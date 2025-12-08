Парад трёх планет манит редкостью: но цена за любопытство увидеть его может быть слишком высокой

Парад Меркурия, Венеры и Марса не будет виден с Земли — физик Александр Алексеев

Иногда редкие небесные события оказываются скрытыми от наблюдателя, даже если их геометрия выглядит впечатляюще. Именно такая ситуация складывается с парадом Меркурия, Венеры и Марса, формирующимся в непосредственной близости от солнечного диска. На первый взгляд явление кажется уникальным, но увидеть его с Земли невозможно.

Фото: Designed by Freepik by stockgiu, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Солнечная система

Почему планеты исчезают в солнечном сиянии

Особенность текущего сближения в том, что все три планеты проходят возле Солнца на минимальных угловых расстояниях. На фоне яркого дневного света их свечение полностью растворяется, и человеческий глаз не может различить даже самые крупные объекты. Такая ситуация типична для многих небесных явлений, связанных с солнечным ореолом, — яркость светила перекрывает всё, что оказывается поблизости.

Астрономы подчёркивают, что подобные конфигурации требуют профессиональной техники и тщательно подобранных защитных фильтров. Без специализированного оборудования наблюдения невозможны, поскольку попытка поймать планеты в поле зрения телескопа может привести к повреждению сетчатки. Подобные риски подробно разбираются в научных публикациях, где объясняется, как световые условия влияют на восприятие объектов и почему даже яркие феномены становятся незаметными при близости к солнечному диску. Эта специфика наблюдений напоминает сложность реконструкции космических процессов — например, анализа взаимодействия частиц высоких энергий, описанного в исследованиях о том, как электронные и лазерные импульсы проявляют квантовые эффекты.

"Невооруженным глазом эти планеты не видны, так как они теряются в лучах Солнца. В телескоп или бинокль планеты видны, если они находятся не ближе 5 градусов от Солнца.", — рассказал научный сотрудник физико-астрономического отдела ГМИК имени К. Э. Циолковского Александр Алексеев.

Эти рекомендации особенно актуальны в периоды солнечной активности. Даже короткий импульс света, попавший на оптическую систему, способен вывести её из строя или создать опасность для наблюдателя. Поэтому специалисты настоятельно советуют воздерживаться от любительских попыток рассмотреть сближающиеся планеты. Об этом сообщает ТАСС.

Как формируется конфигурация Меркурия, Венеры и Марса

По данным лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН, три планеты начали сближаться с Солнцем впервые с 2019 года. Сначала к светилу подошла Венера, затем Марс, оказавшись менее чем в десяти градусах от солнечного диска. Этот процесс развивается постепенно и зависит от орбитальной динамики, в которой каждая планета движется по собственному пути, иногда создавая редкие геометрические совпадения.

Ближе к середине декабря расстояние между Венерой, Марсом и Солнцем сократится до 5-6 градусов. К концу года планеты окажутся практически рядышком с солнечным диском — это создаст яркую конфигурацию, но её невозможно увидеть человеческим глазом. Нередко такие явления называют "Вифлеемской звездой", хотя по сути это лишь визуальный эффект от наложения световых потоков трёх объектов, а не реальная звезда.

Развитие парада показывает, насколько динамична солнечная система. В январе Солнце, Венера и Марс почти сольются в одну линию, что придаст явлению максимальную выразительность. Однако максимальная близость не означает лучшую видимость — наоборот, чем ближе планеты к Солнцу, тем безнадёжнее их разглядеть.

Роль Меркурия в небесной конфигурации

Меркурий редко бывает виден в небе даже при благоприятных обстоятельствах. Его орбита тесно связана с солнечным диском, из-за чего он быстро теряется в лучах светила. В текущем параде планет он станет завершающим элементом геометрической фигуры, приближаясь к Солнцу в конце декабря — начале января.

По расчётам астрономов, 22 января все три планеты окажутся на минимальном среднем расстоянии от солнечного центра, выстроившись в форму, напоминающую ромб. Этот этап станет кульминацией конфигурации. Позже угловые расстояния начнут увеличиваться, и фигура постепенно распадётся. Для исследователей такие моменты особенно важны: они позволяют уточнять параметры орбит и механизмов взаимодействия планетных систем. Процессы формирования подобных конфигураций часто сопоставляются с данными о том, как космические объекты реагируют на внешние воздействия — например, в исследованиях о том, как магнитные поля влияют на структуру газовых облаков во Вселенной.

Сравнение условий наблюдений разных типов парадов

Чтобы понять, почему текущее событие остаётся невидимым, полезно сравнить его с другими конфигурациями.

При сближениях вдали от Солнца:

объекты можно наблюдать на рассвете или в сумерках; их блеск контрастирует с затемнённым небом; планеты доступны даже для любительских приборов; риски для зрения минимальны.

При сближениях возле солнечного диска:

яркость Солнца подавляет свет планет; лучи создают ореол, скрывающий объекты; наблюдения становятся опасными без специальных фильтров; даже профессиональным инструментам требуется точная настройка.

Такое сопоставление показывает, что видимость парада напрямую зависит от его положения относительно Солнца.

Плюсы и минусы астрономических событий рядом с солнечным диском

Несмотря на то, что подобные события остаются недоступными для наблюдений, их научная ценность значительна. Они позволяют отслеживать особенности движения планет, уточнять орбиты и исследовать редкие конфигурации.

Плюсы:

важность для изучения небесной механики;

возможность уточнения орбитальных параметров;

редкость, привлекающая внимание профессиональных астрономов;

влияние на совершенствование инструментальных наблюдений.

Минусы:

полная недоступность для невооружённого глаза;

опасность при попытках наблюдения через оптику;

отсутствие зрелищности для широкой аудитории;

зависимость от строгих мер безопасности.

Советы для безопасного наблюдения

Даже если планеты вблизи Солнца увидеть невозможно, существуют базовые правила работы с небесными объектами.

Никогда не направляйте оптические приборы в сторону Солнца без сертифицированных фильтров. Используйте специализированные солнечные насадки только на оборудовании, предназначенном для наблюдений. Проверяйте исправность техники перед любыми попытками ориентирования. Изучайте прогнозы и рекомендации астрономических институтов, чтобы понимать, какие условия опасны.

Эти простые шаги позволяют получать научную информацию, не подвергая риску зрение или оборудование.

Популярные вопросы о параде планет

1. Почему нельзя увидеть парад невооружённым глазом?

Потому что планеты находятся слишком близко к солнечному диску и исчезают в его свете.

2. Когда произойдёт кульминация сближения?

22 января планеты окажутся на минимальном среднем расстоянии от Солнца, выстроившись в характерную фигуру.

3. Когда подобное событие повторится?

Следующий парад в пределах десяти градусов ожидается в сентябре 2038 года.

Парад трёх планет — красивое явление с точки зрения небесной механики, но его близость к солнечному диску делает наблюдение недоступным и небезопасным. Несмотря на невозможность увидеть конфигурацию напрямую, само событие остаётся важным для астрономии: оно помогает уточнять параметры планетных орбит и показывать, насколько тонкими и точными могут быть взаимодействия внутри Солнечной системы.