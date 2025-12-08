Взрыв в тропиках встряхнул климат Европы: дальше началось то, к чему континент оказался не готов

Извержение тропического вулкана вызвало похолодание в Европе — данные Earth

Громкое извержение вулкана в далёких тропиках стало отправной точкой цепочки событий, которая изменила ход европейской истории. Оно вызвало необъяснимое похолодание, привело к разрушению урожая и вынудило торговые флоты искать новые пути доставки продовольствия. Эти перемены незаметно подготовили почву для появления на континенте одной из самых смертоносных эпидемий. Об этом сообщает Earth.

Как климатический удар привёл к продовольственному кризису

Исследователи подчёркивают, что середина 1340-х годов была временем резкого климатического сдвига. Плотные облака и снижение температуры летом охватили значительную часть Средиземноморья, и первыми это почувствовали земледельцы. Холод и проливные дожди уничтожали посевы, размывали склоны, затапливали поля и резко сокращали урожайность зерновых и винограда. В условиях, когда города росли и зависели от стабильных поставок продовольствия, последствия оказались особенно тяжёлыми.

"В середине 1340-х годов над Средиземноморьем сгустились тучи и наступило прохладное лето, и фермеры почувствовали это первыми", — говорится в исследовательских материалах.

Города-государства Италии, такие как Генуя и Венеция, вынуждены были срочно реагировать на ухудшение ситуации. Они развернули торговые связи в сторону Чёрного моря, где ещё сохранялись стабильные запасы зерна. Этот поворот в логистике стал для них спасением, но в то же время создал идеальные условия для распространения инфекции.

Работой по анализу условий, приведших к кризису, руководил Мартин Баух из Института истории и культуры Восточной Европы Лейбница. Он исследует связь между климатическими аномалиями средневековья и социальными потрясениями. Учёные отмечают, что потемнение неба в те годы было столь интенсивным, что даже лунное затмение выглядело необычно тёмным — признак избытка аэрозолей в атмосфере, отражающих солнечный свет и усиливающих охлаждение.

Как зерновые перевозки невольно стали транспортом для чумы

Рекордные дожди, гибель урожая и нехватка продовольствия вынудили итальянские города вступать в переговоры с Золотой Ордой о безопасном проходе торговых кораблей. Соглашения открывали черноморские пути, и вскоре суда отправлялись на север за пшеницей. Когда корабли, заполненные зерном, возвращались в порты, стали появляться первые сообщения о загадочной болезни.

"Эти корабли, груженные зерном, возможно, также завезли чуму в порты Средиземноморья в 1347 году"., — отмечают исследователи.

Биологические механизмы распространения были просты: скопление зерна, мешков и запасов создаёт пространство, где легко размножаются блохи и грызуны. Эксперименты показали, что личинки крысиных блох могут питаться пшеничной мукой. Это позволяло им выживать длительное время в трюмах кораблей, а затем переходить на крыс, а от тех — на людей.

"Это вызванное изменением климата изменение в торговле зерном на дальние расстояния не только спасло значительную часть Италии от голода, но и привело к появлению чумной бактерии в средиземноморских портах и способствовало её быстрому распространению по большей части Европы", — написал Баух.

Эти события разворачивались практически одновременно: появление зерновоза в порту, рост цен на хлеб, локальные вспышки заболеваний и перераспределение запасов внутри государства. Историки подчёркивают, что цепочка была тесно связана, а каждая из причин усиливала следующую.

Климатические данные и хроники: как учёные восстановили ход событий

Учёные исследовали не только письменные источники, но и природные архивы. Ледяные керны, извлечённые из ледников, фиксируют следы древних извержений. Слой, соответствующий середине 1340-х годов, содержит высокий уровень серы, что указывает на крупный выброс вулканических частиц в стратосферу. По оценкам, он составил около 14 тераграмм.

Дополнительное подтверждение дают данные дендрохронологии: плотность поздней древесины показывает, что лета 1345-1347 годов были одними из самых холодных за столетие. Климатические факты полностью согласуются с описаниями урожайных провалов, ростом цен и попытками городских советов контролировать запасы.

Эти свидетельства формируют связную картину: природный катаклизм привёл к продовольственному кризису, кризис — к пересмотру торговых маршрутов, а маршруты — к появлению чумной инфекции в европейских портах.

Сравнение: влияние климатических потрясений на торговлю тогда и сегодня

Историки нередко проводят параллели между XIV веком и современными глобальными процессами.

Средневековая экономика зависела от стабильных маршрутов, как и современные цепочки поставок.

Любое изменение климата вынуждало искать новые пути торгового обмена — сегодня такая же ситуация наблюдается из-за засух и наводнений.

Рост городов создавал повышенную потребность в импортном продукте — сегодня мегаполисы также крайне уязвимы к перебоям.

Крупные эпидемии в прошлом распространялись по торговым путям, и современные инфекционные угрозы следуют тому же принципу.

Понимание этих закономерностей помогает изучать уязвимости мировой экономики.

Плюсы и минусы торговых перестроек, вызванных климатом

Исторический опыт показывает, что изменение маршрутов имеет неоднозначные последствия.

Положительные аспекты:

возможность восполнить критическую нехватку продовольствия;

расширение торговых контактов;

ускоренное принятие дипломатических решений.

Отрицательные аспекты:

рост риска распространения болезней;

усиление зависимости от нестабильных регионов;

уязвимость перед природными факторами и эпидемиями.

Аналитики подчёркивают, что подобные процессы были неизбежны для средневековой Европы, но и современный мир сталкивается с подобными вызовами.

