Массированная экспедиция к Венере: как мировые державы готовят флот аппаратов для изучения атмосферы

Мировые державы начнут активное освоение Венеры в 2030-х — ученый Лев Зеленый

Космос вновь становится ареной международного сотрудничества. Крупнейшие державы планируют масштабные миссии к Венере — планете, чьи тайны ещё далеки от разгадки. Уже в 2030-е годы к её атмосфере устремятся орбитальные аппараты США, ЕС, Индии и Китая.

Фото: flikr.com by Kevin M. Gill, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Венера

"Здесь существует целая флотилия: два американских аппарата, один европейский, Китай тоже думает лететь. Индия готовит проект "Шукраян-1” для изучения атмосферы. На индийском аппарате возможно установят российский прибор — тоже атмосферный. Мы сотрудничаем с индийскими коллегами. 2030-е годы будут временем масштабного исследования Венеры", — рассказал ученый Лев Зелёный.

Новая глава межпланетных миссий

На фоне растущего интереса к соседним мирам Венера остаётся одним из наименее изученных объектов. По словам учёного, технологии и международные программы создают уникальные условия для возвращения к ней спустя десятилетия. Такое сближение по масштабам можно сравнить с первой космической гонкой XX века.

Марс управляет климатом Земли - пример того, как планетология сегодня раскрывает взаимосвязи между мировыми системами и помогает понимать закономерности в развитии планет. Похожие подходы учёные намерены применить и к Венере, чтобы понять, почему её эволюция так разительно отличалась от земной.

Создание российской автоматической станции "Венера-Д" включено в национальный проект по освоению космоса. Эскизное проектирование начнётся в 2026 году, и миссия включит посадочный модуль, аэростатный зонд и орбитальный аппарат.", — сообщил заведующий отделом физики планет ИКИ РАН Олег Кораблёв.

Национальный проект и его цели

Нацпроект "Развитие космической деятельности Российской Федерации" призван обеспечить технологическую независимость и конкурентоспособность страны в новой гонке технологий. В его рамках предусмотрен запуск более тысячи спутников связи и дистанционного зондирования Земли, а также восемь федеральных подпрограмм — от "Космической науки" до "Связи и наблюдения за Землёй". Общий объём финансирования — около 4,4 трлн рублей до 2036 года.

Современные инициативы позволяют создавать инновационные системы и решения, меняющие само представление о космосе. Так, например, лазерная передача данных в глубоком космосе уже демонстрирует, насколько точной и надёжной может быть связь для будущих планетарных миссий. Об этом сообщает ТАСС.

"Венера-Д", "Шукраян-1" и "VERITAS"

Несмотря на общие цели — изучение атмосферы и поверхности Венеры, каждая миссия имеет свою специфику и научный фокус.

"Венера-Д" (Россия): объединяет посадочный модуль, аэростат и орбитальный аппарат. Главная цель — исследование нижних слоёв атмосферы, температуры и химического состава.

объединяет посадочный модуль, аэростат и орбитальный аппарат. Главная цель — исследование нижних слоёв атмосферы, температуры и химического состава. "Шукраян-1" (Индия): миссия ориентирована на изучение динамики облаков и структуры венерианского ветра. Возможна установка российской аппаратуры.

миссия ориентирована на изучение динамики облаков и структуры венерианского ветра. Возможна установка российской аппаратуры. "VERITAS" (США): проект NASA направлен на высокоточное картографирование поверхности с помощью радара, чтобы изучить геологическую активность и внутреннюю структуру планеты.

Такое распределение задач создаёт синергетический эффект: данные разных стран дополняют друг друга и формируют комплексную картину планеты.

Что Венера может рассказать о будущем Земли

Многие астрономы называют Венеру "зеркалом Земли", отражающим возможный сценарий её будущего. Учёные предполагают, что миллиарды лет назад условия на Венере были схожи с земными — с океанами, умеренным климатом и плотной атмосферой. Но парниковый эффект, вызванный избытком углекислого газа, постепенно превратил планету в настоящий паровой котёл.

Изучая химический состав атмосферы и распределение тепла, исследователи надеются понять, как предотвратить подобные изменения на Земле. Венера — это предупреждение и одновременно ключ к решению экологических проблем, связанных с изменением климата.

Венерианские исследования также помогают совершенствовать технологии — от теплозащитных покрытий до автономных систем охлаждения. Разработки, созданные для космоса, нередко находят применение в энергетике, авиации и даже медицине. Таким образом, миссии на Венеру не только расширяют границы знаний, но и приносят пользу повседневной жизни на Земле.

Плюсы и минусы освоения Венеры

Венера — одна из самых сложных для исследований планет: температура на поверхности достигает 470 °C, а давление в 90 раз превышает земное. Однако именно эти условия делают её уникальной лабораторией для понимания процессов, которые могут ждать Землю в дальнейшем будущем.

Преимущества:

Близость к Земле обеспечивает короткий временной цикл миссий.

Плотная атмосфера позволяет исследовать механизмы парникового эффекта.

Совместные проекты укрепляют международное научное сотрудничество.

Сложности:

Экстремальные условия поверхности затрудняют работу аппаратуры.

Высокие затраты на разработку термоустойчивых технологий.

Ограниченные временные окна для запуска и связи с Землёй.

Популярные вопросы о миссиях к Венере

Когда начнётся миссия "Венера-Д"?

Проектирование стартует в 2026 году, пуск намечен на начало 2030-х.

Какие страны участвуют в исследовании Венеры?

США, Европейский союз, Китай, Индия и Россия.

Почему Венеру считают ключевой для понимания Земли?

Её атмосфера позволяет изучить эффект глобального разогрева и эволюцию планетных систем, что неоценимо для прогнозов нашего будущего.

2030-е годы станут эпохой возвращения к Венере. Коллективные усилия России, США, Европы, Китая и Индии откроют новые горизонты в понимании ближайшей к Земле планеты. Эти миссии — не просто научные проекты, а важный шаг к осознанию нашей роли в Солнечной системе.

Освоение Венеры объединяет государства и учёных, превращая науку в поле сотрудничества и вдохновения. Новые технологии, орбитальные зонды и международные программы приближают момент, когда человечество сможет заглянуть сквозь облака этой загадочной планеты и узнать её тайны.