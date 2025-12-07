Минус 40 — не помеха: как заставить солнечную энергию работать даже в экстремальном холоде

Российские специалисты разработали инновационную систему, позволяющую солнечным водонагревателям работать значительно эффективнее. Благодаря новой технологии использование солнечной энергии увеличилось на 20%, а потребление газа и уровень выбросов сократились на 10%.
Современные солнечные установки, применяемые для нагрева воды, состоят из вакуумного коллектора, который превращает солнечный свет в тепло, и бака-накопителя, где оно передается воде через замкнутый контур. В систему также входят насос и резервный источник тепла — чаще всего газовый котёл. Такие установки функционируют даже при температуре до -40 °C, однако в экстремальном холоде возникает риск переохлаждения оборудования ночью.
Повысить эффективность использования солнечной энергии для горячего водоснабжения в условиях экстремального холода смогли ученые ТГАСУ.
Ранее инженеры из Якутии, где зимние температуры нередко опускаются ниже -45 °C, уже пытались адаптировать оборудование, убирая запорный клапан и применяя специальные теплоносители. Но такая схема приводила к новым проблемам: по ночам теплоноситель начинал самопроизвольно циркулировать и отдавать накопленное тепло наружу. В результате система теряла до 20% энергии, собранной днём.
Команда ТГАСУ предложила принципиально иное решение, создав интеллектуальный аппаратно-программный комплекс, который управляет циркуляцией теплоносителя автоматически.
Сердце системы — умный клапан, регулирующий поток жидкости. Он не перекрывает движение полностью, а поддерживает минимальную циркуляцию, достаточную для предотвращения замерзания. Такой подход позволяет сохранять стабильную температуру в диапазоне от -35 до -30 °C, предотвращая переохлаждение коллекторов и продлевая срок службы оборудования.
"Главное достоинство новой технологии в том, что она минимизирует потери тепла, сохраняя при этом безопасность эксплуатации даже при экстремальных температурах", — отметил заведующий кафедрой теплогазоснабжения ТГАСУ Николай Цветков.
Похожий принцип используется и в системах умных энергетических сетей, где автоматизация помогает снижать нагрузку и управлять энергопотоками в реальном времени. Об этом сообщает ТАСС.
Первая проверка технологии прошла в Якутске — одном из самых холодных городов мира, где солнечные установки обычно обеспечивают не более 30% потребности в горячей воде. После внедрения новой автоматики этот показатель увеличился на 20%.
Эффект оказался заметен сразу: при тех же условиях теперь можно получать больше тепла и экономить топливо. Одновременно сократилось сжигание газа и, соответственно, выбросы в атмосферу. Экологи отмечают, что такие решения играют важную роль в снижении углеродного следа и улучшении качества воздуха в северных регионах.
Снижение выбросов на 10% — значимый показатель, особенно для арктических территорий, где отопительный сезон длится почти весь год.
Если сравнить обычные солнечные нагреватели и системы с интеллектуальным управлением, различия очевидны:
Такие разработки становятся частью глобального тренда по внедрению "зелёных" технологий и повышения доли возобновляемых источников энергии. Похожие подходы применяются в системах рекуперации тепла, которые позволяют повторно использовать энергию, снижая общие потери.
Преимущества:
Недостатки:
Даже с учётом затрат на внедрение, технология быстро окупается за счёт экономии топлива и уменьшения эксплуатационных рисков.
Разработка ТГАСУ может использоваться не только в Якутии, но и в других регионах с суровым климатом — Сибири, Забайкалье, Камчатке, а также в северных районах Европы. Её можно интегрировать в существующие солнечные установки без необходимости полной замены оборудования.
Подобные технологии особенно перспективны для муниципальных объектов, частных домов и гостиничных комплексов. Они позволяют снизить нагрузку на энергосети и ускорить переход к "зелёному" теплоснабжению.
Да, современные вакуумные коллекторы эффективно работают даже в мороз, при условии наличия защиты от замерзания.
Средний срок окупаемости — от 4 до 6 лет. После этого эксплуатация становится полностью экономичной.
Система автоматически подключает резервный источник тепла — чаще всего газовый котёл.
Да, она универсальна: достаточно правильно рассчитать площадь коллектора и выбрать подходящий тип автоматики.
Разработка ТГАСУ стала важным шагом в развитии энергоэффективных технологий для северных регионов. Повышение эффективности солнечных систем на 20% и сокращение выбросов на 10% подтверждают, что переход к устойчивой энергетике возможен даже в экстремальных климатических условиях.
Новая система — пример того, как инженерные инновации могут одновременно улучшать экологическую ситуацию, снижать расходы и повышать качество жизни. Сочетая науку, автоматизацию и практическое применение, российские инженеры доказали, что устойчивое будущее — это не теория, а уже реальность.
Отказаться от пуховика и всё равно выглядеть дорого? Пять зимних комплектов доказывают, что тепло и элегантность легко объединить без громоздких курток.