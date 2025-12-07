Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Повторяющийся жест стал ранним маркером особенности развития — TNH1
Собаки наклоняют голову для улучшения обзора на лицо хозяина — зоопсихологи
Дима Билан не принял участие в "Песне года" из-за болезни
Морскую капусту включают в салаты как источник умами-вкуса — Фитнес с GoodLooker
В ноябре россияне резко увеличили интерес к покупке долларов — "Русский стандарт"
Праздничные ароматы могут быть не только приятными, но и опасными — доцент Дорохов
Возрастные изменения ухудшают плотность волос после 40 — Marie Claire
Препарат для роста зубов подтвердил безопасность — MinhaVida
Гибискус сохранил активный рост при слабокислом грунте — Сiceksel

Массированная экспедиция к Венере: как мировые державы готовят флот аппаратов для изучения атмосферы

Мировые державы начнут активное освоение Венеры в 2030-х — ученый Лев Зеленый
Наука

Космос вновь становится ареной международного сотрудничества. Крупнейшие державы планируют масштабные миссии к Венере — планете, чьи тайны ещё далеки от разгадки. Уже в 2030-е годы к её атмосфере устремятся орбитальные аппараты США, ЕС, Индии и Китая.

Венера
Фото: flikr.com by Kevin M. Gill, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Венера

"Здесь существует целая флотилия: два американских аппарата, один европейский, Китай тоже думает лететь. Индия готовит проект "Шукраян-1” для изучения атмосферы. На индийском аппарате возможно установят российский прибор — тоже атмосферный. Мы сотрудничаем с индийскими коллегами. 2030-е годы будут временем масштабного исследования Венеры", — рассказал ученый Лев Зелёный.

Новая глава межпланетных миссий

На фоне растущего интереса к соседним мирам Венера остаётся одним из наименее изученных объектов. По словам учёного, технологии и международные программы создают уникальные условия для возвращения к ней спустя десятилетия. Такое сближение по масштабам можно сравнить с первой космической гонкой XX века.

Марс управляет климатом Земли - пример того, как планетология сегодня раскрывает взаимосвязи между мировыми системами и помогает понимать закономерности в развитии планет. Похожие подходы учёные намерены применить и к Венере, чтобы понять, почему её эволюция так разительно отличалась от земной.

Создание российской автоматической станции "Венера-Д" включено в национальный проект по освоению космоса. Эскизное проектирование начнётся в 2026 году, и миссия включит посадочный модуль, аэростатный зонд и орбитальный аппарат.", — сообщил заведующий отделом физики планет ИКИ РАН Олег Кораблёв.

Национальный проект и его цели

Нацпроект "Развитие космической деятельности Российской Федерации" призван обеспечить технологическую независимость и конкурентоспособность страны в новой гонке технологий. В его рамках предусмотрен запуск более тысячи спутников связи и дистанционного зондирования Земли, а также восемь федеральных подпрограмм — от "Космической науки" до "Связи и наблюдения за Землёй". Общий объём финансирования — около 4,4 трлн рублей до 2036 года.

Современные инициативы позволяют создавать инновационные системы и решения, меняющие само представление о космосе. Так, например, лазерная передача данных в глубоком космосе уже демонстрирует, насколько точной и надёжной может быть связь для будущих планетарных миссий. Об этом сообщает ТАСС.

"Венера-Д", "Шукраян-1" и "VERITAS"

Несмотря на общие цели — изучение атмосферы и поверхности Венеры, каждая миссия имеет свою специфику и научный фокус.

  • "Венера-Д" (Россия): объединяет посадочный модуль, аэростат и орбитальный аппарат. Главная цель — исследование нижних слоёв атмосферы, температуры и химического состава.
  • "Шукраян-1" (Индия): миссия ориентирована на изучение динамики облаков и структуры венерианского ветра. Возможна установка российской аппаратуры.
  • "VERITAS" (США): проект NASA направлен на высокоточное картографирование поверхности с помощью радара, чтобы изучить геологическую активность и внутреннюю структуру планеты.

Такое распределение задач создаёт синергетический эффект: данные разных стран дополняют друг друга и формируют комплексную картину планеты.

Что Венера может рассказать о будущем Земли

Многие астрономы называют Венеру "зеркалом Земли", отражающим возможный сценарий её будущего. Учёные предполагают, что миллиарды лет назад условия на Венере были схожи с земными — с океанами, умеренным климатом и плотной атмосферой. Но парниковый эффект, вызванный избытком углекислого газа, постепенно превратил планету в настоящий паровой котёл.

Изучая химический состав атмосферы и распределение тепла, исследователи надеются понять, как предотвратить подобные изменения на Земле. Венера — это предупреждение и одновременно ключ к решению экологических проблем, связанных с изменением климата.

Венерианские исследования также помогают совершенствовать технологии — от теплозащитных покрытий до автономных систем охлаждения. Разработки, созданные для космоса, нередко находят применение в энергетике, авиации и даже медицине. Таким образом, миссии на Венеру не только расширяют границы знаний, но и приносят пользу повседневной жизни на Земле.

Плюсы и минусы освоения Венеры

Венера — одна из самых сложных для исследований планет: температура на поверхности достигает 470 °C, а давление в 90 раз превышает земное. Однако именно эти условия делают её уникальной лабораторией для понимания процессов, которые могут ждать Землю в дальнейшем будущем.

Преимущества:

  • Близость к Земле обеспечивает короткий временной цикл миссий.
  • Плотная атмосфера позволяет исследовать механизмы парникового эффекта.
  • Совместные проекты укрепляют международное научное сотрудничество.

Сложности:

  • Экстремальные условия поверхности затрудняют работу аппаратуры.
  • Высокие затраты на разработку термоустойчивых технологий.
  • Ограниченные временные окна для запуска и связи с Землёй.

Популярные вопросы о миссиях к Венере

Когда начнётся миссия "Венера-Д"?

Проектирование стартует в 2026 году, пуск намечен на начало 2030-х.

Какие страны участвуют в исследовании Венеры?

США, Европейский союз, Китай, Индия и Россия.

Почему Венеру считают ключевой для понимания Земли?

Её атмосфера позволяет изучить эффект глобального разогрева и эволюцию планетных систем, что неоценимо для прогнозов нашего будущего.

2030-е годы станут эпохой возвращения к Венере. Коллективные усилия России, США, Европы, Китая и Индии откроют новые горизонты в понимании ближайшей к Земле планеты. Эти миссии — не просто научные проекты, а важный шаг к осознанию нашей роли в Солнечной системе.

Освоение Венеры объединяет государства и учёных, превращая науку в поле сотрудничества и вдохновения. Новые технологии, орбитальные зонды и международные программы приближают момент, когда человечество сможет заглянуть сквозь облака этой загадочной планеты и узнать её тайны.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Северное полушарие темнеет быстрее южного из-за потери льда и снега — по данным Earth
Наука и техника
Северное полушарие темнеет быстрее южного из-за потери льда и снега — по данным Earth
Старые новогодние украшения можно передать в музей
Недвижимость
Старые новогодние украшения можно передать в музей
Луковая шелуха подходит как удобрение для комнатных цветов — садовод Никонорова
Садоводство, цветоводство
Луковая шелуха подходит как удобрение для комнатных цветов — садовод Никонорова
Популярное
Пуховики уходят в прошлое: пять зимних сочетаний, которые согреют и сделают образ роскошным

Отказаться от пуховика и всё равно выглядеть дорого? Пять зимних комплектов доказывают, что тепло и элегантность легко объединить без громоздких курток.

Шерстяное пальто с кашемиром хорошо удерживает тепло
В январе 2026 моден маникюр в тонах Огненной Лошади
Ногти, притягивающие богатство: 6 цветов января 2026 уже называют главным денежным кодом года
Яркий однолетник, который идеально сажать в декабре: к 2026 году сад заиграет новыми красками
Вы смеетесь над глюками питомца, а зря: шипение в пустоту вскрывает главную опасность в доме
США используют дезинформацию для свержения Мадуро. Никуда он не бежит Любовь Степушова В декабре начинают посев огородных культур на подоконнике Валерия Жемчугова АЗЛК создал макет "Москвича-2144" специально для конкурса Сергей Милешкин
Космос прислал вызов человечеству: зафиксирован сигнал, который не похож ни на один известный
Существо, что пьёт кровь вместо воды: пустыня выковала хищника, нарушающего все правила выживания
Самец буквально растворяется в самке: жуткий брачный ритуал, где один становится частью тела другого
Самец буквально растворяется в самке: жуткий брачный ритуал, где один становится частью тела другого
Последние материалы
Морскую капусту включают в салаты как источник умами-вкуса — Фитнес с GoodLooker
В ноябре россияне резко увеличили интерес к покупке долларов — "Русский стандарт"
Праздничные ароматы могут быть не только приятными, но и опасными — доцент Дорохов
Возрастные изменения ухудшают плотность волос после 40 — Marie Claire
Проверка розетки и ламп помогает оживить новогоднюю гирлянду
Мировые державы начнут активное освоение Венеры в 2030-х — ученый Лев Зеленый
Препарат для роста зубов подтвердил безопасность — MinhaVida
Гибискус сохранил активный рост при слабокислом грунте — Сiceksel
Краш-тест выявил слабость натрий-ионных аккумуляторов — Auto Bild
Москва запускает праздничный проект Зима в Москве — Яндекс Путешествия
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.