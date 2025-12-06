История, которой не было: как раскопки 17 века привели к открытиям, меняющим понимание прошлого

Археологи нашли артефакты возрастом 9000 лет в Северной Ирландии

В Северной Ирландии археологи начали поиски древнего замка, но неожиданно наткнулись на артефакты, возраст которых превышает 9000 лет.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Археологические раскопки

Поиск замка Дерригонелли

Археологи из Королевского университета Белфаста начали раскопки в графстве Фермана с целью обнаружить замок Дерригонелли, построенный в XVII веке. В раскопках также участвовали около 250 школьников и 35 добровольцев. Замок, построенный в 1600-х годах, был заброшен к XIX веку, и от его первоначальных построек практически ничего не осталось.

Профессор Эйлин Мерфи из Университета Квинсленда, которая возглавляла раскопки, сообщила, что от замка сохранились лишь несколько следов, и память о нём почти исчезла. Однако археологи надеялись обнаружить остатки старинной крепости и узнать больше о её истории.

Неожиданные находки: артефакты мезолита

Среди обнаруженных археологами предметов, относящихся к XVII веку, также были найденные фрагменты глиняных курительных трубок, монета времён Славной революции, а также защитный ров, окружавший замок. Однако наиболее интересные и ценные находки относятся к более древним эпохам.

В ходе раскопок были обнаружены кремневые орудия, относящиеся к эпохе раннего мезолита, возраст которых превышает 9000 лет. Это открытие стало неожиданностью для исследователей, так как они не ожидали найти следы людей настолько древних времён. "Эти артефакты невероятно волнующие и неожиданные. Они указывают на то, что в этом месте могли обитать охотники-собиратели, устраивавшие сезонные лагеря", — рассказывает профессор Мерфи.

Древние поселения и бронзовый век

Кроме того, археологи нашли следы доисторического круглого дома, а также фрагменты керамики, которые можно отнести к раннему бронзовому веку — около 4000 лет назад. Эти находки подтверждают, что люди использовали эту территорию для строительства жилья ещё за тысячи лет до появления замка.

Артефакты XVII века и жизнь обитателей замка

Помимо древних артефактов, археологи обнаружили предметы, относящиеся к XVII веку, такие как ножка винного бокала и керамика, импортированная из Англии. Эти находки, вероятно, связаны непосредственно с замком и свидетельствуют о высоком статусе его обитателей в тот период.

Исторические источники упоминают, что на территории замка был "прекрасный сад" с фруктовыми деревьями, а сам замок имел трёхэтажную башню. На основе множества найденных материальных свидетельств исследователи делают вывод о том, что замок был важным и оживлённым центром в своё время.

"Эти артефакты открывают уникальные страницы истории. Мы надеемся, что дальнейшие раскопки помогут нам узнать больше о древних поселениях и жизни людей тех времён", — рассказывает профессор Эйлин Мерфи.

Ранние археологические находки в Северной Ирландии

Северная Ирландия продолжает удивлять учёных своими археологическими открытиями. Раскопки, начавшиеся с поиска XVII века, неожиданно привели к открытию следов гораздо более древних времён. Это открытие значительно расширяет наше понимание о жизни людей в этом регионе на протяжении тысячелетий.

Эти находки дают учёным новые данные для исследований ранних этапов развития человеческой цивилизации. Понимание того, как люди жили в мезолите и в последующие эпохи, помогает более полно понять историю освоения этих территорий и переход от кочевого образа жизни к оседлости.

Популярные вопросы о раскопках и археологических находках

Что такое мезолит и когда он начался?

Мезолит — это период в истории человечества, который следовал за ледниковым периодом и предшествовал бронзовому веку. Он охватывает время от 12 000 до 7 000 лет назад. Этот период характеризуется переходом от охоты и собирательства к более оседлой жизни. Какие методы датировки используются в археологии?

Для датировки археологических находок применяются различные методы, включая радиоуглеродный анализ (C14), дендрохронологию (по кольцам деревьев), а также анализ слоёв почвы, в которых найдены артефакты. Как археологи определяют возраст найденных артефактов?

Возраст артефактов определяется с помощью различных методов, таких как радиоуглеродный анализ для органических материалов, изучение материалов по их характеру и стилю, а также сравнительный анализ с другими известными находками.

Эти поиски и открытия в Северной Ирландии являются ярким примером того, как с помощью современных методов исследования можно не только раскрыть тайны прошлого, но и получить неожиданные сведения о самых ранних периодах человеческой истории.