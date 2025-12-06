История, которой не было: как раскопки 17 века привели к открытиям, меняющим понимание прошлого

В Северной Ирландии археологи начали поиски древнего замка, но неожиданно наткнулись на артефакты, возраст которых превышает 9000 лет.
Археологи из Королевского университета Белфаста начали раскопки в графстве Фермана с целью обнаружить замок Дерригонелли, построенный в XVII веке. В раскопках также участвовали около 250 школьников и 35 добровольцев. Замок, построенный в 1600-х годах, был заброшен к XIX веку, и от его первоначальных построек практически ничего не осталось.
Профессор Эйлин Мерфи из Университета Квинсленда, которая возглавляла раскопки, сообщила, что от замка сохранились лишь несколько следов, и память о нём почти исчезла. Однако археологи надеялись обнаружить остатки старинной крепости и узнать больше о её истории.
Среди обнаруженных археологами предметов, относящихся к XVII веку, также были найденные фрагменты глиняных курительных трубок, монета времён Славной революции, а также защитный ров, окружавший замок. Однако наиболее интересные и ценные находки относятся к более древним эпохам.
В ходе раскопок были обнаружены кремневые орудия, относящиеся к эпохе раннего мезолита, возраст которых превышает 9000 лет. Это открытие стало неожиданностью для исследователей, так как они не ожидали найти следы людей настолько древних времён. "Эти артефакты невероятно волнующие и неожиданные. Они указывают на то, что в этом месте могли обитать охотники-собиратели, устраивавшие сезонные лагеря", — рассказывает профессор Мерфи.
Кроме того, археологи нашли следы доисторического круглого дома, а также фрагменты керамики, которые можно отнести к раннему бронзовому веку — около 4000 лет назад. Эти находки подтверждают, что люди использовали эту территорию для строительства жилья ещё за тысячи лет до появления замка.
Помимо древних артефактов, археологи обнаружили предметы, относящиеся к XVII веку, такие как ножка винного бокала и керамика, импортированная из Англии. Эти находки, вероятно, связаны непосредственно с замком и свидетельствуют о высоком статусе его обитателей в тот период.
Исторические источники упоминают, что на территории замка был "прекрасный сад" с фруктовыми деревьями, а сам замок имел трёхэтажную башню. На основе множества найденных материальных свидетельств исследователи делают вывод о том, что замок был важным и оживлённым центром в своё время.
"Эти артефакты открывают уникальные страницы истории. Мы надеемся, что дальнейшие раскопки помогут нам узнать больше о древних поселениях и жизни людей тех времён", — рассказывает профессор Эйлин Мерфи.
Северная Ирландия продолжает удивлять учёных своими археологическими открытиями. Раскопки, начавшиеся с поиска XVII века, неожиданно привели к открытию следов гораздо более древних времён. Это открытие значительно расширяет наше понимание о жизни людей в этом регионе на протяжении тысячелетий.
Эти находки дают учёным новые данные для исследований ранних этапов развития человеческой цивилизации. Понимание того, как люди жили в мезолите и в последующие эпохи, помогает более полно понять историю освоения этих территорий и переход от кочевого образа жизни к оседлости.
Эти поиски и открытия в Северной Ирландии являются ярким примером того, как с помощью современных методов исследования можно не только раскрыть тайны прошлого, но и получить неожиданные сведения о самых ранних периодах человеческой истории.
