниками возбудителя чумы.

"На протяжении более чем ста лет эти могущественные итальянские города-государства прокладывали торговые пути через Средиземное и Чёрное моря, что позволяло им создавать высокоэффективную систему для предотвращения голода. Но в конечном счёте это привело к гораздо более масштабной катастрофе", — сказал доктор Мартин Баух.

Уязвимость оказалась системной: даже устойчивые торговые сети, созданные для защиты от голода, не могли контролировать биологические угрозы. Никакие городские регламенты или опыт купцов не позволяли распознать невидимого врага, который путешествовал вместе с грузами зерна в деревянных трюмах кораблей.

Что показали новые климатические исследования

Команды из Кембриджа и исследовательского института GWZO проанализировали климатические архивы, включая годичные кольца деревьев с разных территорий Евразии и образцы льда. Эти данные помогают понять, как атмосферные изменения отражались на температуре, осадках и продуктивности сельского хозяйства. Климатологи отмечают, что резкие спады температуры, зафиксированные начиная с середины 1340-х годов, совпадают с периодом, когда итальянские города начали чаще обращаться за зерном к восточным рынкам.

Учёные связывают эту корреляцию с вулканической активностью 1345 года, которая оказала долговременное воздействие на климат. В условиях пониженного солнечного излучения зерновые культуры в Средиземноморье страдали, а необходимость дополнительных поставок стала ключевым фактором, усилившим инфекционные риски. В новом контексте такие данные выглядят особенно значимыми на фоне продолжающихся исследований о том, как работает климатический механизм Земли — аналогичные вопросы поднимаются и в работе, посвящённой изменению оси вращения планеты. Результаты исследования опубликованы в Communications Earth & Environment.

Сравнение факторов, повлиявших на скорость распространения чумы

Сравнение различных групп факторов позволяет лучше понять, почему Чёрная смерть распространилась так быстро и имела столь разрушительные последствия.

Климатические аномалии привели к снижению урожайности и голоду, создавая уязвимость населения. Торговые связи расширили контакты между регионами, обеспечив транспортировку не только товаров, но и переносчиков болезни. Плотная городская застройка усилила распространение инфекции, так как люди жили в скученных условиях. Медицинские знания эпохи не позволяли распознать природу заболевания и эффективно его остановить.

Это сочетание факторов создало уникальную комбинацию условий, которая стала катализатором эпидемии.

Плюсы и минусы торговли как системы продовольственной безопасности

Торговые пути Средневековья помогали предотвращать локальные кризисы, но имели и уязвимые стороны. Прежде чем рассматривать современные аналогии, важно оценить эти исторические обстоятельства.

Положительные стороны торговли заключались в том, что города могли получать продовольствие даже при провале собственных урожаев. Это поддерживало экономическую стабильность и позволяло населению избежать голода. Однако с этим связаны и недостатки.

высокая зависимость от зарубежных поставщиков;

отсутствие контроля над биологическими рисками;

возможность переноса болезней вместе с товарами;

уязвимость в периоды нестабильности международных отношений.

Именно эти слабые элементы системы сыграли роль в трагических последствиях Чёрной смерти.

Советы по изучению исторических эпидемий

Изучение подобных эпизодов должно учитывать комплекс факторов, влияющих на распространение болезней. Для тех, кто работает с данной темой или интересуется историей медицины, можно выделить несколько направлений.

Анализировать климатические данные совместно с торговыми маршрутами и миграциями. Сопоставлять археологические, биологические и текстовые источники. Учитывать долгосрочные социально-экономические модели. Изучать технологические и культурные особенности регионов, влияющие на их устойчивость.

Подобный подход позволяет получить более объективное представление о механизмах возникновения пандемий.

