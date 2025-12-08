Звёзды-бродяги прошли слишком близко: их след раскрывает историю, скрытую миллионы лет

Миллионы лет назад недалеко от нашей Солнечной системы произошло событие, о котором человечество узнало лишь благодаря современным наблюдательным технологиям. Пара гигантских звёзд пронеслась мимо, не причинив вреда планетам, но оставив тонкий, почти невидимый след в структуре космических облаков вокруг нас. Эти следы до сих пор хранят память о древнем путешествии света и излучения. Об этом сообщает Earth.
Много лет исследователи пытались понять природу облаков газа и пыли, окружающих Солнце. Они простираются примерно на 30 световых лет и образуют своего рода тихую космическую "окраину", о существовании которой большинство людей никогда не задумывается. Это пространство заполнено разреженным водородом и гелием, а за его пределами начинается огромная зона, почти свободная от материи. Её называют локальным горячим пузырём — областью, сформированной множеством древних взрывов сверхновых.
"Согласно расчетам команды, эти звезды пролетели около 4,4 миллионов лет назад на расстоянии от 30 до 35 световых лет. Это близко, если говорить о звездах", — отмечается в исследовании.
Эти гигантские объекты прорезали пространство, насыщая окрестности мощным ультрафиолетовым излучением. Хотя они не подошли критически близко к Земле, их свет и энергия оставили след, который спустя миллионы лет можно наблюдать в составе местных межзвёздных облаков.
Работой руководил астрофизик Майкл Шалл из Колорадского университета в Боулдере. Учёные стремились выяснить, как именно на протяжении миллионов лет менялась область вокруг Солнца и каким образом странные особенности локальных облаков связаны с движением звёзд.
"Тот факт, что Солнце находится внутри этой системы облаков, которая может защитить нас от ионизирующего излучения, может быть важной составляющей того, что делает Землю пригодной для жизни сегодня", — сказал Шалл.
Многие годы астрономы замечали загадочные следы в газовых облаках за пределами Солнечной системы. Около 20 % атомов водорода и почти 40 % атомов гелия оказались ионизированы — то есть лишены своих электронов. Особенно странным было именно количество ионизированного гелия: никто не мог объяснить, почему оно столь высокое в относительно спокойной области космоса.
Учёные восстановили движение облаков, звёзд и самого Солнца, словно проматывая назад космическую плёнку. Модели показали, что ионизация могла возникнуть только под воздействием нескольких мощных источников света. На этот процесс повлияли три белых карлика, выбрасывавших ультрафиолет, а также локальный горячий пузырь, сформированный взрывами от 10 до 20 сверхновых. Но значительный вклад внесли и две горячие звезды, известные как Эпсилон и Бета Большого Пса.
Сегодня эти звёзды находятся более чем в 400 световых годах от нас. Однако миллионы лет назад они пролетали значительно ближе. Их масса примерно в 13 раз превышает массу Солнца, а температура достигает 38 000-45 000 °F. Для сравнения, у Солнца этот показатель около 10 000 °F.
По расчётам учёных, во время сближения эти объекты светили в четыре-шесть раз ярче Сириуса — самой яркой звезды нашего неба. Их мощное излучение проникало в окружающее пространство и оставило ионизационный след, который фиксируют приборы до сих пор.
Солнце движется через Галактику со скоростью около 58 000 миль в час. Оно не стоит на месте и периодически пересекает разные области межзвёздного пространства. Нахождение внутри относительно плотных облаков может частично защищать Землю от ионизирующего излучения. Учёные обсуждают, как именно эту защиту обеспечивают облака и какие космические процессы влияли на их формирование.
Эпсилон и Бета Большого Пса, пролетавшие мимо 4,4 миллиона лет назад, стали частью этой истории. Их свет и энергия не только ионизировали часть межзвёздного вещества, но и помогли учёным реконструировать движение космических объектов. А значит — лучше понять, как развивается окрестность Солнца.
Чтобы оценить влияние звёзд, важно сравнить их характеристики:
Эпсилон и Бета Большого Пса — звёзды класса B, тогда как Солнце относится к более холодному классу G.
Они примерно в 13 раз массивнее Солнца, что делает их ярче и горячее.
Температура поверхности у них достигает 38 000-45 000 °F, у Солнца — около 10 000 °F.
Такие звёзды живут значительно меньше: их топливо сгорает быстрее, а судьба заканчивается сверхновой.
Эти различия определяют характер воздействия на межзвёздное пространство и объясняют след, оставшийся после пролёта звёзд.
Астрономы считают, что окружающие Солнце облака могут влиять на условия в Солнечной системе.
Положительные стороны:
Отрицательные стороны:
Исследования помогают лучше понять баланс между защитой и уязвимостью нашей планетной системы.
Опасны ли были Эпсилон и Бета Большого Пса для Земли?
Нет. Они прошли достаточно далеко и не оказывали прямого влияния на планеты.
Почему облака вокруг Солнца ионизированы?
Это результат воздействия ультрафиолета от нескольких источников, включая белые карлики, горячий пузырь и пролетавшие звёзды.
Что будет, когда эти звёзды взорвутся как сверхновые?
Они будут видны очень ярко, но находятся достаточно далеко, чтобы не представлять угрозы.
