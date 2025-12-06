Чёрный круг среди мелководья: точка на карте обернулась провалом, уходящим в неизвестность

В бухте Четумаль обнаружена вторая по глубине голубая дыра Таам-Джа — сообщает Earth

Под толщей воды в бухте Четумаль в Мексике скрывается объект, который долгое время оставался неизвестным даже местным жителям. Недавние исследования выявили здесь огромную подводную воронку, уходящую почти на девятьсот футов в глубину и ставшую второй по глубине "голубой дырой" на планете. Это открытие заинтересовало океанологов, геологов и специалистов по экстремальным экосистемам, поскольку структура соединяет редкие природные условия и следы современного воздействия человека. Об этом сообщает Earth.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Погружение в бездну

Как была обнаружена голубая дыра Таам-Джа и чем она примечательна

Исследованием занималась группа под руководством мексиканского океанографа Хуана Альсерреки Уэрты, изучающего карстовые провалы и процессы, которые меняют их геохимию. По его данным, на карте бухты Четумаль долгое время существовала едва заметная отметка — тёмный круг на фоне илистого мелководья. Со временем стало ясно, что это вход в крупнейшую подводную карстовую полость региона.

На поверхности отверстие занимает площадь, сопоставимую с несколькими городскими кварталами. Бока провала образуют почти идеальный круг, а подводные стены уходят вниз крутым конусом. Они сложены из известняка и покрыты микробными плёнками и выступами гипса. Внутри прослеживается явная слоистость: каждый горизонт образован водой разной плотности и солёности. Эта геологическая структура формировалась тысячи лет, когда слабокислая вода постепенно растворяла известняковую толщу и создавала систему полостей.

Особенность Таам-Джа — её необычное внутреннее строение. В верхнем слое преобладает относительно пресная вода, доступная для мелких организмов. Глубже начинается кислородное голодание, где остаются только устойчивые микроорганизмы. Ещё ниже расположен химоклин — граница, где солёность и температура меняются резко, отделяя верхние массы воды от глубинных. На самом дне фиксируется почти полное отсутствие кислорода, высокая концентрация солей и соединений серы и азота. В таких условиях активные бактерии вырабатывают сероводород, делающий среду непригодной для большинства животных.

Почему голубые дыры привлекают учёных

Подобные объекты привлекают внимание как геологов, так и биологов. Спокойная вода в нижних слоях практически не перемешивается, поэтому такие воронки становятся природными ловушками для осадков. Мелкие частицы и раковины морских организмов веками укладываются слоями, сохраняя историю климата и океана.

Голубая дыра Таам-Джа расположена в участке, богатом гипсом и минералами, выпадавшими при испарении морской воды. Это говорит о том, что тяжёлая солёная вода периодически просачивалась сюда и постепенно растворяла породу стен. Такие данные важны для восстановления древних процессов, которые меняли прибрежные экосистемы.

Учёным также интересно, как экстремальные условия подобных зон отражают возможные сценарии существования жизни на других планетах. Изучение микробов, способных существовать в тёмных слоях водоёмов с почти нулевым содержанием кислорода, помогает разработчикам астробиологических программ оценивать возможности обитаемости ледяных океанов спутников и древних морей Земли.

Что скрывается в глубине и почему это важно

Экосистема Таам-Джа вызывает интерес не только благодаря необычной химии. Здесь сходятся природные условия, напоминающие отдельные этапы формирования океана. Верхний горизонт поддерживает ограниченное количество жизни, средний — демонстрирует трансформацию растворов при смешении вод, а нижний представляет собой аноксичную зону, где преобладают бактерии, формирующие сернистые соединения.

Такие условия часто встречаются в карстовых системах, но редко сохраняются в столь чистом виде и при такой глубине. Для исследователей это возможность проследить, как изменялись химические границы в древних морях.

При этом современный мир оставляет следы даже там, где кажется, что человек не смог бы добраться. Предыдущие экспедиции к другим "голубым дырам" выявили пластиковые бутылки на самом дне подобных объектов. Это подчёркивает, насколько далеко может распространяться мусор, попадающий в океан, и как глубоко он проникает в изолированные среды.

Сравнение: голубые дыры и другие природные карстовые образования

В отличие от обычных подводных пещер, голубые дыры имеют вертикальную форму и уходят на сотни метров вниз.

Карстовые гроты часто имеют горизонтальное развитие, тогда как голубые дыры — почти идеальные колодцы.

Воронки, подобные Таам-Джа, формируют многослойные водные горизонты, тогда как в пещерах вода перемешивается активнее.

Глубокие карстовые впадины встречаются по всему миру, но голубые дыры считаются наиболее информативными для изучения палеоклимата.

Такое сопоставление показывает, что каждый тип карстовых образований несёт разные данные об истории регионов, а голубые дыры часто становятся своеобразными архивами природных процессов.

Плюсы и минусы изучения глубоких карстовых образований

Исследователи подчёркивают уникальность подобных объектов и важность систематической работы с ними.

Положительные стороны:

возможность изучения древних климатических изменений;

доступ к уникальным микробным экосистемам;

потенциал для астробиологических исследований;

выявление современных загрязнений в изолированных зонах.

Возможные минусы:

сложность проведения глубоководных измерений;

риск разрушения хрупких экосистем при вмешательстве;

высокая стоимость экспедиций;

ограниченность доступа к нижним слоям из-за опасных условий.

Эти факторы заставляют тщательно планировать эксплуатацию научных программ и учитывать влияние человеческой деятельности.

Популярные вопросы о голубой дыре Таам-Джа

Почему Таам-Джа называют второй по глубине голубой дырой в мире?

Её глубина близка к 900 футам, что уступает только самой глубокой известной голубой дыре в Южно-Китайском море. Можно ли посещать эту зону туристам?

Область находится в бухте с развитой рыболовной деятельностью, но массового туризма пока нет, хотя интерес к объекту растёт. Почему такие структуры важны для науки?

Они служат природными архивами, где сохраняются данные о климате, уровне моря, составе воды и биологических сообществах.