Йеллоустоун ударил на 1,5 км, а хищники всё равно пришли: на пепельной поверхности Эшфолла нашли их подпись

Хищники вернулись после йеллоустонской “пепельной катастрофы” — исследователи

Новые отпечатки лап на северо-востоке Небраски намекают, что крупные хищники могли пережить последствия мощного йеллоустонского извержения и вернуться к месту массовой гибели добычи.

Фото: Wikipedia by HeritageDaily, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Археологическая лопатка на месте раскопок

Об этом рассказала куратор отдела палеонтологии позвоночных Государственного музея Университета Небраски Эшли Поуст.

Где и как нашли следы: Эшфолл и "Носороги Помпеи"

Эшфолл на северо-востоке Небраски известен тем, что в его породах сохранилось множество останков вымерших носорогов Teleoceras. Именно поэтому слой получил прозвище "Носороги Помпеи": находки выглядят как массовое захоронение, вызванное природной катастрофой, когда пепельные осадки буквально законсервировали животных и окружающую среду.

Новые следы обнаружили прямо над скелетами Teleoceras. Это важная деталь: отпечатки лежат выше "носорогового" горизонта, то есть их оставили уже после того, как животные оказались погребены в пепле. По сути, это редкий шанс увидеть не только последствия бедствия, но и признаки жизни, которая продолжалась (или восстановилась) после него.

Что могло произойти 12 миллионов лет назад

По описанию исследователей, извержение было настолько масштабным, что последствия ощущались на огромном расстоянии. Пепел мог выпадать плотным слоем, закрывать растительность, загрязнять воду и создавать опасную для дыхания среду — особенно для животных, чувствительных к мелкой пыли.

В Эшфолле нашли не только носорогов: в тех же слоях упоминаются древние лошади, жирафоподобные верблюды и другие животные, погребённые в стекловидном пепле. И всё это время оставалось странным, что при таком количестве потенциальной добычи в отложениях не было убедительных "подписей" крупных плотоядных. Следы, найденные сейчас, закрывают эту логическую дыру: хищники всё-таки присутствовали, и, судя по их положению, появились после массовой гибели травоядных.

Кто оставил отпечатки и почему их называют "дробящими кости"

Размер отпечатков впечатляет: до 8 см в длину и около 7,5 см в ширину. По габаритам они совпадают со следами крупных вымерших псовых — Aelurodon taxoides и Epicyon saevus. Эти хищники известны тем, что могли дробить и поедать кости, то есть использовать добычу "до последнего", подобно тому, как это делают современные гиены.

Важен и сам факт, что речь идёт не о мелком падальщике, а о крупном животном, способном уверенно перемещаться по пепельной поверхности и пользоваться ресурсами в тяжёлой среде. Следы становятся первым прямым свидетельством присутствия таких крупных хищников именно в слоях Эшфолл, а не где-то "в соседних" местах или эпохах.

Почему вывод о "выживании" делают осторожно, но уверенно

Исследователи не утверждают, что псовые обязательно пережили катастрофу в точности "на месте" и "в тот же день". Однако положение отпечатков над слоями с носорогами логично подводит к выводу: после события, которое погубило множество животных, крупные хищники всё же оказались в этом районе. Они могли сохраниться в менее пострадавших зонах и затем прийти на территорию, где оставалось много падали, либо пережить последствия в регионе, если условия позволили.

Так или иначе, отпечатки показывают ключевое: экосистема не была "полностью выключена". Кто-то достаточно крупный и сильный прошёл по пепельному ландшафту уже после того, как он сформировался.

Сравнение: кости, зубы и следы — что говорит о прошлом точнее

Следы отличаются тем, что фиксируют поведение в конкретный момент: животное действительно было здесь и тогда, когда поверхность позволила отпечатку сохраниться. Кости и зубы нередко дают больше информации о виде и анатомии, но они могут быть смещены, разрушены или просто ещё не найдены. Поэтому один удачно сохранившийся отпечаток иногда даёт больше для реконструкции событий, чем десятки косвенных намёков.

В истории Эшфолла это особенно заметно: останков травоядных много, а "доказательство присутствия" крупного хищника появилось именно через следы — прямой и трудно игнорируемый маркер.

Плюсы и минусы находки для понимания катастрофы

Такие открытия делают картину прошлого менее плоской и более реалистичной. Они помогают увидеть не только момент гибели, но и то, как природа реагировала дальше.

Плюсы

следы дают прямое подтверждение присутствия крупных плотоядных в слоях Эшфолл;

расположение отпечатков над костями Teleoceras добавляет аргумент в пользу того, что хищники появились уже после массовой гибели;

находка объясняет, почему при изобилии "добычи" долго не удавалось найти признаки крупных хищников: возможно, их активность была краткой и оставила немного следов.

Минусы

по одному набору отпечатков нельзя точно восстановить численность хищников и длительность их пребывания на месте;

определение "кто именно" ограничено размером и общими признаками, поэтому выводы о конкретном виде требуют осторожности;

следы показывают факт присутствия, но не доказывают напрямую, что хищники кормились именно на этих тушах.

Популярные вопросы о следах крупных псовых в Эшфолле

Почему Эшфолл называют "Носорогами Помпеи"?

Потому что в этих отложениях сохранилось множество носорогов Teleoceras, погибших в результате масштабных пепельных осадков, и место выглядит как "законсервированная катастрофа".

Что значит "собаки, дробящие кости"?

Так описывают крупных вымерших псовых, которые могли не только разрывать мясо, но и разгрызать кости, используя ресурс добычи максимально полно — по аналогии с современными гиенами.

Как следы помогают понять, что было после катастрофы?

Если отпечатки лежат над костями, значит, животные оставили их позже. Это говорит о том, что после массовой гибели травоядных территория оставалась доступной для крупных хищников.

Можно ли по отпечатку точно определить вид?

Чаще всего вид называют осторожно: форма и размер позволяют сопоставлять следы с вероятными кандидатами, но для абсолютной уверенности нужно больше данных и повторяющиеся находки.

Почему раньше не находили доказательств крупных хищников, хотя добычи много?

Крупные плотоядные могли появиться ненадолго, а их кости могли не сохраниться или ещё не быть обнаружены. Следы же иногда сохраняются там, где скелетных находок нет.