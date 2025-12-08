Инопланетяне не спешат на связь: математический подсчёт ставит крест на встрече с человечеством

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Наука

Идея о возможном посланнике инопланетян вновь оказалась в центре внимания после громкого заявления профессора Гарварда Ави Лёба о природе объекта 3I/ATLAS. Новость вызвала широкий общественный резонанс, заставив многих задуматься о шансах внеземных цивилизаций выйти на контакт с человечеством. Астроном Александр Киселёв подробно объяснил, что сегодня наука действительно знает о потенциально обитаемых мирах и насколько вероятно, что кто-то из них способен найти Землю.

Люди в фольгированных шапках ждут инопланетян
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Люди в фольгированных шапках ждут инопланетян

Жизнь на экзопланетах

За последние десятилетия открытие экзопланет стало одним из главных достижений современной астрономии. По словам специалиста, сейчас известно уже более шести тысяч планет за пределами нашей Солнечной системы, и эти данные постоянно пополняются благодаря новым методам наблюдений и совершенствованию телескопов. Часть найденных миров демонстрирует характеристики, которые допускают существование условий, пригодных для жизни.

"Если конкретизировать требования, то есть 24 планеты, которые подходят для жизни гораздо больше, чем Земля. Эти планеты находятся на расстоянии более 100 световых лет от Земли. Однако, всего 3 экзопланеты из более 6000 экзопланет соответствуют критериям потенциальной обитаемости. Наиболее перспективные из них: Kepler-22b и Kepler-538b. Если в процентном соотношении, то это 0,05%", — рассказал эксперт.

Подобная статистика подчёркивает, что в космосе могут существовать многочисленные миры, но лишь считанные единицы располагают параметрами, которые приближают их к земным условиям. Астрономы учитывают тип звезды, расстояние планеты от неё, химический состав атмосферы, а также температурный диапазон, в котором может существовать жидкая вода.

Однако даже самые перспективные объекты находятся далеко за пределами нашей досягаемости: сто и более световых лет — это расстояние, которое современная техника не способна преодолеть даже теоретически. Поэтому исследователям остаётся анализировать данные, поступающие от телескопов, и строить вероятностные модели.

Землю ушла с радаров

Вопрос о том, существует ли где-то во Вселенной разумная жизнь, остаётся открытым. Но куда сложнее оценить вероятность того, что гипотетические цивилизации вообще могут узнать о нашей планете. Земля излучает в космос радиосигналы чуть больше ста лет, и этот "радиопузырь" расширяется в масштабах, которые ничтожно малы по сравнению с размерами галактики.

"Гипотетически, если инопланетяне и существуют, то шанс того, чтобы найти нас людей, как высшую форму жизни в точных координатах, а именно: на планете Земля, в рукаве Ориона, и в галактике Млечный путь равен примерно 0,000211%", — уточнил он.

Такая вероятность практически близка к нулю — и это без учёта того, насколько точно инопланетная цивилизация смогла бы уловить слабые сигналы, исходящие от человечества. Дополнительную сложность создаёт расположение Земли в галактике: мы находимся на краю рукава Ориона, вдали от плотных скоплений звёзд, где радиофон был бы сильнее.

Кроме того, космическая среда и межзвёздная пыль ослабляют сигналы, а значит даже технологически развитая цивилизация будет испытывать проблемы в обнаружении подобных следов. В совокупности все эти факторы позволяют сделать вывод, что шансы контакта крайне малы, сообщает сайт aif.ru.

Объект 3I/ATLAS

Загадочный объект 3I/ATLAS привлёк внимание тем, что стал всего третьим межзвёздным телом, зафиксированным в пределах Солнечной системы. Именно редкость таких объектов и необычность их траекторий порождают множество обсуждений и смелых гипотез.

Однако профессиональное сообщество придерживается единого мнения.

"Официальная точка зрения, которую поддерживают NASA, ESA и большинство российских астрономов, заключается в том, что комета 3I/ATLAS — естественный объект.", — подчёркивает Киселёв.

Подобное мнение основано на данных спектрального анализа и наблюдений, которые указывают на поведение, характерное для обычных комет: испаряющиеся газы, кометный хвост, изменение яркости. Несмотря на необычную форму орбиты, специалисты видят в объекте естественное межзвёздное тело, а не технический артефакт.

Какие факторы делают контакт маловероятным

На основании современных исследований астрономы выделяют несколько причин, почему прямой контакт между цивилизациями выглядит почти невозможным.

  1. Огромные расстояния. Даже "близкие" экзопланеты находятся в десятках световых лет от нас.
  2. Различие технологических уровней. Неизвестно, каким образом другие цивилизации передают информацию и принимают сигналы.
  3. Космический шум. Сигналы затухают и смешиваются с естественными радиоволнами.
  4. Редкость обитаемых миров. Потенциально подходящих планет — лишь доли процента.
  5. Ограниченность временных отрезков. Цивилизации могут не пересекаться с нами во времени.

Эти факторы показывают, что обнаружение человечества кем-то извне требует практически невозможного совпадения.

Популярные вопросы

Могут ли инопланетяне знать о существовании Земли?
Вероятность этого крайне мала из-за расстояний и слабости наших сигналов.

Есть ли среди экзопланет действительно подходящие для жизни?
Да, но их очень мало — всего несколько соответствуют ключевым параметрам.

Может ли 3I/ATLAS быть искусственным объектом?
Данные указывают, что это природная комета, а не артефакт.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
