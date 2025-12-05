Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
ЦБ РФ смягчает валютный контроль
Ковры в ванной и кухне могут привести к плесени и запахам — Ladylike
Дженовезе готовят быстрее в скороварке без потери вкуса — lacucinaitaliana
Ошибки обеих сторон: грузинский сценарий стал ловушкой для России
Современные дисковые системы снизили вероятность зимних отказов — Колесо
Фраза "Остаться должен только один" звучит в фильме "Горец"
Средний ипотечный платёж вырос на 20% — "Циан"
Звуковые реакции растений различили на фоне тепличного шума
Отраву для собак часто оставляют возле детских площадок — эксперт Балагуров

Мутанты из зоны отчуждения показали странный эффект — он может стать ключом к космической защите

Чернобыльские грибы растут при сильной радиации — EL Confidencial
Наука

Истории о выживании в экстремальных условиях обычно связаны с организмами, живущими в глубинах океанов или в замороженных пустынях, но самый удивительный пример пришёл из зоны техногенной катастрофы. Чёрные грибы Чернобыля, уцелевшие там, где жизнь должна была исчезнуть, неожиданно привлекли внимание исследователей космоса. Их особенности могут стать ключом к созданию новых защитных технологий. Об этом сообщает EL Confidencial.

Грибы
Фото: Generated by AI (DALL•E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Грибы

Грибы, которые не просто выживают под радиацией, а используют её

После аварии на ЧАЭС в конце 90-х годов исследовательские группы заметили странные тёмные колонии грибов, растущие на стенах разрушенного реактора — там, где уровень ионизирующего излучения оставался опасным даже десятилетия спустя. Среди них выделялся Cladosporium sphaerospermum — вид, обладающий способностью расти там, где многие формы жизни разрушаются на молекулярном уровне. Это напоминает наблюдения за организмами, выдерживающими экстремальные условия, которые демонстрируют схожую гибкость в необычных средах.

Учёные сразу обратили внимание на высокое содержимое меланина в клеточных стенках грибов. Этот пигмент известен способностью поглощать энергию, но оказалось, что под воздействием радиации он ведёт себя иначе: структура меланина меняется, позволяя клеткам использовать энергию в форме, напоминающей радиосинтез. Полного подтверждения механизма пока нет, но сами наблюдения уже произвели впечатление.

Позднейшие эксперименты показали, что при контакте с радиоактивными элементами, включая изотоп цезия, гриб развивает мицелий быстрее примерно на 10%. Такой рост в условиях постоянного излучения стал аргументом в пользу дальнейших исследований.

Зачем грибы отправили на МКС и что из этого получилось

Необычные свойства привели к тому, что образцы Cladosporium sphaerospermum отправили в космос. На Международной космической станции они несколько месяцев находились под воздействием космической радиации, и результаты оказались многозначительными.

Фиксировалось два эффекта:

  • скорость роста грибов в космосе превышала показатели контрольных образцов на Земле;
  • тонкий слой мицелия частично уменьшал поток радиации, проходящий через него.

Это породило идею разработки материалов на основе грибной биомассы. Их можно выращивать прямо в космических условиях, что экономит груз, снижает затраты и позволяет создавать самовосстанавливающиеся защитные покрытия. Для миссий на Луну и Марс, где радиационный фон высок и естественной защиты почти нет, такая технология может стать решающим фактором безопасности. Интерес к подобным решениям связан с растущим вниманием к новым исследованиям космической радиации и поиску эффективных способов защиты экипажей.

Сама Чернобыльская зона отчуждения остаётся своеобразной лабораторией под открытым небом. Там жизнь демонстрирует невероятную способность адаптироваться, а учёные получают возможность наблюдать процессы, которые иначе могли бы остаться незамеченными.

Какие механизмы стоят за устойчивостью грибов

Исследователи рассматривают несколько факторов, объясняющих необычное поведение грибов:

  1. Изменение структуры меланина под воздействием излучения.

  2. Возможность использования радиации как энергии — гипотеза радиосинтеза всё ещё изучается.

  3. Молекулярная устойчивость, позволяющая клеткам избегать разрушения.

  4. Ускоренное развитие мицелия в условиях, которые для большинства организмов смертельны.

Этот комплекс свойств делает грибы Чернобыля уникальными кандидатами для разработки биологических технологий защиты астронавтов.

Традиционные и биологические методы защиты от радиации

Традиционно для защиты от радиации используют плотные материалы: свинец, воду, полимеры или реголит на поверхности Луны.

Грибная биозащита отличается принципиально:

  • её можно производить на месте, без доставки больших грузов;
  • биомасса самовоспроизводится и способна восстанавливать повреждённые участки;
  • материалы легче и требуют меньше ресурсов;
  • гибкость структуры позволяет адаптировать форму и толщину покрытия.

Однако биозащита пока уступает классическим материалам по предсказуемости, поэтому комбинированные системы рассматриваются как наиболее перспективные.

Популярные вопросы о чернобыльских грибах и космосе

Правда ли, что грибы питаются радиацией?
Точного подтверждения нет, но наблюдения показывают, что меланин может менять структуру и использовать энергию излучения.

Почему их отправили на МКС?
Для проверки устойчивости и способности снижать радиационный поток в условиях космоса.

Можно ли использовать грибы как основной щит от радиации?
Пока нет — технологии ранние. Но они перспективны как часть комбинированной защиты.

Безопасны ли такие грибы?
Они не токсичны, но их выращивание требует контролируемых условий.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Розмарин и пищевая сода укрепляют волосы и скрывают седину — Malatec
Красота и стиль
Розмарин и пищевая сода укрепляют волосы и скрывают седину — Malatec
Керамическая кружка подходит для заточки кухонных ножей — Malatec
Недвижимость
Керамическая кружка подходит для заточки кухонных ножей — Malatec
Анаконды не менялись 12 миллионов лет — учёный Альфонсо-Рохас
Домашние животные
Анаконды не менялись 12 миллионов лет — учёный Альфонсо-Рохас
Популярное
После 60 тело играет по новым правилам: пять видов спорта, которые возвращают силу и уверенность

Узнайте, как оставаться активным и здоровым после 60 лет. Лучшие виды спорта, советы по безопасности и рекомендации экспертов для поддержания здоровья.

Пользу скандинавской ходьбы после 60 подтвердили медики — grazia.fr
Кошки сканируют пространство в темноте усами — эксперты
Одно движение ножницами — и кот инвалид: безобидная стрижка лишает питомца главного органа чувств
Гиганты Амазонки пошли в рост: в недрах леса запускается процесс, меняющий климатические прогнозы
Луна подойдёт так близко, что воздух загудит: ночь 4 декабря обещает редкое и завораживающее зрелище
Утренние тренировки повышают суточный расход энергии — диетолог Евгения Соколовская Валерия Жемчугова Новый эукариот найден в горячем ручье Лассен-Парка — микробиолог Анджела Оливерио Игорь Буккер Генассамблея ООН не захотела узнать правду о похищении украинских детей Любовь Степушова
Полотенца исчезают с дверцы духовки: новая кухонная хитрость меняет привычки
Самолёт Судного дня исчез над Атлантикой — странности миссии вызывают ещё больше вопросов
Толстые носки больше не нужны: дешёвый слой под ковром превращает ледяной пол в тёплый
Толстые носки больше не нужны: дешёвый слой под ковром превращает ледяной пол в тёплый
Последние материалы
Чернобыльские грибы растут при сильной радиации — EL Confidencial
Современные дисковые системы снизили вероятность зимних отказов — Колесо
Фраза "Остаться должен только один" звучит в фильме "Горец"
Средний ипотечный платёж вырос на 20% — "Циан"
Звуковые реакции растений различили на фоне тепличного шума
Изменение утильсбора ударит по гибридам и электромобилям — автоэксперт Багдасаров
Отраву для собак часто оставляют возле детских площадок — эксперт Балагуров
Домашняя смесь из уксуса и трав уменьшает потоотделение подмышек
Новак: инфляция в России снижается
Джакарта признана самым быстро тонущим городом мира — BBC
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.