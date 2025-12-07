Не по возрасту были крупными для того времени: как акулы стали суперхищниками

Гигантизм у сельдевых акул сдвинули на 15 млн лет назад — Communications Biology

В северной Австралии нашли останки акулы, которая, похоже, была "не по возрасту" крупной для своего времени.

Фото: commons.wikimedia.org by Pterantula (Terry Goss) at en.wikipedia, https://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ White shark

Эти окаменелости заставляют по-новому взглянуть на то, когда сельдевые акулы начали примерять роль океанских суперхищников. И главное здесь не сенсация ради сенсации, а сдвиг по шкале времени: гигантские размеры появились раньше, чем считалось. Об этом сообщает журнал Communications Biology.

Кто такие ламнообразные и почему их любят и учёные, и массовая культура

Ламнообразные (Lamniformes) — это отряд акул, который часто называют сельдевыми или "mackerel sharks". Именно к нему относятся одни из самых узнаваемых морских хищников: большая белая акула и мако, а также куда более экзотичные виды вроде акулы-домового. В древней истории этой группы фигурируют и "гигантские" линии, из-за которых ламнообразных нередко вспоминают в разговорах о мегалодоне — хотя оценка размеров вымерших акул всегда требует осторожности и хороших исходных данных.

Современные акулы вообще очень древние по происхождению: их эволюционная линия уходит далеко за 400 миллионов лет. Но история именно "современных" акульих линий в привычном нам смысле активно разворачивается в мезозое — в эпоху динозавров, когда океаны были устроены иначе, а верхние этажи пищевых цепей делили между собой разные группы хищников.

Что именно нашли у Дарвина и почему это так важно

Самое интересное в новой работе — не зубы, а позвонки. У акул хрящевой скелет, поэтому "классические" находки чаще всего представлены зубами: они постоянно сменяются, легко попадают в осадки и хорошо сохраняются. Позвонки же встречаются значительно реже, и потому каждый такой фрагмент даёт исследователям больше возможностей для реконструкции размеров и анатомии.

На скалистом побережье возле Дарвина (север Австралии) в породах, которые когда-то были морским дном древнего океана Тетис, обнаружили пять крупных позвонков ламнообразной акулы. Они частично минерализованы, благодаря чему вообще смогли сохраниться, и по строению оказались очень похожи на позвонки современной большой белой акулы. Но есть деталь, которая меняет масштаб: диаметр этих позвонков превышал 12 сантиметров (примерно 114-126 мм), тогда как у взрослых белых акул позвонки обычно заметно меньше.

По совокупности признаков останки отнесли к кардобиодонтидам — группе крупных меловых ламнообразных. Дальше включилась математика: исследователи сопоставили размеры позвонков с данными по современным ламнообразным и оценили параметры древнего хищника. Итог звучит внушительно, но без лишней драматизации: длина порядка 6-8 метров и масса свыше 3 тонн. Для раннего мела это означает одно — такие акулы начали "пробовать" гигантские размеры примерно на 15 миллионов лет раньше, чем предполагалось по прежней шкале находок.

Почему находка меняет картину "акулы против морских рептилий"

Океаны эпохи динозавров долго описывали как мир, где главные роли в море принадлежали прежде всего гигантским морским рептилиям — плезиозаврам, ихтиозаврам и другим крупным хищникам. В районе Дарвина такие находки действительно известны, и новый материал добавляет к ним ещё одного претендента на вершину пищевой пирамиды: крупную ламнообразную акулу, способную конкурировать с тогдашними морскими "монстрами".

И это важное уточнение: речь не о том, что акулы внезапно "победили" всех вокруг, а о том, что в верхнем ярусе могли одновременно работать разные хищники. И чем больше таких подтверждений, тем менее упрощённой становится картина древних экосистем: вместо одного доминирующего типа суперхищника появляются несколько, каждый со своей стратегией охоты и своей нишей.

Зубы и позвонки — какие окаменелости рассказывают больше

Зубы — самый массовый источник информации об акулах. По форме и износу можно судить о питании, а по распространению в слоях — о присутствии группы в определённое время. Но зуб не всегда говорит о точном размере конкретной особи, особенно если вид был разнообразен или если зубы похожи у разных линий.

Позвонки встречаются реже, зато лучше подходят для оценки габаритов. В новой работе размер позвонков сопоставляли с измерениями у современных ламнообразных, строили модели и на этой базе получали расчётную длину и массу. Такой подход не превращает оценку в абсолютную истину, но делает её более проверяемой: видно, на каких сравнительных данных она держится и где лежат границы неопределённости.

Плюсы и минусы "больших" выводов по редким находкам

Научная ценность здесь высокая: редкие позвонки позволяют уточнить время появления гигантских ламнообразных и лучше понять, как быстро от маленьких ранних форм могли появляться крупные морские охотники. Плюс это хорошо привязывает эволюционную историю к конкретной геологии и месту, а не к абстрактной "точке на временной шкале".

Ограничение тоже очевидно: материалов немного, а любые оценки размеров вымерших акул зависят от методов пересчёта и от того, насколько удачно древняя форма сопоставима с современной. Поэтому корректный вывод звучит не как "мы точно знаем длину до сантиметра", а как "у нас есть убедительные признаки, что порог гигантизма был достигнут значительно раньше".

Популярные вопросы о ламнообразных акулах и находке в Австралии

Почему ламнообразных называют "сельдевыми"?

Это традиционное русское название для Lamniformes; по смыслу оно закрепилось исторически и часто используется в популярной литературе наряду с латинским термином.

Почему находка позвонков важнее россыпи зубов?

Зубы встречаются чаще, но по ним сложнее уверенно оценить размер конкретной особи. Позвонки реже, зато лучше подходят для расчётов длины и массы, если их можно корректно сопоставить с современными видами.

Какого размера была эта древняя акула?

В работе приводятся оценки порядка 6-8 метров длины и более 3 тонн массы на основе сравнения с современными ламнообразными и статистического моделирования.

Это "родственник мегалодона" или совсем другая история?

Речь идёт о кардобиодонтидах — крупных меловых ламнообразных. Мегалодон часто обсуждают отдельно, и оценка его размеров в целом остаётся темой методических споров, что хорошо показывает: разные подходы могут давать разные цифры.

Почему сдвиг на 15 миллионов лет так существенен?

Потому что это меняет понимание темпов эволюции: гигантские размеры и роль верхнего хищника могли появиться у ламнообразных раньше, чем предполагалось по прежним данным, и параллельно с крупными морскими рептилиями.