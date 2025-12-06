Зима стала чужой: что стоит за перестройкой климата и почему стабильный мороз уходит в прошлое

Зимняя температура в России выросла на 3°C за 50 лет — эколог Максим Симакин

В последние годы начало зимы всё чаще удивляет россиян непривычной погодой: вместо пушистого снега под ногами оказывается мокрая слякоть, а декабрьские морозы уступают место осенним дождям. Жители разных регионов замечают, что привычный климат словно меняет правила, формируя новый сезонный ритм. Такое ощущение нередко называют "европейской зимой", но что скрывается за этим термином на самом деле?

Как меняется зимний климат в России

За последние полвека температура в стране демонстрирует устойчивый рост, и этот процесс трудно назвать случайностью. Специалисты объясняют, что изменения становятся частью большого и долговременного климатического тренда, затрагивающего практические сферы — от сельского хозяйства до инфраструктуры городов. Их наблюдения подтверждают масштабную перестройку привычных сезонных циклов.

"Средняя зимняя температура по России выросла примерно на 3°C за полвека, что указывает на устойчивый многолетний тренд к потеплению, а не на разовые аномалии", — рассказал эколог Максим Симакин.

В северных и арктических территориях изменения заметны особенно сильно. Здесь температура растёт значительно быстрее, что подтверждают официальные отчёты последних лет. Климат становится менее стабильным, а традиционные морозные периоды уступают место оттепелям, резким скачкам температуры и частым осадкам. Арктика при этом нагревается быстрее других областей — в 2,5-4 раза активнее среднего показателя по планете.

Эксперты Пермского Политеха прогнозируют, что зимы 2024-2025 годов могут войти в число самых тёплых за всю историю метеонаблюдений. Однако важно учитывать, что этот тренд наглядно проявляется не во всех регионах одинаково. В Сибири, где влияние континентального климата остаётся сильным, сохраняются привычные морозы, тогда как западные регионы испытывают существенные сдвиги в температурном режиме.

Новые особенности осадков

Не только температура, но и структура зимних осадков переживает изменения. Снежный покров формируется нестабильно, а периоды засушливой погоды чередуются с внезапными и обильными снегопадами. Такие скачки приводят к образованию тяжёлой наледи, а в городах — к локальным коллапсам, связанным с обледенением улиц и коммуникаций.

"Снег и дождь выпадают неравномерно и нерегулярно. Например, зимой после продолжительного периода сухой погоды могут пройти кратковременные, но интенсивные осадки…", — добавил доцент кафедры "Охрана окружающей среды" ПНИПУ, кандидат технических наук Александр Сурков.

Метеорологи связывают эту нестабильность с перераспределением воздушных масс. Сокращение площади льдов и изменения теплообмена между океаном и атмосферой уменьшают температурный контраст между экватором и полюсом. Сдвиг циркуляции делает привычные зимние процессы менее предсказуемыми.

В результате тёплый влажный воздух с Атлантики заходит глубже на территорию России. Зимы становятся мягче, увеличивается доля осадков в виде дождя, а частые оттепели формируют "рваный" режим, когда устойчивый снежный покров долго не устанавливается. Об этом сообщает Naked Science.

Циклы погоды и влияние человека

Специалисты отмечают, что климатические изменения — это сочетание естественных многолетних колебаний и антропогенного воздействия. К естественным факторам относят Североатлантическую и Арктическую осцилляции, которые определяют направление и силу ветров, количество осадков и температурные особенности зимних месяцев.

"При "тёплой фазе” NAO возрастает вероятность "европейских зим” и оттепелей", — отметил Симакин.

Но главную роль в ускорении изменений играет человеческая деятельность. Сжигание топлива, вырубка лесов, интенсивное землепользование и выбросы парниковых газов усиливают и без того активные природные процессы.

Парниковые газы находятся в нижних частях атмосферы, нагревая приземный слой атмосферного воздуха — тропосферу.

Спутниковые снимки показывают стремительное таяние ледников, деградацию снежного покрова и сокращение площади арктических льдов. Моделирование подтверждает: без антропогенного влияния таких быстрых перемен в температуре планета бы не переживала.

Почему термин "европейская зима" вводит в заблуждение

В общественном пространстве подобные изменения часто называют "европейской зимой", однако специалисты отмечают, что термин условный и не всегда удачный. Европа включает множество климатических зон — от средиземноморских до североконтинентальных — и одинаковых зим там просто не существует.

"Использовать термин "европейская зима” можно, но с оговорками.", — пояснил Симакин.

Гораздо точнее описывать особенности регионов отдельно: в европейской части России зимы действительно становятся мягче, превращаясь в череду оттепелей и мокрых снегопадов, в то время как восточные территории сохраняют прежний морозный характер.

Традиционная русская зима и современная мягкая зима

Понимание различий важно для оценки последствий.

Традиционная русская зима:

устойчивая низкая температура;

стабильный снежный покров;

четкие погодные циклы;

предсказуемость для сельского хозяйства и коммунальных служб.

Современная мягкая зима:

частые оттепели;

дождь вместо снега;

сильный износ дорог и коммуникаций;

резкие перепады температуры.

Влияние изменений на сельское хозяйство, инфраструктуру и жизнь людей

Изменения климата затрагивают фундаментальные сферы. Сельхозциклы сбиваются: растения страдают от возвратных морозов, а вредители активны значительно дольше привычного. Всё это требует пересмотра сроков посадок и мер защиты растений.

Особенно ярко последствия проявились в Оренбургской области в 2023 году, когда череда нестандартных погодных событий привела к сильнейшему паводку. Резкое таяние снега на промёрзшей почве, перегруженной осадками, вызвало подъем воды в реке Урал и серьёзное наводнение.

Городская инфраструктура также сталкивается с новыми вызовами. Чередование минуса и плюса ускоряет разрушение дорожного покрытия. Коммунальные службы должны адаптироваться к новым условиям, включая использование современных реагентов, которые не разрушают асфальт.

Мягкие зимы создают угрозы и энергосистемам. Линии электропередач чаще повреждаются из-за обледенения, а штормовые ветра становятся всё более частыми.

Плюсы и минусы "европейской зимы"

Последствия таких изменений неоднозначны.

Плюсы:

удлинение вегетационного периода;

снижение расходов на отопление;

более благоприятные условия для навигации.

Минусы:

рост нагрузки на инфраструктуру;

увеличение числа аварийных ситуаций;

риски для сельского хозяйства;

ускоренный износ инженерных сетей.

Вопросы о "европейской зиме"

Что такое "европейская зима"?

Это условный термин, обозначающий мягкий зимний режим с частыми оттепелями, дождём и нестабильным снежным покровом.

Почему в разных регионах России зима меняется по-разному?

На климат влияют география, удалённость от океанов, рельеф и циркуляция воздушных масс. Континентальные регионы реагируют медленнее.

Можно ли вернуть прежние зимы?

Полностью — нет. Но уменьшение выбросов и адаптационные меры способны замедлить скорость изменений.

Финальные изменения климата требуют не только наблюдений, но и готовности адаптироваться. Мягкие зимы постепенно становятся новой нормой, меняя привычные бытовые сценарии, работу инфраструктуры и сельское хозяйство. Осознанное отношение к этим переменам помогает заранее оценить возможные риски и вовремя перестроить привычные процессы, сохранив комфорт и устойчивость в условиях меняющегося зимнего облика страны.