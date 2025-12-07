Почему слоны Ботсваны игнорируют пчелиные ограждения: бросающий вызов подход

Учёные проверили реакцию слонов на звук пчёл — Pachyderm

Натуральные способы защиты полей от слонов звучат красиво: никакого насилия, только умные "страшилки" из природы.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Слон

Но в Ботсване выяснилось, что один из самых популярных приёмов может работать слабее, чем ожидали. Зоологи заметили: местные слоны слышат жужжание пчёл, но реагируют на него намного спокойнее, чем их родственники в Восточной Африке. Об этом сообщается в журнале Pachyderm.

Почему эта тема стала болезненной именно для Ботсваны

В Ботсване живёт крупнейшая в мире популяция африканских слонов — около 130 тысяч особей. Для туристов это повод восхищаться, а для фермеров и жителей деревень — постоянный риск: животные заходят на поля, вытаптывают посевы, ломают ограждения и постройки, а в редких, но тяжёлых случаях конфликт заканчивается травмами и гибелью людей. Из-за давления на сельские сообщества власти страны в 2019 году снова разрешили охоту на слонов — решение вызвало громкие споры за пределами Африки. На фоне дискуссий об ограничениях импорта охотничьих трофеев президент Ботсваны даже в резкой форме предложил Германии "забрать" к себе 20 000 слонов, чтобы почувствовать проблему на практике.

На этом фоне запрос на гуманные методы отпугивания стал не модой, а необходимостью. Чем меньше будет прямых столкновений "человек — слон", тем безопаснее и для людей, и для животных, и для экономики.

Как должны работать "пчелиные заборы" и почему их считают гуманным решением

В последние годы самым известным "экологичным" вариантом стали пчелиные ограждения: по периметру участка размещают ульи, соединённые тросами или конструкциями, которые дрожат при касании. Слон задевает барьер — пчёлы вылетают и атакуют хобот, уши и чувствительные участки кожи. Логика проста: слоны не любят укусы и начинают избегать таких мест, а фермер получает защиту урожая и, в идеальном сценарии, ещё и мёд как дополнительный доход.

В Кении и ряде проектов Восточной Африки этот подход показывал хорошие результаты, поэтому возник соблазн перенести идею в Ботсвану. Однако у страны другой климат: жарче и суше, а значит, активность пчёл и частота контактов слонов с агрессивными роем могут отличаться. Если животные реже сталкиваются с болезненными укусами, "страх" может просто не закрепиться.

Что именно проверили учёные в Чобе

Команда исследователей при поддержке природоохранников решила не гадать, а измерить реакцию. В национальном парке Чобе они находили отдыхающие семейные группы слонов (без взрослых самцов) и через скрытые динамики воспроизводили либо звук разъярённого пчелиного роя, либо контрольный "белый шум". Такой дизайн нужен, чтобы отличить реакцию на конкретный стимул от реакции "на любой неожиданный звук".

Практическая часть оказалась сложнее, чем кажется по описанию. Чтобы получить всего 30 "чистых" наблюдений, учёным пришлось выехать в поле 95 раз: множество попыток срывались из-за шума джипов и посторонних факторов — слоны прекращали отдых и уходили раньше, чем удавалось корректно зафиксировать поведение. Этот момент важен: исследование не про "злобных слонов", а про точность условий, в которых можно честно сравнить реакции.

Что показали результаты: слышат, понимают, но не пугаются

Итог получился неожиданно спокойным. На жужжание отреагировали 86,6% групп: животные поднимали головы, настораживались, принюхивались, иногда собирались плотнее. То есть слоны явно распознали потенциальную опасность и не игнорировали сигнал. Но "паники" почти не было: полноценное бегство, когда семья быстро покидала место отдыха, зафиксировали лишь в четырёх случаях из пятнадцати.

Это резко контрастирует с данными из Кении, где слоны, как правило, стараются уйти от звука пчёл почти всегда. И, наоборот, похоже на результаты, известные по азиатским слонам на Шри-Ланке: там звуки насекомых тоже не производят сильного эффекта, из-за чего ульевые ограждения оказываются бесполезными как основной барьер.

Почему слоны Ботсваны могут быть менее чувствительны к пчёлам

Исследователи обсуждают прагматичное объяснение. В жарком и сухом климате активность пчёл может быть ниже, а встречи слонов с действительно болезненными атаками — реже. Если неприятный опыт не повторяется, не формируется устойчивая реакция избегания: жужжание остаётся "раздражителем", но не становится триггером для немедленного бегства. В итоге метод, который работает в одной экосистеме, в другой превращается лишь в дополнительный слой защиты.

Поэтому для Ботсваны "пчелиные заборы" предлагают рассматривать скорее как вспомогательный инструмент: он может помочь в комплексе, но не должен быть единственной надеждой фермеров. Параллельно та же научная группа проверяет альтернативы — например, световые границы на основе стробоскопов, которые отпугивают животных яркими вспышками и потенциально лучше подходят для местных условий.

"Пчелиный забор" и световой барьер

Пчелиные ограждения хороши тем, что они биологически "естественные" и могут приносить дополнительную пользу в виде мёда. Но их эффективность зависит от поведения пчёл, климата и того, насколько слоны действительно боятся укусов именно в этом регионе.

Световой барьер проще стандартизировать: вспышка одинаковая при любой погоде, не требует живых ульев и не зависит от сезонной активности насекомых. Зато у него есть другая цена — необходимость питания, обслуживания и риски того, что животные со временем привыкнут к свету, если устройство используется неправильно.

Плюсы и минусы "пчелиных заборов" в условиях Ботсваны

Пчелиные ограждения часто воспринимают как универсальную "зелёную таблетку", но реальность сложнее.

• Плюсы: гуманность, потенциальный дополнительный доход от пчеловодства, эффект сдерживания хотя бы части подходов слонов, понятная логика работы.

• Минусы: в Ботсване слоны могут реагировать спокойнее; метод чувствителен к жаре, засухе и активности пчёл; есть затраты на обслуживание ульев; нельзя гарантировать одинаковый результат в разных районах.

Популярные вопросы о том, помогают ли пчёлы отпугивать слонов в Ботсване

Почему метод, эффективный в Кении, может не сработать в Ботсване?

Потому что реакция слонов зависит от опыта и среды. Если укусы пчёл случаются реже или воспринимаются не так болезненно, жужжание не становится сигналом немедленной угрозы.

Можно ли всё равно ставить ульи вокруг полей?

Можно, но разумнее воспринимать их как дополнительную защиту. В исследовании слоны часто замечали звук, но не всегда уходили, значит, "одного барьера" может быть недостаточно.

Что лучше: пчёлы или стробоскопы?

Это зависит от участка и ресурсов. Пчёлы дают экологичный образ и иногда дополнительный доход, а световые барьеры проще контролировать и стандартизировать. На практике чаще выигрывает комбинация.

Сколько стоит внедрение таких методов?

Затраты складываются из материалов, обслуживания и логистики. Пчелиный вариант требует ухода за ульями и конструкциями, а световой — оборудования и питания. Дешевле всего обычно пилотный проект на небольшой площади, чтобы проверить эффект до расширения.