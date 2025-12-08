Солнце спрятало гиганта в сияющей ловушке: учёные ищут, кто ещё скрывается рядом

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Наука

Яркий солнечный свет может скрывать не только мелкие небесные объекты, но и гигантов, способных изменить понимание внутренней части Солнечной системы. Именно такой случай произошёл в сентябре 2025 года, когда исследователь Скотт С. Шеппард впервые заметил быстрый и массивный астероид 2025 SC79, который долгое время оставался невидимым в слепой зоне ближнего пространства. Его размеры, скорость и расположение внутри орбиты Венеры сразу привлекли внимание специалистов. Об этом сообщает science-et-vie.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Как астероид оказался скрыт солнечным светом

Наблюдение за околоземными объектами — задача, в которой даже современные телескопы сталкиваются с ограничениями. Большинство наблюдений проводится ночью, когда солнечный свет не искажает изображения. Однако существует область, известная как "сумеречная зона", где яркость звезды мешает обнаружению любых объектов. Именно в этом пространстве и находился 2025 SC79, что делало его невидимым для большинства систем мониторинга.

Исследователь использовал камеру Dark Energy Camera на телескопе Blanco в Чили — это один из немногих инструментов, способных фиксировать слабые сигналы в условиях близости к солнечному диску. 27 сентября 2025 года астероид оказался достаточно ярким, чтобы две последовательные фотографии позволили определить его движение.

Эта редкая возможность стала ключом к открытию. Дальнейшая проверка с помощью телескопа Gemini и приборов Магеллана подтвердила реальность объекта. В условиях, когда солнечное излучение может вызвать ошибки наблюдения, перекрёстная проверка остаётся критически важной. Учёные подчёркивают: астероиды, скрытые по соседству со звездой, всё ещё могут оставаться незамеченными.

"Самыми опасными астероидами остаются те, которые мы видим меньше всего", — отмечается в заявлении исследователя.

Открытие 2025 SC79 подчёркивает необходимость развивать наблюдения в периоды рассвета и заката, когда такие объекты становятся заметными всего на считаные минуты.

Что делает орбиту 2025 SC79 уникальной

Орбита нового астероида полностью располагается внутри орбиты Венеры — это крайне редкое явление. Такие тела относятся к группе Атира, которая включает всего несколько десятков известных объектов. При этом 2025 SC79 стал всего вторым из всех зафиксированных астероидов, чья орбита полностью находится внутри венерианской.

Его движение по орбите занимает всего 128 дней. Это делает его одним из самых быстрых астероидов в Солнечной системе. Для сравнения, Меркурий, ближайшая к Солнцу планета, совершает оборот за 88 дней, а рекордсмен среди астероидов — 2021 PH27 — делает это за 113 дней.

Такое расположение ставит 2025 SC79 в особенно динамичную область, где малейшие гравитационные возмущения могут изменить его траекторию. Пересечение с орбитой Меркурия увеличивает вероятность сложных взаимодействий, а близость к Солнцу делает постоянное наблюдение крайне трудным.

Группа Атира сама по себе представляет научный интерес: изучение таких объектов позволяет понять, каким образом каменные тела мигрируют с внешних областей системы к её центральным зонам.

Почему SC79 важен для защиты Земли

Размер астероида оценивается в 700 метров — это делает его одним из самых крупных объектов, орбита которых проходит близко к Земле. Хотя 2025 SC79 не представляет угрозы в ближайшем будущем, его энергетический потенциал впечатляет. Столкновение астероида таких размеров могло бы разрушить регион континентального масштаба и привести к серьёзным климатическим последствиям.

При этом важный момент состоит в том, что объект таких размеров долгое время оставался вне поля зрения. Это показывает, что система наблюдения всё ещё несовершенна, особенно в районах, близких к солнечной засветке.

Программы НАСА, направленные на поиск объектов типа "планетицидов", активно используют инструменты, подобные Dark Energy Camera. Но даже при этом новые данные подчёркивают необходимость расширения возможностей мониторинга.

Сравнение: SC79 и другие крупные околоземные астероиды

Размер: 2025 SC79 (700 м) больше большинства известных околоземных объектов подобного класса.

Орбита: в отличие от типичных геокроизеров, он находится внутри орбиты Венеры.

Скорость: 128 дней на оборот — одно из рекордных значений.

Обнаруживаемость: многие астероиды видны ночью, но SC79 скрывал солнце, что делает его исключением.

Такие различия важны для классификации рисков и для разработки стратегий планетарной обороны.

Плюсы и минусы наблюдений в сумеречной зоне

Преимущества:

  • выявление объектов, ранее недоступных для наблюдений;
  • анализ астероидов редких орбитальных групп;
  • улучшение прогнозов для объектов, скрытых солнечным светом.

Недостатки:

  • ограниченное время наблюдения;
  • повышенная вероятность оптических ошибок;
  • зависимость от специализированных инструментов.

Работа в таких условиях даёт данные, которые невозможно получить традиционными методами.

Происхождение и будущее астероида

Учёные пока не уверены, где возник 2025 SC79. Есть несколько гипотез:

  • он мог быть выброшен из главного пояса астероидов из-за гравитационного толчка;
  • миграция внутрь системы могла изменить химический состав поверхности;
  • длительное пребывание вблизи Солнца повлияло на его структуру и устойчивость.

"Изучение того, как эти объекты достигают таких орбитальных положений, помогает нам собрать воедино динамичную историю Солнечной системы", — заявил Шеппард.

Будущие наблюдения помогут определить плотность, состав и отражательные свойства. Это необходимо для уточнения моделей столкновений и предсказания поведения подобных объектов в будущем.

Популярные вопросы о 2025 SC79

  1. Опасен ли 2025 SC79 для Земли?
    Нет, его текущая орбита не пересекает орбиту Земли, но наблюдение важно для долгосрочных прогнозов.

  2. Почему его так трудно было обнаружить?
    Он находился в области, скрытой солнечной яркостью, где оптика большинства телескопов теряет чувствительность.

  3. Что делает его таким быстрым?
    Близость к Солнцу — объект получает сильное гравитационное ускорение, сокращающее орбитальный период.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
