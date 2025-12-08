Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Недосып вызывает у собак агрессию и потерю внимания — кинолог Беляева
Операция на позвоночнике спасла Чумакова от инвалидности
Домрачева готова рассмотреть работу в сборной при удобных условиях — NEWS.ru
Сода и рафинированное масло обеспечивают воздушность творожных пончиков
Семейная ипотека должна поддерживать только настоящие семьи — депутат Милонов
Метод окрашивания волос с плавным переходом к серому помогает скрыть седину
Правильное расстояние от дивана до телевизора улучшает качество изображения — Samsung
Страны ЕС не захотят гарантировать кредит Украине — экономист Лежава
В Германии сталелитейная компания Thyssenkrupp планирует сократить 11 000 человек

Взрыв в тропиках встряхнул климат Европы: дальше началось то, к чему континент оказался не готов

Извержение тропического вулкана вызвало похолодание в Европе — данные Earth
Наука

Громкое извержение вулкана в далёких тропиках стало отправной точкой цепочки событий, которая изменила ход европейской истории. Оно вызвало необъяснимое похолодание, привело к разрушению урожая и вынудило торговые флоты искать новые пути доставки продовольствия. Эти перемены незаметно подготовили почву для появления на континенте одной из самых смертоносных эпидемий. Об этом сообщает Earth.

Пепел после извержения вулкана
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Пепел после извержения вулкана

Как климатический удар привёл к продовольственному кризису

Исследователи подчёркивают, что середина 1340-х годов была временем резкого климатического сдвига. Плотные облака и снижение температуры летом охватили значительную часть Средиземноморья, и первыми это почувствовали земледельцы. Холод и проливные дожди уничтожали посевы, размывали склоны, затапливали поля и резко сокращали урожайность зерновых и винограда. В условиях, когда города росли и зависели от стабильных поставок продовольствия, последствия оказались особенно тяжёлыми.

"В середине 1340-х годов над Средиземноморьем сгустились тучи и наступило прохладное лето, и фермеры почувствовали это первыми", — говорится в исследовательских материалах.

Города-государства Италии, такие как Генуя и Венеция, вынуждены были срочно реагировать на ухудшение ситуации. Они развернули торговые связи в сторону Чёрного моря, где ещё сохранялись стабильные запасы зерна. Этот поворот в логистике стал для них спасением, но в то же время создал идеальные условия для распространения инфекции.

Работой по анализу условий, приведших к кризису, руководил Мартин Баух из Института истории и культуры Восточной Европы Лейбница. Он исследует связь между климатическими аномалиями средневековья и социальными потрясениями. Учёные отмечают, что потемнение неба в те годы было столь интенсивным, что даже лунное затмение выглядело необычно тёмным — признак избытка аэрозолей в атмосфере, отражающих солнечный свет и усиливающих охлаждение.

Как зерновые перевозки невольно стали транспортом для чумы

Рекордные дожди, гибель урожая и нехватка продовольствия вынудили итальянские города вступать в переговоры с Золотой Ордой о безопасном проходе торговых кораблей. Соглашения открывали черноморские пути, и вскоре суда отправлялись на север за пшеницей. Когда корабли, заполненные зерном, возвращались в порты, стали появляться первые сообщения о загадочной болезни.

"Эти корабли, груженные зерном, возможно, также завезли чуму в порты Средиземноморья в 1347 году"., — отмечают исследователи.

Биологические механизмы распространения были просты: скопление зерна, мешков и запасов создаёт пространство, где легко размножаются блохи и грызуны. Эксперименты показали, что личинки крысиных блох могут питаться пшеничной мукой. Это позволяло им выживать длительное время в трюмах кораблей, а затем переходить на крыс, а от тех — на людей.

"Это вызванное изменением климата изменение в торговле зерном на дальние расстояния не только спасло значительную часть Италии от голода, но и привело к появлению чумной бактерии в средиземноморских портах и способствовало её быстрому распространению по большей части Европы", — написал Баух.

Эти события разворачивались практически одновременно: появление зерновоза в порту, рост цен на хлеб, локальные вспышки заболеваний и перераспределение запасов внутри государства. Историки подчёркивают, что цепочка была тесно связана, а каждая из причин усиливала следующую.

Климатические данные и хроники: как учёные восстановили ход событий

Учёные исследовали не только письменные источники, но и природные архивы. Ледяные керны, извлечённые из ледников, фиксируют следы древних извержений. Слой, соответствующий середине 1340-х годов, содержит высокий уровень серы, что указывает на крупный выброс вулканических частиц в стратосферу. По оценкам, он составил около 14 тераграмм.

Дополнительное подтверждение дают данные дендрохронологии: плотность поздней древесины показывает, что лета 1345-1347 годов были одними из самых холодных за столетие. Климатические факты полностью согласуются с описаниями урожайных провалов, ростом цен и попытками городских советов контролировать запасы.

Эти свидетельства формируют связную картину: природный катаклизм привёл к продовольственному кризису, кризис — к пересмотру торговых маршрутов, а маршруты — к появлению чумной инфекции в европейских портах.

Сравнение: влияние климатических потрясений на торговлю тогда и сегодня

Историки нередко проводят параллели между XIV веком и современными глобальными процессами.

Средневековая экономика зависела от стабильных маршрутов, как и современные цепочки поставок.

Любое изменение климата вынуждало искать новые пути торгового обмена — сегодня такая же ситуация наблюдается из-за засух и наводнений.

Рост городов создавал повышенную потребность в импортном продукте — сегодня мегаполисы также крайне уязвимы к перебоям.

Крупные эпидемии в прошлом распространялись по торговым путям, и современные инфекционные угрозы следуют тому же принципу.

Понимание этих закономерностей помогает изучать уязвимости мировой экономики.

Плюсы и минусы торговых перестроек, вызванных климатом

Исторический опыт показывает, что изменение маршрутов имеет неоднозначные последствия.

Положительные аспекты:

  • возможность восполнить критическую нехватку продовольствия;
  • расширение торговых контактов;
  • ускоренное принятие дипломатических решений.

Отрицательные аспекты:

  • рост риска распространения болезней;
  • усиление зависимости от нестабильных регионов;
  • уязвимость перед природными факторами и эпидемиями.

Аналитики подчёркивают, что подобные процессы были неизбежны для средневековой Европы, но и современный мир сталкивается с подобными вызовами.

Популярные вопросы о климатическом шоке и чуме XIV века

  1. Как извержение могло вызвать похолодание?
    Аэрозоли, выброшенные в атмосферу, отражают солнечный свет и вызывают снижение температуры.

  2. Почему зерновые перевозки стали фактором распространения чумы?
    Блохи и грызуны процветают там, где хранятся продукты. Они легко перемещаются вместе с грузами.

  3. Можно ли узнать, какой именно вулкан взорвался?
    Учёные пока не могут определить источник. Данные указывают на тропики, но конкретный вулкан неизвестен.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Наращивание ресниц в 2026 году переходит на лёгкие материалы — мастер Маркелова
Красота и стиль
Наращивание ресниц в 2026 году переходит на лёгкие материалы — мастер Маркелова
В январе 2026 моден маникюр в тонах Огненной Лошади
Красота и стиль
В январе 2026 моден маникюр в тонах Огненной Лошади
Гигантский люциан достигает 2,5 метра и более 400 кг — подтвердили учёные
Домашние животные
Гигантский люциан достигает 2,5 метра и более 400 кг — подтвердили учёные
Популярное
Дружба заканчивается там, где начинается вирус: шимпанзе преподали суровый урок социальной дистанции

От изгнания у шимпанзе до "химического чутья" у лангустов: как животные распознают больных сородичей и почему социальная дистанция в природе — вопрос жизни и смерти.

Шимпанзе изгоняют зараженных сородичей — National Geographic
Бесформенная одежда и тёмные оттенки прибавляют визуальный возраст — Malateс
Эти вещи крадут молодость, пока вы об этом не знаете: гардероб работает против вас
Ошибки, которые совершают все: как покрасить волосы дома без пятен, полос и разочарований
Дефицит цинка почти незаметен, но тело подаёт тонкие сигналы — восемь из них легко пропустить
ДНК-анализ исключил еврейское происхождение Гитлера — генетик Тури Кинг Игорь Буккер Соглашения между Москвой и Нью-Дели обнулили стратегию национальной безопасности США Любовь Степушова Пять минут до конца Европы: реальный сценарий ядерной войны без США Олег Володин
Песня года ждала яркого выхода Билана — но за кулисами случилось то, что помешало его выступлению
Третье поколение зубов выходит из тени: препарат из Японии включает природный механизм роста зубов
Ветер космоса или следы инопланетян? Что скрывает загадочный межзвёздный объект 3I/ATLAS
Ветер космоса или следы инопланетян? Что скрывает загадочный межзвёздный объект 3I/ATLAS
Последние материалы
Ощущение одиночества часто становится причиной отказа кошки от лотка
Охлаждение салата в течение часа улучшает пропитку слоёв
Извержение тропического вулкана вызвало похолодание в Европе — данные Earth
Стволы зимой повторно белят с добавкой антибиотика
Стресс влияет на аппетит, привычки и режим — The Conversation
Недосып вызывает у собак агрессию и потерю внимания — кинолог Беляева
Операция на позвоночнике спасла Чумакова от инвалидности
Соглашения между Москвой и Нью-Дели обнулили стратегию национальной безопасности США
Рост долгов США подталкивает рынки к уходу от доллара — экономист Лежава
Домрачева готова рассмотреть работу в сборной при удобных условиях — NEWS.ru
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.