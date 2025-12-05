Тайна человеческого тела раскрыта: какой прибор улавливает сигналы и предотвращает роковые ошибки

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Наука

Исследователи МГУ имени М. В. Ломоносова представили уникальное устройство, способное повысить точность хирургических операций. Новая разработка помогает врачам избегать повреждения соседних органов при вмешательствах на эндокринных структурах. Это открытие может значительно сократить количество осложнений после операций.

Операция по установке сосудистого ксенопротеза
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Операция по установке сосудистого ксенопротеза

Новая технология для хирургии будущего

В основе инновации лежит идея использования естественного свечения тканей — автофлуоресценции, которая помогает отличать эндокринные органы от окружающих структур. Устройство было создано при сотрудничестве ученых МГУ и специалистов Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии имени академика И. И. Дедова. Прибор работает как система навигации, помогающая хирургу ориентироваться во время операции.

"Мы обнаружили, что эндокринные органы — паращитовидная железа, гипофиз, надпочечник — обладают высокой интенсивностью автофлуоресценции в инфракрасном диапазоне. Ранее никто этого не видел. И мы сделали прибор, который ее как раз считывает", — рассказала соавтор проекта, студентка МГУ Вероника Алибаева.

Технология позволяет хирургу получать не только визуальные, но и звуковые сигналы. Например, при работе на щитовидной железе прибор фиксирует низкий уровень свечения, а при приближении к паращитовидной — высокий. Такой подход помогает врачам мгновенно распознавать органы, избегая их случайного повреждения. Об этом сообщает ТАСС.

Эффективность, подтвержденная практикой

На данный момент система прошла серию клинических испытаний и продемонстрировала впечатляющие результаты. С её помощью было проведено несколько десятков операций, и каждая из них завершилась успешно. По сравнению с традиционным методом, где хирург полагается только на собственное зрение и опыт, новая технология существенно повышает точность манипуляций.

"Без нашего прибора хирург просто ориентируется на свой взгляд. И, на самом деле, примерно в 30-40% операций либо удаляется, либо задевается паращитовидная железа, либо часть здорового гипофиза — человек потом страдает", — пояснила Вероника Алибаева.

Такой технологический прогресс созвучен с другими медицинскими инновациями, например, в области 3D-биопечати тканей, где точность и биосовместимость становятся ключевыми направлениями развития.

Научное признание и перспективы внедрения

Разработка была представлена в Сочи, на площадке V Конгресса молодых ученых. Демонстрация вызвала интерес у участников мероприятия, включая заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко. Специалисты отметили, что подобные технологии могут стать стандартом для российских клиник в ближайшие годы.

Создание прибора вписывается в общую стратегию развития науки и технологий в России, реализуемую в рамках Десятилетия науки и технологий. Организаторами Конгресса выступили Фонд "Росконгресс", Министерство науки и высшего образования РФ и Координационный совет по делам молодежи в научной сфере при Президенте РФ.

Сравнение традиционных и инновационных методов

Классическая хирургия эндокринных органов долгое время опиралась на визуальные ориентиры и анатомические знания врача. Несмотря на высокий уровень профессионализма, человеческий фактор оставался значимым источником риска. Новая система навигации МГУ меняет подход к операциям.

Если в традиционном подходе хирург полагается исключительно на зрение, то инновационный прибор использует сочетание инфракрасных датчиков и аудиосигналов. Это обеспечивает дополнительный уровень безопасности и позволяет действовать с большей точностью. В результате врач получает "второе зрение" — технологическую поддержку, которая помогает видеть то, что невозможно заметить невооруженным глазом.

Плюсы и минусы новой разработки

Как и любое технологическое решение, прибор имеет свои сильные и слабые стороны.

Преимущества:

  • Существенное снижение вероятности повреждения жизненно важных органов.
  • Возможность использовать устройство при сложных операциях на щитовидной и паращитовидной железе.
  • Улучшение точности и скорости принятия решений во время вмешательства.
  • Повышение безопасности пациентов и сокращение восстановительного периода.

Ограничения:

  • Необходимость обучения хирургов работе с новым устройством.
  • Высокая стоимость первых прототипов.
  • Потребность в дополнительной сертификации и внедрении стандартизированных методик.

Тем не менее, преимущества заметно перевешивают потенциальные сложности. По мере развития технологии ожидается снижение себестоимости и расширение области применения.

Схожие интеграционные подходы применяются и в биотехнологических разработках против инфекций, где медицинская наука и инженерные решения соединяются в единый процесс.

Популярные вопросы о навигационных приборах для хирургии

Как работает технология автофлуоресценции?

Она основана на способности тканей испускать свет в инфракрасном диапазоне. Различные органы светятся с разной интенсивностью, что позволяет их различать.

Можно ли применять устройство в других областях медицины?

Да, принцип автофлуоресценции может использоваться в нейрохирургии, онкологии и офтальмологии для точной визуализации тканей.

Сколько стоит разработка подобных приборов?

Стоимость зависит от этапа производства. На стадии прототипа цена высока, однако при серийном выпуске затраты снижаются.

Когда прибор поступит в широкую клиническую практику?

После завершения всех этапов сертификации и апробации. Ожидается, что это произойдет в течение нескольких лет.

В чем отличие российской разработки от зарубежных аналогов?

Российский прибор более адаптирован к особенностям отечественной медицины и отличается универсальностью применения.

Созданное в МГУ устройство стало ярким примером того, как современные технологии могут напрямую влиять на качество жизни человека. Оно объединяет достижения физики, биомедицины и инженерии, превращая сложные научные идеи в практический инструмент спасения здоровья. Внедрение таких систем — шаг к тому, чтобы хирургия стала не просто искусством, а точной наукой, где вероятность ошибки стремится к нулю. Разработка молодых учёных демонстрирует, что отечественная наука способна создавать решения мирового уровня и задавать новые стандарты безопасности в медицине.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
