Скала расступилась — и показала богиню: внутри скрыт смысл, который археологи искали десятилетиями

В Турции нашли фригийский скальный храм на холме Асар под Денизли — данные Earth
Наука

В горах на западе Турции исследователи наткнулись на древний храм, скрытый в скальных породах и почти незаметный со стороны. На первый взгляд он напоминает природное образование, но детали выдаются только при близком осмотре. Археологи считают, что святыню создали фригийцы — народ Железного века, оставивший заметный след в культуре Анатолии. Об этом сообщает Earth.

Гора Немрут
Фото: commons.wikimedia.org by Mr Hicks46, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Гора Немрут

Скальный храм, спрятанный над долиной

Археологи обнаружили комплекс на холме Асар недалеко от современного города Денизли, где в древности располагался укреплённый акрополь Аттуды. Эта территория давно привлекала исследователей необычным сочетанием природных форм и рукотворных элементов. Новые раскопки стали частью национальной программы "Наследие Турции для будущего", которая поддерживает изучение значимых исторических территорий.

Работу возглавляет доцент Памукккальского университета Бильге Йылмаз Коланджи, много лет изучающая фригийские скальные святилища. Она подчёркивает, что комплекс представляет собой единый ансамбль из нескольких элементов — монумента, пещеры и пары идолов, высеченных в камне.

"Священное место включает фригийский скальный монумент, сакральную пещеру и парные каменные идолы между двумя структурами", — отмечает Коланджи.

Каждая деталь комплекса вырублена непосредственно в естественном массиве: изображения богини, стены, ритуальные чаши и небольшие углубления образуют единую поверхность. Это создаёт ощущение, будто культовый объект не столько построен, сколько извлечён из самой горы.

Рядом с пещерой исследователи нашли многочисленные сосуды и желоба для возлияний. Сквозь них во время ритуалов стекали жидкости — вода, зерновые суспензии или винные смеси. Такие конструкции встречаются в ряде фригийских святилищ, где культовые действия часто были связаны с природными силуэтами ландшафта.

Кому поклонялись древние жители Анатолии

Фригийцы, заселившие центральную часть Анатолии после 1200 года до н. э., создали развитое царство, известное контролем торговых путей и культовыми сооружениями. Позднее греческая традиция связала их с легендарным царём Мидасом, ассоциируемым с богатством, ремёслами и внезапными несчастьями.

Археологические данные показывают, что фригийские элиты активно вырубали в скалах монументальные фасады и святыни. Многие из них посвящались богине Матер (или Матэр), которую считали покровительницей гор, диких животных и городских стен. Исследования её образов подтверждают, что культовые памятники часто возводились в горах, а входы в священные места оформлялись как каменные порталы.

Историки подчёркивают, что Матер стала одним из образов, повлиявших на формирование представлений о Великой матери в Средиземноморье. Её воспринимали как защитницу, укрепляющую общины и города. Однако достоверных описаний ритуалов сохранилось мало, поэтому учёные опираются главным образом на археологические находки.

"Приписывать культ Матер исключительно плодородию и сбору урожая довольно спекулятивно. У нас нет точных сведений о том, какие обряды совершались в её честь", — поясняет историк Линн Роллер.

Новый комплекс под Денизли важен именно тем, что каждая грань скальных элементов даёт представление о том, как мог выглядеть реальный ритуал.

Путь к богине: от света к тени

Святилище расположено на склоне, что соответствует фригийской традиции выбирать возвышенные, хорошо просматриваемые места. Сочетание открытых площадок, пещеры и искусственно вырубленных ступеней создаёт естественный маршрут, по которому могли проходить участники ритуала.

Исследователи предполагают, что церемонии начинались под открытым небом возле монумента, после чего процессии двигались к пещере. Изображения и идолы, размещённые рядом, подчеркивали переход от внешнего мира к внутреннему, сакральному пространству.

По словам специалистов, парные идолы на этом участке имеют сходство с образцами из Мидас-Сити — крупного фригийского центра на севере высокогорий. Это помогает установить связь между группами населения, жившими далеко друг от друга, и понять, как их ритуальная культура распространялась по территории.

Район Денизли известен другими священными местами, включая античную Иераполис, где также существовали культы, предположительно связанные с Великой матерью. Близость Аттуды к этим центрам указывает на важность ландшафта, который оставался священным на протяжении веков.

Священная пещера как центр обрядов

Пещера в составе комплекса, по мнению археологов, могла играть ключевую роль. Вода и другие жидкости стекали в углубления у входа, а часть потока просачивалась в пористый камень. Такое сочетание открытого пространства и пещеры характерно для многих культовых мест, связанных с землёй, плодородием и циклами природы.

Во время сезонных церемоний зерно, вино или вода могли смешиваться, проходя по специально вырезанным каналам. В некоторых местах находят следы небольших углублений, где скапливались остатки жертвенных продуктов. Это помогало соблюдать последовательность ритуала и поддерживать символическую связь между стихиями.

Исследователи подчёркивают, что элементы комплекса расположены так, чтобы направлять движение участников обряда, создавая путь, который должен был усиливать эмоциональный и духовный эффект.

Как находка меняет представления о фригийцах

Современная датировка относит святилище к VIII-VI векам до н. э., то есть периоду расцвета фригийской культуры. Учёные продолжают изучать фрагменты керамики, мелкие находки и образцы почвы, чтобы уточнить хронологию.

Команда отмечает, что ранее идолы подобного типа находили только в центральных районах — в окрестностях Эскишехира, Афьонкарахисара и Кютахьи. Обнаружение аналогичного комплекса так далеко на юге расширяет представления о распространении религиозных практик фригийцев.

Сейчас археологи продолжают расчистку территории, фиксирование каждого элемента и исследование взаимосвязи между пещерой, идолами и окружающим поселением. По завершении полевых сезонов планируется публикация подробного отчёта, который позволит специалистам выработать новые подходы к изучению культа богини Матер.

Тем временем находка уже даёт важные сведения о том, как люди почти три тысячи лет назад связывали свою духовную жизнь с окружающим миром. Несколько вырезанных фигур и тщательно обработанные каменные поверхности помогают восстановить целостную картину верований, объединявших жителей Анатолии.

Сравнение фригийского святилища с другими культовыми центрами Анатолии

Фригийские храмы и священные комплексы нередко сопоставляют с местными культовыми объектами, существовавшими в разных регионах Анатолии. В случае Аттуды особенно заметна связь со святилищами на северном нагорье, где также встречаются скальные фасады и ритуальные чаши.

Фригийские святилища обычно располагаются в горных массивах, тогда как некоторые хеттские или лувийские объекты строились в долинах.

Образы Великой матери в фригийских святилищах отличались мощными силуэтами и каменными тронными композициями, тогда как в соседних культурах богинь изображали в более декоративной манере.

Это сопоставление помогает понять, насколько оригинальной была религиозная традиция фригийцев и почему её влияние распространилось за пределы их исторического центра.

Плюсы и минусы скальных храмов с точки зрения археологии

Исследователи отмечают, что скальные комплексы имеют ряд особенностей, облегчающих или усложняющих раскопки. Такой анализ помогает лучше планировать работу в труднодоступных районах.

Среди практических аспектов можно выделить следующее:

  • Плюсом является высокая сохранность каменных элементов.
  • Рельеф зачастую подсказывает, как был организован ритуал.
  • Каменные сооружения позволяют проследить технику обработки поверхности.
  • Минусом считается сложность доступа и необходимость работы на крутых склонах.
  • Дополнительной трудностью становится ограниченный контекст находок, так как органика в таких условиях почти не сохраняется.

Популярные вопросы о фригийском храме в скалах

Как датируют такие храмы?
Определение возраста проводится по фрагментам керамики, виду резьбы и особенностям обработки поверхности. Также учитывается сопоставление с аналогичными памятниками, уже имеющими подтверждённую датировку.

Что лучше помогает понять назначение святилища — надписи или архитектура?
Так как письменных источников у фригийцев мало, архитектура играет ключевую роль. Важны расположение входов, желобов, углублений и форма идолов.

Как выбрать наиболее перспективный участок для раскопок в горной зоне?
Археологи ориентируются на признаки антропогенной обработки скалы, анализируют линии стока воды и обращают внимание на природные выступы, которые могли служить ориентирами для древних мастеров.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
