Декабрь перевернёт погоду: мягкие морозы и ежедневный снег готовят России зимний реванш

Морозы до минус семи ожидаются в конце декабря — синоптик Тишковец

Первые недели зимы выдались почти осенними, однако синоптики уверены: погода резко сменит тон ближе к финалу месяца. Об этом сообщает прогноз специалиста Евгения Тишковца, который отметил, что декабрь все-таки принесет классические для этого времени года морозы и ежедневный снег.

Фото: https://pixabay.com by OlgaVolkovitskaia is licensed under Free Фото прогулки в снежную погоду

Прогноз синоптиков на последнюю декаду месяца

По словам эксперта, к концу декабря температура перейдёт в умеренный минусовой диапазон, что создаст устойчивый зимний фон. Он подчеркнул, что морозы будут мягкими, но заметными, а показатели опустятся до значений от минус двух до минус семи градусов.

Синоптик указал, что такие условия обычно формируют стабильный снежный покров, который сохраняется до новогодних праздников. При этом осадки станут регулярными: снег, по его оценке, будет идти почти каждый день, создавая ощущение полноценного сезона, пишет Газета.Ru.

Тишковец отметил, что россияне точно не останутся без зимнего пейзажа. Он напомнил, что декабрьские морозы хоть и слабые, но необходимы для формирования сугробов и удержания снежного слоя. По его словам, подобная погодная динамика соответствует природному циклу, который нередко вступает в силу после затяжных периодов тепла.

"Атмосферный подарок" после аномально тёплого начала зимы

Специалист указал, что нынешний сезон стартовал аномально тепло и долго не напоминал о своих традиционных особенностях.

"Есть обнадеживающие моменты, которые говорят о том, что, несмотря на такую очень теплую осень и очень теплый старт, аномально теплый старт зимы, тем не менее природа над нами сжалится и, по крайней мере, в конце года преподнесет нам атмосферный подарок в виде и снега и очень мягких, мягких морозцев", — заявил он.

Он добавил, что постепенное похолодание станет естественным завершением необычно затяжного тёплого периода. Так формируется необходимый сезонный баланс, который возвращает погодные условия в привычное русло.

И хотя морозы окажутся щадящими, они создадут ощущение классического зимнего настроения, которого многие жители страны ждали с начала декабря.