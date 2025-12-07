Пылевой дьявол оказался живым: приборы уловили разряды, меняющие понимание марсианских бурь

На Марсе впервые зафиксировали звуки электрических разрядов — NASA

Неожиданная находка на Марсе привлекла внимание исследовательского сообщества: приборы марсохода впервые уловили звуки электрических мини-разрядов, возникающих внутри пылевого вихря. Это событие нарушило прежние представления о характере марсианских бурь и заставило специалистов пересмотреть физические процессы, происходящие на поверхности планеты. Записи стали ключевым подтверждением давних гипотез, которые десятилетиями оставались лишь теоретическими выкладками. Об этом сообщает NASA.

Фото: Designed by Freepik by kjpargeter, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Планета Марс

Новые данные о марсианских пылевых вихрях

Исследователи давно понимали, что пылевые дьяволы — обычная часть марсианского климата: небольшие столбы вращающегося песка и пыли регулярно перемещаются по равнинам и кратерам. Однако возможность возникновения внутри них электрических разрядов долго оставалась под вопросом. До прибытия аппарата Perseverance команды могли лишь строить предположения на основе процессов, наблюдаемых в пустынных регионах Земли, где схожие вихри также демонстрируют активное электрическое взаимодействие. Учёные выдвигали версии, что трение частиц в разреженной атмосфере может накапливать заряд, но не имели прямых доказательств.

"Эти разряды по мощности сравнимы с теми, что возникают, когда человек проходит по ковру в носках и дотрагивается до металлической ручки", — отмечается в материалах NASA.

Появление записей позволило прояснить, как именно работает трибоэлектрический эффект в марсианских условиях. Фактическое подтверждение электризации пылевых вихрей укрепило представление о том, что даже минимальные по энергии разряды могут играть роль в перераспределении частиц в атмосфере. Это особенно важно для прогнозирования движения пылевых масс, которые периодически накрывают целые регионы планеты и влияют на работу солнечных панелей аппаратов, в том числе роверов и посадочных платформ.

Роль марсоходов Perseverance и Curiosity в изучении атмосферы

Работа аппаратов, уже находящихся на Марсе, критически важна для формирования точной картины погодных процессов. Марсоход Curiosity в своё время предоставил первые признаки того, что климатические условия Красной планеты гораздо разнообразнее, чем считалось ранее. Он зафиксировал перепады давления, колебания температуры и изменения направления ветров, которые указывали на сложность атмосферной динамики. Данные Curiosity стали основой для будущих миссий и помогли корректно настроить систему датчиков Perseverance.

Perseverance, обладающий современной акустической и метеорологической аппаратурой, стал первым, кто смог записать звук мини-взрывов, возникающих внутри марсианских вихрей. Звуковая фиксация произошла в октябре 2024 года, что стало редчайшим событием: возможность подобного наблюдения зависит от множества факторов — правильного положения ровера, активности вихря, плотности пылевых масс и состояния атмосферы на момент события.

Запись, полученная 5 сентября одного из пылевых дьяволов, подтвердила: разряды действительно возникают. Это привело к росту интереса среди планетологов, поскольку подобные явления могут влиять на процессы преобразования веществ на поверхности. Если атмосфера способна накапливать достаточно энергии, её влияние на химические реакции, включая взаимодействие минералов и газов, оказывается значительно шире, чем предполагалось ранее.

Научные последствия для будущих миссий

Фиксация электрических разрядов имеет прикладное значение. Чем лучше специалисты понимают характер электризации пыли, тем надёжнее они могут адаптировать оборудование для будущих миссий — как роботизированных, так и пилотируемых. Электрический потенциал, возникающий в пылевых бурях, способен влиять на электронику, системы связи, чувствительные сенсоры и даже на конструкции защитных экранов. Поэтому разработки новых материалов и систем защиты формируют важное направление в инженерных программах NASA.

Атмосферная электризация может объяснять особенности движения пыли, её зависание в воздухе и масштабность некоторых бурь. Эти явления напрямую затрагивают работу энергоустановок, особенно солнечных панелей, которые всё чаще уступают место радиоизотопным генераторам именно из-за риска потери эффективности во время сильных пылевых событий. В долгосрочной перспективе понимание физических процессов на Марсе поможет снизить риски для будущих экспедиций и повысить надёжность научных приборов.

Сравнение видов марсианских атмосферных явлений

Пылевые дьяволы vs региональные бури.

Пылевые дьяволы локальны, краткосрочны и возникают при нагреве поверхности, тогда как региональные бури могут длиться неделю и охватывать сотни километров. Тонкая атмосфера Марса vs земные условия.

Разреженность марсианского воздуха усиливает роль трибоэлектрического эффекта, тогда как на Земле этот механизм частично компенсируется влажностью. Электризация частиц vs механическое трение.

На Марсе разряды чаще обусловлены трением пылевых частиц, тогда как на Земле молнии формируются в облаках за счёт водяного пара и ледяных кристаллов.

Плюсы и минусы изучения электрических явлений на Марсе

Преимущества:

повышается точность прогнозов марсианской погоды;

инженеры создают надёжную аппаратуру для посадочных модулей и датчиков;

понимание разрядов объясняет химические процессы в атмосфере;

новые данные помогают моделировать климат и эволюцию Марса.

Недостатки:

повышенные требования к стойкости оборудования;

потребность в сложных системах защиты от пыли;

риск повреждений электроники во время бурь;

редкость явлений затрудняет длительные наблюдения.

Советы по выбору оборудования для исследований пыльных атмосфер

Использовать аппаратуру с высокой стойкостью к статическому электричеству. Предпочитать корпуса с антистатическими покрытиями. Применять резервные источники питания, не зависящие от солнечных панелей. Разрабатывать датчики, способные фиксировать слабые электрические сигналы.

Популярные вопросы о марсианских атмосферных явлениях

Что вызывает электрические разряды в пылевых вихрях?

Трение частиц пыли порождает трибоэлектрический эффект. Как фиксировать такие явления?

Используются микрофоны, датчики давления и электростатические сенсоры, устойчивые к запылённости и низкому давлению. Что предпочтительнее для марсохода — солнечные панели или радиоизотопный генератор?

В регионах с активными пылевыми процессами безопаснее применять радиоизотопные источники питания.