Автострады динозавров: почему в древней Боливии тероподы чувствовали себя как дома

В Боливии обнаружена уникальный "дорожный коридор" с тысячами следов тероподов — CNN

По берегам древней Боливии, возможно, проходил маршрут, который по насыщенности движения можно сравнить с оживлённой трассой. На нём хищные тероподы оставили тысячи трёхпалых отпечатков, и теперь эти следы складываются в понятную картину перемещений.

Фото: PA by Emma Nicholls, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Следы динозавров

Новое описание площадки показывает не просто "где ходили динозавры", а как именно они двигались и чем жила прибрежная экосистема мелового периода. Об этом сообщается в исследовании, опубликованном в журнале PLOS One.

"Автострада динозавров" в национальном парке Тороторо

Участок Каррерас-Пампас в боливийском национальном парке Тороторо давно известен отпечатками динозавров, но лишь недавно его описали как цельную территорию, а не набор отдельных находок. Палеонтологи насчитали там 16 600 следов тероподов — это больше, чем фиксировали на одном месте где-либо ещё. Следовая поверхность занимает около 7485 квадратных метров, и на ней буквально трудно найти "пустое" пятно: отпечатки идут плотными цепочками, пересекаются и повторяются, пишет CNN.

Следы формировались в мягкой, глубокой грязи в интервале примерно 101-66 миллионов лет назад, ближе к финалу мелового периода. Подобные условия важны для понимания картины: вязкий ил способен хранить не только общий контур стопы, но и детали движения — глубину вдавливания пальцев, характер проскальзывания и даже изменения нагрузки на ногу. Поэтому Каррерас-Пампас ценен не просто количеством находок, а их "поведенческой" информативностью.

Что следы рассказывают о движении, скорости и направлении

Когда исследователи свели отпечатки в единую карту, стало заметно, что большинство дорожек ориентированы примерно вдоль одной оси: на северо-северо-запад или на юго-юго-восток. Такая направленность похожа не на хаотичное блуждание по берегу, а на регулярное использование одного и того же пути. В результате возникла гипотеза о "дорожном коридоре" вдоль древней береговой линии, который мог быть частью более протяжённого маршрута через Аргентину, Боливию и Перу.

По расстоянию между следами и их форме можно восстановить характер передвижения. На площадке видны отпечатки, оставленные спокойной ходьбой, а рядом — более "нервные" дорожки, связанные с бегом по илистому грунту. Отдельная категория — следы, которые указывают на движение по мелководью: более 1300 отпечатков соответствуют сценарию, когда животное держалось на воде, касаясь дна ногами.

Когда теропод "плывёт": неочевидная сторона следовой летописи

Следы плавания отличаются от следов ходьбы по суше. Если теропод частично всплывал и лишь периодически касался дна, нагрузка на стопу менялась: один палец мог вдавливаться в ил заметно сильнее, а остальные элементы оставляли более лёгкие отметины. Подобные детали особенно хорошо проявляются в глубоких следах, где сохраняется "траектория" движения стопы.

Интересно и то, что на отдельных дорожках встречаются отметины хвоста. В условиях вязкого грунта хвост мог оставлять следы при изменении позы, торможении или при движении по нестабильной поверхности. Такие нюансы редко удаётся связать с костными находками, потому что кости описывают строение, а не секунды поведения в конкретной обстановке.

Разные размеры — разные истории одного берега

Ширина и длина отпечатков показывают, что по этой прибрежной зоне ходили тероподы сильно разного масштаба: от примерно 65 сантиметров до более чем 125 сантиметров по размеру следа. Это может означать присутствие разных видов, разных возрастных групп или сочетание обоих факторов. Дополнительный штрих к картине — несколько сотен следов птиц, которые, судя по всему, делили ту же береговую линию с динозаврами.

Такой "срез" жизни важен ещё и потому, что следы привязаны к месту жёстко. Кость могла оказаться там, где её отложили вода и время, уже после смерти животного. След, наоборот, фиксирует момент, когда живое существо реально находилось в конкретной точке и делало конкретное движение. Поэтому Каррерас-Пампас позволяет обсуждать не только фауну региона, но и то, как она распределялась в ландшафте.

Почему почти одни тероподы — и почему так много

Ещё один вопрос, который поднимает площадка, связан с "перекосом" состава следов. В мире много мест, где заметную долю занимают следы крупных травоядных динозавров, способных передвигаться группами. Тероподы же — хищники, и массовые "скопления" их следов обычно сложнее объяснять простым стадным поведением.

В Боливии есть и другие знаменитые следовые памятники мелового возраста, и до появления карты Каррерас-Пампас одним из самых известных был комплекс Каль-Орко в районе Сукре, где оценивали около 14 000 отпечатков. Теперь сравнение разных боливийских площадок может помочь понять, было ли Каррерас-Пампас уникальным "узлом" миграций, сезонным участком береговой кормёжки или постоянным коридором перемещения вдоль воды.

Что меняется в нашем понимании древних экосистем

Главная ценность Каррерас-Пампас — в сочетании масштаба и разнообразия поведения, зашитого в следах. На одной поверхности видны и спокойные перемещения, и бег, и движение по мелководью, и следы животных разных размеров. Это оживляет картину позднемеловой береговой зоны: здесь не просто "были динозавры", а шла регулярная жизнь, с маршрутами, сменой скорости и взаимодействием с водой.

Такие находки напоминают, что палеонтология — это не только про скелеты в витринах, но и про реконструкцию пространства. Когда следов так много, они начинают работать как карта привычек: где удобнее идти, где нужно ускориться, где безопаснее пересечь мелководье. И именно поэтому "автострада динозавров" звучит не как метафора для заголовка, а как рабочая гипотеза о реальном коридоре активности.

Сравнение следов: кости и отпечатки

Следы и скелеты дополняют друг друга, но отвечают на разные вопросы. Кости показывают, как было устроено животное и на что оно в теории способно. Следы фиксируют, что оно делало в конкретный момент: в каком направлении двигалось, как меняло скорость, как реагировало на грунт и воду.

В случае Каррерас-Пампас именно следы дают ключ к "повседневности" позднемелового берега — тому, что почти невозможно восстановить по одиночным костным находкам.

Плюсы и минусы исследований по следам динозавров

Работа со следовыми площадками даёт сильные преимущества, но требует осторожности.

• Плюсы:

Позволяет понять скорость, направление и манеру движения. Сохраняет прямую привязку к месту обитания, а не к месту случайного захоронения костей. Даёт шанс увидеть взаимодействие со средой: ил, мелководье, скольжение, изменение позы. Показывает вариативность размеров и возможное сосуществование разных групп.

• Минусы:

Следи могут искажаться грунтом: глубина и вязкость меняют форму отпечатка. Сложно точно связать след с конкретным видом, если нет рядом костных остатков. Большие поверхности требуют трудоёмкой разметки и осторожной интерпретации, чтобы не "склеить" разные дорожки в одну историю.

Популярные вопросы об "автостраде динозавров" в Боливии

Почему следов так много именно на Каррерас-Пампас?

Площадка сохранила большую цельную поверхность древнего ила, по которой животные регулярно ходили. Если маршрут использовался многократно и в сходных условиях, отпечатки накапливаются тысячами.

Можно ли по следам понять, бежал динозавр или шёл?

Да, по связной дорожке оценивают длину шага, характер вдавливания и дополнительные признаки вроде проскальзывания. Но интерпретацию всегда нужно делать с учётом типа грунта.

Как учёные отличают следы ходьбы от следов плавания?

При движении по мелководью нагрузка на стопу меняется: отдельные пальцы вдавливаются иначе, а пятка и часть пальцев могут оставлять более лёгкие отметины. Это создаёт узнаваемый рисунок, отличающийся от обычной ходьбы.

Почему почти все следы принадлежат тероподам, а не травоядным динозаврам?

Это один из главных вопросов площадки. Возможные объяснения связаны с особенностями береговой зоны и тем, как разные группы использовали ландшафт, но окончательная картина требует сопоставления с другими местами региона.