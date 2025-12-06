Вселенная посылает вспышки: как новые данные меняют представления о быстрых радиовсплесках

Иногда космос подбрасывает такие загадки, которые заставляют пересматривать представления о физике. Одной из них стали быстрые радиовсплески (Fast Radio Bursts, FRB) — кратчайшие, но крайне мощные сигналы, приходящие из глубин Вселенной. Они длятся миллисекунды, но за это время излучают энергии столько же, сколько Солнце производит за несколько дней.

Впервые FRB были замечены в 2007 году, когда исследователи, анализируя архивные данные австралийского радиотелескопа Parkes, наткнулись на странный импульс из ниоткуда. С тех пор подобные сигналы фиксировались сотни раз. Их источники находят в разных галактиках, но объяснить их природу пока не удаётся.

Среди множества гипотез учёные выделяют новую, особенно интригующую: возможно, эти загадочные сигналы — крики умирающих планет, разрываемых мощным притяжением нейтронных звёзд.

Как всё началось: случайное открытие

Поначалу многие специалисты не поверили в существование FRB. Слишком короткие, слишком яркие и непредсказуемые, они напоминали радиопомехи земного происхождения. И действительно, однажды источник подобных сигналов оказался… микроволновой печью.

В лаборатории телескопа Parkes учёные обнаружили вспышки, которые совпадали с моментами, когда кто-то открывал дверцу микроволновки до окончания разогрева. Момент отключения излучателя вызывал короткий импульс, который "честный" радиотелескоп принимал за внеземной сигнал.

После курьёзного открытия специалисты вздохнули с облегчением: микроволновка объясняла часть загадок, но не все. Настоящие FRB продолжали приходить с разных участков неба, и их характеристики явно указывали на внегалактическое происхождение — из центра нашей галактики и гораздо дальше. Об этом сообщает Naked Science.

Загадочные сигналы: от скепсиса к признанию

Когда количество подтверждённых радиовсплесков стало расти, скепсис исчез. Новые радиотелескопы подтвердили, что эти события действительно происходят за пределами Млечного Пути. Анализ показал: многие сигналы прошли через межзвёздный газ, где радиоволны испытывают дисперсию — растягиваются по времени, как свет в призме.

Зная степень этого растяжения, учёные могут оценить, насколько далеко ушёл сигнал. В некоторых случаях радиоволны шли до нас миллиарды лет. Это значит, что вспышки произошли в эпоху, когда Земля ещё не существовала."Некоторые радиовсплески приходят с расстояний в пять и более миллиардов световых лет, уточняется в данных астрономических наблюдений.

Эта деталь стала окончательным доказательством: источники FRB находятся в далёких галактиках, а значит, мы слышим "эхо" древних катастроф, происходящих на другом краю Вселенной.

Что скрывается за вспышками

Оценка энергии таких событий поражает воображение. FRB выделяют от 10³⁸ до 10⁴⁶ эрг — сопоставимо с энергией, которую Солнце излучает за день или даже за сто тысяч лет. Логично предположить, что за этим стоят по-настоящему грандиозные явления: столкновения звёзд, вспышки сверхновых, или даже взрывы чёрных дыр.

Некоторые учёные выдвинули идею, что всплески могут быть проявлениями "испарения" миниатюрных чёрных дыр — гипотетических объектов, образовавшихся вскоре после Большого взрыва. Однако пока таких чёрных дыр никто не обнаружил.

Другая гипотеза — более экзотическая. Согласно ей, быстрые радиовсплески — это сигналы от бозонных звёзд, состоящих из частиц тёмной материи. Если такие звёзды существуют, то FRB могут быть их последними "вздохами" перед разрушением.

Плюсы и минусы теорий

Каждая гипотеза имеет свои сильные и слабые стороны.

Плюсы:

объясняют колоссальную энергию вспышек;

согласуются с наблюдениями внегалактических источников;

учитывают разнообразие типов событий.

Минусы:

требуют доказательств существования гипотетических объектов;

не объясняют повторяющиеся радиовсплески;

не описывают точный механизм возникновения импульса.

Постепенно стало ясно, что ни одна из теорий не объясняет всё. Возможно, за разными всплесками стоят разные причины — от гибели звёзд до магнитных бурь на нейтронных звёздах.

Повторяющиеся сигналы и новые версии

Настоящей сенсацией стало открытие повторяющихся FRB. Например, событие FRB 121102, впервые замеченное в 2012 году, "вспыхивало" в одном и том же месте неба десятки раз. Это полностью разрушило версию о катастрофических взрывах: ведь звезда или чёрная дыра не могут взрываться снова и снова.

Самым убедительным объяснением повторяющихся FRB стали магнетары — нейтронные звёзды с мощнейшими магнитными полями. Их энергия способна вызывать радиоволновые бури, которые видны даже через миллиарды световых лет.

В 2020 году впервые был зафиксирован FRB внутри Млечного Пути — от магнетара SGR 1935+2154. Это стало прямым подтверждением: хотя бы часть загадочных сигналов действительно исходит от таких объектов. FRB 200428 стал первым всплеском, который удалось связать с известным магнетаром.

Магнетары против катастроф

Если сравнивать две главные теории — магнетарную и катастрофическую, — у каждой есть свои аргументы.

Магнетары объясняют повторяющиеся события, регулярность и поляризацию сигнала. Катастрофические сценарии — редкие, но крайне мощные вспышки, которые не повторяются. Возможно, обе версии верны: одни FRB рождаются при разрушении планет или звёзд, другие — при активности нейтронных гигантов.

Новая версия, набирающая популярность, предполагает, что радиовсплески могут быть результатом гибели планет, приближающихся к нейтронной звезде. Под действием чудовищного гравитационного поля планета разрушается, а выброшенные частицы создают мощный импульс радиоволн — подобно тому, как новые телескопы фиксируют новые методы наблюдения за далекими галактиками.

Как исследуют FRB

Наблюдение. Радиотелескопы фиксируют всплески, анализируя миллионы сигналов в секунду. Отсев шумов. Исключаются земные источники — молнии, спутники, техника. Определение дисперсии. По степени растяжения радиоволн рассчитывается расстояние до источника. Сопоставление с картами неба. Учёные ищут галактики, где могли произойти события. Моделирование. На суперкомпьютерах проверяются различные сценарии — от магнетаров до гибели планет.

Вопросы о быстрых радиовсплесках

Можно ли услышать FRB на Земле?

Нет, радиоволны этих частот не воспринимаются ухом, но их можно "перевести" в звук — и он будет напоминать короткий щелчок.

Есть ли связь FRB с инопланетными цивилизациями?

Современные данные не подтверждают искусственное происхождение сигналов. Их мощность и хаотичность говорят о природной природе.

Сколько FRB зафиксировано сегодня?

Более тысячи, и их число растёт благодаря новым обсерваториям и системам искусственного интеллекта.

Может ли FRB повредить Земле?

Нет. Даже самые мощные сигналы к нам доходят в виде ничтожной энергии, безопасной для техники и людей.

Быстрые радиовсплески — напоминание о том, как мало мы знаем о Вселенной. Эти краткие импульсы пролетают миллиарды лет и всё же достигают Земли, рассказывая о катастрофах, гибели планет и невообразимых энергиях. Каждое новое наблюдение приближает нас к пониманию того, как живёт и умирает космос — от нейтронных звёзд до исчезающих миров.