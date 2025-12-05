Мутанты из зоны отчуждения показали странный эффект — он может стать ключом к космической защите

Чернобыльские грибы растут при сильной радиации — EL Confidencial

Истории о выживании в экстремальных условиях обычно связаны с организмами, живущими в глубинах океанов или в замороженных пустынях, но самый удивительный пример пришёл из зоны техногенной катастрофы. Чёрные грибы Чернобыля, уцелевшие там, где жизнь должна была исчезнуть, неожиданно привлекли внимание исследователей космоса. Их особенности могут стать ключом к созданию новых защитных технологий. Об этом сообщает EL Confidencial.

Грибы, которые не просто выживают под радиацией, а используют её

После аварии на ЧАЭС в конце 90-х годов исследовательские группы заметили странные тёмные колонии грибов, растущие на стенах разрушенного реактора — там, где уровень ионизирующего излучения оставался опасным даже десятилетия спустя. Среди них выделялся Cladosporium sphaerospermum — вид, обладающий способностью расти там, где многие формы жизни разрушаются на молекулярном уровне. Это напоминает наблюдения за организмами, выдерживающими экстремальные условия, которые демонстрируют схожую гибкость в необычных средах.

Учёные сразу обратили внимание на высокое содержимое меланина в клеточных стенках грибов. Этот пигмент известен способностью поглощать энергию, но оказалось, что под воздействием радиации он ведёт себя иначе: структура меланина меняется, позволяя клеткам использовать энергию в форме, напоминающей радиосинтез. Полного подтверждения механизма пока нет, но сами наблюдения уже произвели впечатление.

Позднейшие эксперименты показали, что при контакте с радиоактивными элементами, включая изотоп цезия, гриб развивает мицелий быстрее примерно на 10%. Такой рост в условиях постоянного излучения стал аргументом в пользу дальнейших исследований.

Зачем грибы отправили на МКС и что из этого получилось

Необычные свойства привели к тому, что образцы Cladosporium sphaerospermum отправили в космос. На Международной космической станции они несколько месяцев находились под воздействием космической радиации, и результаты оказались многозначительными.

Фиксировалось два эффекта:

скорость роста грибов в космосе превышала показатели контрольных образцов на Земле;

тонкий слой мицелия частично уменьшал поток радиации, проходящий через него.

Это породило идею разработки материалов на основе грибной биомассы. Их можно выращивать прямо в космических условиях, что экономит груз, снижает затраты и позволяет создавать самовосстанавливающиеся защитные покрытия. Для миссий на Луну и Марс, где радиационный фон высок и естественной защиты почти нет, такая технология может стать решающим фактором безопасности. Интерес к подобным решениям связан с растущим вниманием к новым исследованиям космической радиации и поиску эффективных способов защиты экипажей.

Сама Чернобыльская зона отчуждения остаётся своеобразной лабораторией под открытым небом. Там жизнь демонстрирует невероятную способность адаптироваться, а учёные получают возможность наблюдать процессы, которые иначе могли бы остаться незамеченными.

Какие механизмы стоят за устойчивостью грибов

Исследователи рассматривают несколько факторов, объясняющих необычное поведение грибов:

Изменение структуры меланина под воздействием излучения. Возможность использования радиации как энергии — гипотеза радиосинтеза всё ещё изучается. Молекулярная устойчивость, позволяющая клеткам избегать разрушения. Ускоренное развитие мицелия в условиях, которые для большинства организмов смертельны.

Этот комплекс свойств делает грибы Чернобыля уникальными кандидатами для разработки биологических технологий защиты астронавтов.

Традиционные и биологические методы защиты от радиации

Традиционно для защиты от радиации используют плотные материалы: свинец, воду, полимеры или реголит на поверхности Луны.

Грибная биозащита отличается принципиально:

её можно производить на месте, без доставки больших грузов;

биомасса самовоспроизводится и способна восстанавливать повреждённые участки;

материалы легче и требуют меньше ресурсов;

гибкость структуры позволяет адаптировать форму и толщину покрытия.

Однако биозащита пока уступает классическим материалам по предсказуемости, поэтому комбинированные системы рассматриваются как наиболее перспективные.

Популярные вопросы о чернобыльских грибах и космосе

Правда ли, что грибы питаются радиацией?

Точного подтверждения нет, но наблюдения показывают, что меланин может менять структуру и использовать энергию излучения.

Почему их отправили на МКС?

Для проверки устойчивости и способности снижать радиационный поток в условиях космоса.

Можно ли использовать грибы как основной щит от радиации?

Пока нет — технологии ранние. Но они перспективны как часть комбинированной защиты.

Безопасны ли такие грибы?

Они не токсичны, но их выращивание требует контролируемых условий.