Вселенная меняет план на глазах: будущее двух галактик балансирует между встречей и расхождением

Спутники делают траектории Млечного Пути и Андромеды нестабильными — science-et-vie
Наука

Спустя десятилетия уверенности в том, что Млечный Путь столкнётся с Андромедой, новые модели показывают: этот сценарий вовсе не гарантирован. Расчёты, учитывающие данные последних космических миссий и влияние спутниковых галактик, демонстрируют куда более сложную картину. Теперь судьба двух крупнейших систем Локальной группы остаётся неопределённой и балансирует между возможным слиянием и долгим расхождением. Об этом сообщает издание science-et-vie.

Активная галактика с джетом
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Активная галактика с джетом

Почему прежние прогнозы столкновения нуждаются в пересмотре

Долгое время астрономы полагали, что два гиганта уверенно движутся навстречу друг другу. Основанием для этого служили измерения скорости сближения, выполненные ещё в начале XX века. Эти данные легли в основу моделей, предсказывавших крупное галактическое слияние через 4-5 миллиардов лет. Однако современные наблюдения изменили подход.

Группа исследователей под руководством Тилля Савалы объединила самые точные измерения, полученные миссиями Gaia (ЕКА) и Hubble (NASA). Такой объём данных позволил использовать вероятностное моделирование, в котором учитываются не только ключевые параметры движения, но и погрешности, неизбежные при наблюдениях объектов, находящихся на расстоянии миллионов световых лет.

Новая картина оказалась куда менее однозначной: согласно моделям, шанс столкновения составляет примерно половину от всех рассмотренных сценариев. В остальных случаях галактики проходят на безопасном расстоянии, не вступая в прямой контакт. Это открывает необходимость пересмотра привычных представлений о будущем Локальной группы и об эволюции массивных систем.

Как влияние спутниковых галактик меняет судьбу гигантов

Ранее расчёты опирались на упрощённую модель — две галактики, движущиеся навстречу друг другу в пустом пространстве. Однако Млечный Путь и Андромеда окружены спутниками, чья масса и траектория могут существенно изменять исход.

Галактика Треугольника (M33), являющаяся спутником Андромеды, обладает достаточно большой массой, чтобы влиять на скорость и направление движения своей соседки. Когда учёные включили её в модель, вероятность столкновения увеличилась: гравитация M33 уменьшает боковую скорость и слегка "подталкивает" две крупные галактики друг к другу.

Иная ситуация наблюдается с крупнейшим спутником Млечного Пути — Большим Магеллановым Облаком (LMC). Его масса создаёт противоположный эффект: Млечный Путь словно получает небольшой "откат", что приводит к увеличению поперечной скорости. В результате вероятность столкновения снижается.

Когда оба спутника включены одновременно, их влияние частично уравновешивается, но система становится нестабильной. Такие конфигурации чувствительны к малейшим изменениям параметров, что усложняет прогнозирование будущего галактик.

Почему точная траектория недоступна: значение боковой скорости

Предыдущие оценки основывались на предположении, что Андромеда движется преимущественно по радиальной траектории, направленной почти прямо к нам. Однако наблюдения Gaia и Хаббла позволили уточнить боковую составляющую её движения. Оказалось, что она значительно выше, чем ожидалось ранее.

Это означает, что галактики могут пройти достаточно близко, взаимодействуя гравитационно, но не сталкиваясь. Более того, такие траектории напоминают объекты, которые пересекаются в пространстве, не входя в прямой контакт, словно расходясь подобно двойным системам.

Новая методология строится уже не на определённом прогнозе, а на вероятностных диапазонах. Сложность здесь не недостаток, а отражение реального устройства космоса: чтобы учесть параметры столь масштабных объектов, приходится принимать во внимание и измерительные погрешности, и влияние малых тел.

Сравнение прежних и новых моделей будущего Млечного Пути и Андромеды

Старые модели предсказывали неизбежный курс столкновения: радиальная скорость считалась доминирующей, боковая — незначительной. В них игнорировались спутники, а траектории считались стабильными и прямолинейными.

Новые модели включают:

  • учёт боковой скорости, превышающей ранние оценки;
  • влияние больших спутников, меняющих траектории;
  • вероятность вместо единственного исхода;
  • более точный анализ орбитальных параметров.

В результате старый сценарий "неизбежного столкновения" заменился спектром возможных путей развития, причём итоговый исход зависит от множества мелких факторов.

Плюсы и минусы вероятностного подхода

Новая методология расширяет наше понимание динамики галактик и позволяет взглянуть на эволюцию Локальной группы иначе. Но она также усложняет работу учёных, требуя большего количества данных и расчётов.

Плюсы:

  • более реалистичная оценка движения галактик;
  • учёт всех известных факторов, включая спутники;
  • возможность анализа множества сценариев;
  • лучшее понимание эволюции Млечного Пути.

Минусы:

  • трудность моделирования четырёх и более тел;
  • зависимость результатов от малых измерительных ошибок;
  • невозможность назвать единственный итог;
  • необходимость постоянного обновления данных.

Тем не менее именно вероятностный подход отражает реальный характер динамики космических структур.

Советы для понимания долгосрочных прогнозов галактических процессов

Оценивайте результаты как диапазон возможностей, а не как однозначное предсказание.

Учитывайте влияние спутников: даже небольшие объекты способны изменить траекторию гигантов.

Следите за обновлениями данных Gaia и Хаббла — точность измерений постоянно растёт.

Помните, что боковая скорость столь же важна, как и скорость сближения.

Рассматривайте динамику всей системы, а не только двух галактик.

Учитывайте, что трение тёмной материи зависит от расстояния между ореолами.

Не забывайте: будущее галактик не совпадает с будущим Солнечной системы.

Популярные вопросы о столкновении Млечного Пути и Андромеды

  1. Неужели галактики могут не столкнуться?
    Да. Вероятность столкновения по новым моделям составляет около 50%, а в ряде сценариев галактики проходят мимо друг друга.

  2. Когда может произойти возможное слияние?
    В среднем расчёты дают около 7,6 млрд лет — позднее, чем считалось ранее.

  3. Почему спутники так сильно влияют на результат?
    Их масса меняет движение Млечного Пути и Андромеды, изменяя скорость сближения и направление орбит.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
