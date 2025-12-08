Остров Гавайи проснулся в огне: рассвет открыл явление, которого давно боялись — мгновение замерло

На Гавайях зафиксирован тройной фонтан лавы в кратере Килауэа

С раннего утра остров Гавайи стал свидетелем по-настоящему редкого зрелища, которое сразу привлекло внимание как учёных, так и туристов. В кратере Халемаумау на вулкане Килауэа возникли сразу три мощных потока раскалённой лавы, формируя уникальный тройной фонтан. Такое событие происходит крайне редко и стало неожиданным моментом для наблюдателей.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Извержение вулкана стихийного бедствия

Тройной выброс лавы: что произошло на самом деле

Редкое явление зафиксировали утром 6 декабря 2025 года, когда в рамках 38-го эпизода текущего извержения активность вулкана резко возросла. По информации специалистов, лавовые струи одновременно поднимались из двух зон северного конуса и ещё одного жерла на юге. На первых видеозаписях высота фонтанов достигала 120-150 метров, что уже само по себе впечатляющий показатель. Позже наблюдения уточнили: южный поток кратковременно вырос до 365 метров, демонстрируя силу и внутреннее давление магмы.

Учёные отметили, что до этого момента все три фонтана были примерно одинаковыми по мощности. Подобная синхронность и тройное распределение потоков свидетельствуют о сложных процессах внутри магматического резервуара. Подобные эпизоды помогают исследователям лучше понять структуру системы Килауэа, одного из самых активных вулканов планеты.

Начало активности было достаточно резким. Около 8:45 утра сейсмические датчики зафиксировали скачок дрожания, а поверхность вершины, которая в предшествующие часы заметно "надувалась", внезапно начала проседать. Это типичное проявление разгрузки магматической камеры. Первыми пробились два северных фонтана, их высота составляла около 15-30 метров, но буквально через несколько минут к ним присоединился южный поток, который и стал самым зрелищным в течение последующих часов.

Активность извержения оставалась полностью внутри кратера Халемаумау и в пределах национального парка Hawai"i Volcanoes. Наблюдалось интенсивное выделение газов, среди которых водяной пар и диоксид серы. Шлейф поднимался на высоту до 4,6 километра, создавая плотный дымовой купол над кратером.

Синоптики Гонолулу зафиксировали северо-северо-восточный ветер со скоростью около 16 км/ч. По их данным, такие условия могут способствовать переносу газов и мелкого вулканического материала к южным районам острова. Подобные перемещения нередко влияют на качество воздуха, и местные службы внимательно следят за возможными изменениями.

Научное значение и прогнозы обсерватории

Гавайская вулканологическая обсерватория отмечает, что тройной фонтан — индикатор того, что внутри системы сейчас происходят активные перераспределения давления. По предварительным оценкам специалистов, этот эпизод может оказаться коротким из-за высокой отдачи жерл и быстрого проседания вершины. Если динамика сохранится, фаза может завершиться раньше типичных 6-8 часов, как это уже было с эпизодом 37.

Важно и то, что Килауэа нередко демонстрирует подобные кратковременные, но интенсивные выбросы. Они дают большое количество данных о поведении лавовых потоков, газовой эмиссии и изменении структуры подповерхностных каналов. Наблюдения за такими явлениями помогают улучшать прогнозы будущих извержений и выявлять зоны потенциального риска.

Кроме того, несмотря на зрелищность, текущая активность не представляет опасности для жилых районов. Все процессы сосредоточены внутри кратера, который давно служит естественной "камерой" для подобных проявлений. Туристические маршруты вблизи зоны наблюдения периодически корректируются, однако серьёзных ограничений на территории парка не вводилось.

Как Килауэа ведёт себя в последние годы

Килауэа — один из самых изученных вулканов в мире благодаря своей доступности и высокой активности. За последние десятилетия он неоднократно демонстрировал разные типы извержений: от спокойных фонтанов до длительных эпизодов с устойчивыми лавовыми потоками. Халемаумау, являющийся центральным кратером, выступает главным каналом для выхода магмы на поверхность.

Тройной фонтан в декабре 2025 года стал логичным продолжением череды событий, фиксируемых за последнее время. Сейсмологи отмечают, что магматическая система периодически "пульсирует", поднимая и опуская поверхность, что и приводит к таким эпизодическим всплескам активности.

Популярные вопросы

Что такое тройной фонтан лавы?

Тройным фонтаном называют одновременный выброс лавы из трёх жерл, расположенных рядом или в разных частях кратера. Такое явление указывает на сложное строение магматической системы и значительное давление внутри неё. Насколько опасны такие извержения?

Как правило, подобные эпизоды происходят внутри кратера и не несут прямой угрозы населённым пунктам. Однако газы и мелкие частицы могут перемещаться на десятки километров, влияя на качество воздуха. Можно ли наблюдать тройные фонтанные извержения туристам?

Да, если активность остаётся в пределах кратера и службы безопасности национального парка не вводят ограничений. Важно соблюдать рекомендации и держаться в разрешённых зонах.