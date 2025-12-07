Не по возрасту были крупными для того времени: как акулы стали суперхищниками

В северной Австралии нашли останки акулы, которая, похоже, была "не по возрасту" крупной для своего времени.
Эти окаменелости заставляют по-новому взглянуть на то, когда сельдевые акулы начали примерять роль океанских суперхищников. И главное здесь не сенсация ради сенсации, а сдвиг по шкале времени: гигантские размеры появились раньше, чем считалось. Об этом сообщает журнал Communications Biology.
Ламнообразные (Lamniformes) — это отряд акул, который часто называют сельдевыми или "mackerel sharks". Именно к нему относятся одни из самых узнаваемых морских хищников: большая белая акула и мако, а также куда более экзотичные виды вроде акулы-домового. В древней истории этой группы фигурируют и "гигантские" линии, из-за которых ламнообразных нередко вспоминают в разговорах о мегалодоне — хотя оценка размеров вымерших акул всегда требует осторожности и хороших исходных данных.
Современные акулы вообще очень древние по происхождению: их эволюционная линия уходит далеко за 400 миллионов лет. Но история именно "современных" акульих линий в привычном нам смысле активно разворачивается в мезозое — в эпоху динозавров, когда океаны были устроены иначе, а верхние этажи пищевых цепей делили между собой разные группы хищников.
Самое интересное в новой работе — не зубы, а позвонки. У акул хрящевой скелет, поэтому "классические" находки чаще всего представлены зубами: они постоянно сменяются, легко попадают в осадки и хорошо сохраняются. Позвонки же встречаются значительно реже, и потому каждый такой фрагмент даёт исследователям больше возможностей для реконструкции размеров и анатомии.
На скалистом побережье возле Дарвина (север Австралии) в породах, которые когда-то были морским дном древнего океана Тетис, обнаружили пять крупных позвонков ламнообразной акулы. Они частично минерализованы, благодаря чему вообще смогли сохраниться, и по строению оказались очень похожи на позвонки современной большой белой акулы. Но есть деталь, которая меняет масштаб: диаметр этих позвонков превышал 12 сантиметров (примерно 114-126 мм), тогда как у взрослых белых акул позвонки обычно заметно меньше.
По совокупности признаков останки отнесли к кардобиодонтидам — группе крупных меловых ламнообразных. Дальше включилась математика: исследователи сопоставили размеры позвонков с данными по современным ламнообразным и оценили параметры древнего хищника. Итог звучит внушительно, но без лишней драматизации: длина порядка 6-8 метров и масса свыше 3 тонн. Для раннего мела это означает одно — такие акулы начали "пробовать" гигантские размеры примерно на 15 миллионов лет раньше, чем предполагалось по прежней шкале находок.
Океаны эпохи динозавров долго описывали как мир, где главные роли в море принадлежали прежде всего гигантским морским рептилиям — плезиозаврам, ихтиозаврам и другим крупным хищникам. В районе Дарвина такие находки действительно известны, и новый материал добавляет к ним ещё одного претендента на вершину пищевой пирамиды: крупную ламнообразную акулу, способную конкурировать с тогдашними морскими "монстрами".
И это важное уточнение: речь не о том, что акулы внезапно "победили" всех вокруг, а о том, что в верхнем ярусе могли одновременно работать разные хищники. И чем больше таких подтверждений, тем менее упрощённой становится картина древних экосистем: вместо одного доминирующего типа суперхищника появляются несколько, каждый со своей стратегией охоты и своей нишей.
Зубы — самый массовый источник информации об акулах. По форме и износу можно судить о питании, а по распространению в слоях — о присутствии группы в определённое время. Но зуб не всегда говорит о точном размере конкретной особи, особенно если вид был разнообразен или если зубы похожи у разных линий.
Позвонки встречаются реже, зато лучше подходят для оценки габаритов. В новой работе размер позвонков сопоставляли с измерениями у современных ламнообразных, строили модели и на этой базе получали расчётную длину и массу. Такой подход не превращает оценку в абсолютную истину, но делает её более проверяемой: видно, на каких сравнительных данных она держится и где лежат границы неопределённости.
Научная ценность здесь высокая: редкие позвонки позволяют уточнить время появления гигантских ламнообразных и лучше понять, как быстро от маленьких ранних форм могли появляться крупные морские охотники. Плюс это хорошо привязывает эволюционную историю к конкретной геологии и месту, а не к абстрактной "точке на временной шкале".
Ограничение тоже очевидно: материалов немного, а любые оценки размеров вымерших акул зависят от методов пересчёта и от того, насколько удачно древняя форма сопоставима с современной. Поэтому корректный вывод звучит не как "мы точно знаем длину до сантиметра", а как "у нас есть убедительные признаки, что порог гигантизма был достигнут значительно раньше".
Это традиционное русское название для Lamniformes; по смыслу оно закрепилось исторически и часто используется в популярной литературе наряду с латинским термином.
Зубы встречаются чаще, но по ним сложнее уверенно оценить размер конкретной особи. Позвонки реже, зато лучше подходят для расчётов длины и массы, если их можно корректно сопоставить с современными видами.
В работе приводятся оценки порядка 6-8 метров длины и более 3 тонн массы на основе сравнения с современными ламнообразными и статистического моделирования.
Речь идёт о кардобиодонтидах — крупных меловых ламнообразных. Мегалодон часто обсуждают отдельно, и оценка его размеров в целом остаётся темой методических споров, что хорошо показывает: разные подходы могут давать разные цифры.
Потому что это меняет понимание темпов эволюции: гигантские размеры и роль верхнего хищника могли появиться у ламнообразных раньше, чем предполагалось по прежним данным, и параллельно с крупными морскими рептилиями.
