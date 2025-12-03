Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Собаки крутятся у двери для сброса лишнего напряжения перед прогулкой — "Белновости"
Дочь Панина* заявила, что актёр выставляет её "чмоней" в соцсети
Брижит Бардо рассказала о попытках суицида и отношениях с сыном
Белок снижает вечерний голод по данным диетолога Виктории Говорушко
Британская Thames Water столкнулась с валом жалоб после повышения тарифов
Плодовые деревья закладывают почки осенью и требуют постоянное питание
Грудинка на кости делает бульон особенно наваристым
Продажи Haval Jolion, Tenet T4 и T7 выросли на российском рынке
Юрий Лоза назвал свою песню "Зима" хитом на все времена

Секретный код в авиации: когда пилоты кричат Pan-Pan, мир замирает

Вот как экипаж воздушного судна объявляет о срочной ситуации — Simple Flying
Наука

Если вы слышали в кино "Mayday", то "Pan-Pan" почти наверняка прошёл мимо — хотя в авиации и на море это такой же официальный международный сигнал.

Falcon 10
Фото: spotters.net.ua by Flo Weiss, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Falcon 10

Разница между ними принципиальная: Mayday означает непосредственную угрозу жизни и необходимость срочных спасательных действий, а Pan-Pan — срочная ситуация, требующая приоритета и помощи, но без немедленной опасности для людей или потери управления.

Именно это разграничение помогает диспетчерам, экипажам и службам на земле быстро распределять ресурсы и держать систему безопасности в порядке. Об этом сообщает Simple Flying.

Что такое Pan-Pan и чем он отличается от Mayday

Pan-Pan — международно признанное объявление срочности. Его используют, когда на борту возникла проблема, потенциально влияющая на безопасность, но экипаж сохраняет контроль над самолётом, у него есть время на действия, и ситуация не выглядит как "жизнь на секунды".

Mayday — сигнал бедствия более высокого уровня, когда существует непосредственная угроза: например, пожар на борту, критическая потеря управления, вынужденная посадка с высокой вероятностью тяжёлых последствий, либо состояние, которое уже сейчас угрожает жизни.

Разница важна не "для красивой процедуры", а для приоритизации: Pan-Pan расчищает эфир и даёт приоритет в управлении воздушным движением (УВД), но не автоматически включает полный масштаб спасательных мер, какой ожидается при Mayday. При этом любой Pan-Pan может быть повышен до Mayday, если ситуация ухудшается.

Когда объявляют Pan-Pan: типичные сценарии

Pan-Pan применяют в ситуациях, когда проблему нужно решить быстро и с поддержкой диспетчеров, но самолёт ещё способен безопасно продолжать полёт и выполнить посадку.

  1. Отказ одного двигателя в многомоторном самолёте, когда тяги достаточно для продолжения полёта, но экипажу нужен приоритет на снижение и посадку.

  2. Сбой гидравлики или электросистемы, который ограничивает часть функций, но не лишает самолёт управляемости.

  3. Навигационная проблема: экипаж может попросить векторы, помощь в определении местоположения или сопровождение по приборам при нормальной погоде.

  4. Серьёзная медицинская ситуация у пассажира или члена экипажа, когда нужна срочная посадка в аэропорту с медицинской помощью, но угрозы немедленной катастрофы нет.

  5. Нехватка топлива в режиме "нужно изменить профиль полёта/эшелон, чтобы не довести до критического остатка", когда ещё есть варианты решения, но требуется приоритет.

Ключевой критерий — "срочно, но контролируемо". Если появляется риск немедленного ухудшения или исчерпания времени, командир может поднять уровень до Mayday.

Как звучит сигнал и что он означает для частоты

Как и Mayday, Pan-Pan произносят трижды подряд: "Pan-Pan, Pan-Pan, Pan-Pan". Это делается не для драматичности, а чтобы исключить ошибку восприятия в загруженном эфире.

Смысл объявления — предупредить другие борта и диспетчеров: прекратите несрочные передачи на этой частоте, у самолёта срочная ситуация, ему нужен приоритет. Это дисциплинирует радиоэфир и ускоряет работу с экипажем без запуска "всех сирен сразу" как при Mayday.

Что происходит после Pan-Pan: действия УВД и экипажа

После получения Pan-Pan диспетчерская служба подтверждает приём и начинает обслуживать этот борт с приоритетом. В практическом плане это означает ускорение решений: более прямые маршруты, приоритет на снижение, возможность "проскочить" очередь при заходе, организация удобной полосы и координация служб на земле.

УВД также связывается с наземными службами в аэропорту назначения, чтобы те были готовы к возможной поддержке после посадки. Формально это может быть не такой "полный разворот ресурсов", как при Mayday, но подготовка на земле всё равно начинается.

Дополнительно в таких случаях используется код транспондера 7700 — универсальный аварийный код. Его выставляют, если нужно быстро обозначить ситуацию всем диспетчерским службам или если есть сложности с радиосвязью. На диспетчерских экранах борт может отмечаться специальным признаком аварийной ситуации, чтобы его сразу видели и не теряли в потоке.

Как пилоты выбирают между Pan-Pan и Mayday

Решение принимает командир воздушного судна. В описании пилотской практики Pan-Pan нередко воспринимается как уровень "жёлтого": проблема значимая, но пока управляемая, и главная цель — получить приоритет и время. Mayday — это "красный": угрозы высокие, и требуется максимально возможная помощь и немедленные действия.

При этом существует золотое правило: если есть сомнения в безопасности, лучше объявить чрезвычайную ситуацию. Регуляторы прямо рекомендуют пилотам не тянуть и не стесняться "громких слов", потому что цена промедления выше, чем цена лишней осторожности.

Плюсы и минусы использования Pan-Pan как "промежуточного" сигнала

На практике этот уровень срочности очень полезен, но требует точной оценки рисков.

  • Плюсы:

    • Быстро освобождает радиоэфир и даёт приоритет без лишней паники.

    • Позволяет раньше подключить УВД и землю к решению проблемы.

    • Даёт экипажу пространство для устранения неполадок/выбора аэропорта, не доводя до "красного" уровня.

  • Минусы:

    • Неверная оценка может привести к поздней эскалации, если ситуация внезапно ухудшится.

    • Неочевидность термина для широкой публики: пассажиры могут не понимать, что происходит, если услышат объявление.

    • Требует дисциплины: сообщение должно быть максимально информативным, иначе приоритет не даст выигрыша во времени.

Популярные вопросы о Pan-Pan и Mayday

"Pan-Pan" — это "почти Mayday"?

Часто его так и воспринимают как более низкий уровень срочности. Но это не обязательный "этап перед катастрофой", а самостоятельный сигнал для управляемых, но срочных ситуаций.

Обязан ли пилот объявлять Pan-Pan при любой неисправности?

Нет. Сигнал используют, когда требуется приоритет и помощь, либо когда ситуация может перерасти в более серьёзную. Мелкие неисправности решаются без объявления срочности.

Почему фразу повторяют три раза?

Чтобы исключить ошибку услышанного слова в шумном эфире и сразу обозначить статус передачи как срочной.

Зачем выставляют код 7700?

Это универсальный аварийный код транспондера. Он делает ситуацию видимой для диспетчерских служб и помогает быстрее привлечь внимание, особенно при проблемах со связью.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Android задыхается от мусора: один клик — и телефон работает, как новенький
Наука и техника
Android задыхается от мусора: один клик — и телефон работает, как новенький
Путин предупредил Лондон три раза, в том числе ядерным ударом за терроризм
Военные новости
Путин предупредил Лондон три раза, в том числе ядерным ударом за терроризм
Атака на морской терминал КТК приведёт к значительным убыткам для западных компаний
Экономика и бизнес
Атака на морской терминал КТК приведёт к значительным убыткам для западных компаний
Популярное
Озоновая дыра подала сигнал: над Антарктидой исчезает

В 2025 озоновая дыра над Антарктидой повела себя необычно, закрывшись раньше срока.

Вот почему озоновая дыра сжимается или расширяется — CAMS
Среднеспелый томат Кёнигсберг созревает за 110 дней — KrasnodarMedia.su
Этот томат будто сорвался с цепи: растёт в дождь, холод, сырость и забивает грядку плодами
Россия близка к объявлению Англии террористическим образованием
В Евросоюзе не хотят давать гарантии Бельгии по российским активам
Путин предупредил Лондон три раза, в том числе ядерным ударом за терроризм Любовь Степушова Высокоэнергетические частицы ускоряют мутации ДНК — радиобиологи Игорь Буккер Спрос на новостройки снижается после отмены льгот Валерия Жемчугова
Эти машины почти не знают дороги в сервис: названы самые надёжные авто десятилетия
Секрет тихого прогресса в ногах: гоблет-приседания работают точнее штанги и подходят новичкам
Мир на пороге ядерной ошибки: чем гонка обид и ультиматумов грозит Европе и России
Мир на пороге ядерной ошибки: чем гонка обид и ультиматумов грозит Европе и России
Последние материалы
Продажи Haval Jolion, Tenet T4 и T7 выросли на российском рынке
Вот как экипаж воздушного судна объявляет о срочной ситуации — Simple Flying
Юрий Лоза назвал свою песню "Зима" хитом на все времена
Пользу интервальной ходьбы для сжигания жира установил университет Мичигана
Собственник не вправе посещать арендованное жильё без согласия — юрист Хаминский
Кеннеди приходил к Мэрилин Монро в ночь её гибели – Паттерсон
Актриса Нино Нинидзе осудила травлю Ларисы Долиной
Свинину для лазаньи смешивают с зеленью и специями
Солевой раствор улучшает плодоношение садовых деревьев — В гостях у грядки
Лабиринт Ариадны на Сицилии предлагает уникальный опыт прогулки — Good Trekking
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.