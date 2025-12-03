Секретный код в авиации: когда пилоты кричат Pan-Pan, мир замирает

Вот как экипаж воздушного судна объявляет о срочной ситуации — Simple Flying

Если вы слышали в кино "Mayday", то "Pan-Pan" почти наверняка прошёл мимо — хотя в авиации и на море это такой же официальный международный сигнал.

Фото: spotters.net.ua by Flo Weiss, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Falcon 10

Разница между ними принципиальная: Mayday означает непосредственную угрозу жизни и необходимость срочных спасательных действий, а Pan-Pan — срочная ситуация, требующая приоритета и помощи, но без немедленной опасности для людей или потери управления.

Именно это разграничение помогает диспетчерам, экипажам и службам на земле быстро распределять ресурсы и держать систему безопасности в порядке. Об этом сообщает Simple Flying.

Что такое Pan-Pan и чем он отличается от Mayday

Pan-Pan — международно признанное объявление срочности. Его используют, когда на борту возникла проблема, потенциально влияющая на безопасность, но экипаж сохраняет контроль над самолётом, у него есть время на действия, и ситуация не выглядит как "жизнь на секунды".

Mayday — сигнал бедствия более высокого уровня, когда существует непосредственная угроза: например, пожар на борту, критическая потеря управления, вынужденная посадка с высокой вероятностью тяжёлых последствий, либо состояние, которое уже сейчас угрожает жизни.

Разница важна не "для красивой процедуры", а для приоритизации: Pan-Pan расчищает эфир и даёт приоритет в управлении воздушным движением (УВД), но не автоматически включает полный масштаб спасательных мер, какой ожидается при Mayday. При этом любой Pan-Pan может быть повышен до Mayday, если ситуация ухудшается.

Когда объявляют Pan-Pan: типичные сценарии

Pan-Pan применяют в ситуациях, когда проблему нужно решить быстро и с поддержкой диспетчеров, но самолёт ещё способен безопасно продолжать полёт и выполнить посадку.

Отказ одного двигателя в многомоторном самолёте, когда тяги достаточно для продолжения полёта, но экипажу нужен приоритет на снижение и посадку. Сбой гидравлики или электросистемы, который ограничивает часть функций, но не лишает самолёт управляемости. Навигационная проблема: экипаж может попросить векторы, помощь в определении местоположения или сопровождение по приборам при нормальной погоде. Серьёзная медицинская ситуация у пассажира или члена экипажа, когда нужна срочная посадка в аэропорту с медицинской помощью, но угрозы немедленной катастрофы нет. Нехватка топлива в режиме "нужно изменить профиль полёта/эшелон, чтобы не довести до критического остатка", когда ещё есть варианты решения, но требуется приоритет.

Ключевой критерий — "срочно, но контролируемо". Если появляется риск немедленного ухудшения или исчерпания времени, командир может поднять уровень до Mayday.

Как звучит сигнал и что он означает для частоты

Как и Mayday, Pan-Pan произносят трижды подряд: "Pan-Pan, Pan-Pan, Pan-Pan". Это делается не для драматичности, а чтобы исключить ошибку восприятия в загруженном эфире.

Смысл объявления — предупредить другие борта и диспетчеров: прекратите несрочные передачи на этой частоте, у самолёта срочная ситуация, ему нужен приоритет. Это дисциплинирует радиоэфир и ускоряет работу с экипажем без запуска "всех сирен сразу" как при Mayday.

Что происходит после Pan-Pan: действия УВД и экипажа

После получения Pan-Pan диспетчерская служба подтверждает приём и начинает обслуживать этот борт с приоритетом. В практическом плане это означает ускорение решений: более прямые маршруты, приоритет на снижение, возможность "проскочить" очередь при заходе, организация удобной полосы и координация служб на земле.

УВД также связывается с наземными службами в аэропорту назначения, чтобы те были готовы к возможной поддержке после посадки. Формально это может быть не такой "полный разворот ресурсов", как при Mayday, но подготовка на земле всё равно начинается.

Дополнительно в таких случаях используется код транспондера 7700 — универсальный аварийный код. Его выставляют, если нужно быстро обозначить ситуацию всем диспетчерским службам или если есть сложности с радиосвязью. На диспетчерских экранах борт может отмечаться специальным признаком аварийной ситуации, чтобы его сразу видели и не теряли в потоке.

Как пилоты выбирают между Pan-Pan и Mayday

Решение принимает командир воздушного судна. В описании пилотской практики Pan-Pan нередко воспринимается как уровень "жёлтого": проблема значимая, но пока управляемая, и главная цель — получить приоритет и время. Mayday — это "красный": угрозы высокие, и требуется максимально возможная помощь и немедленные действия.

При этом существует золотое правило: если есть сомнения в безопасности, лучше объявить чрезвычайную ситуацию. Регуляторы прямо рекомендуют пилотам не тянуть и не стесняться "громких слов", потому что цена промедления выше, чем цена лишней осторожности.

Плюсы и минусы использования Pan-Pan как "промежуточного" сигнала

На практике этот уровень срочности очень полезен, но требует точной оценки рисков.

Плюсы: Быстро освобождает радиоэфир и даёт приоритет без лишней паники. Позволяет раньше подключить УВД и землю к решению проблемы. Даёт экипажу пространство для устранения неполадок/выбора аэропорта, не доводя до "красного" уровня.

Минусы: Неверная оценка может привести к поздней эскалации, если ситуация внезапно ухудшится. Неочевидность термина для широкой публики: пассажиры могут не понимать, что происходит, если услышат объявление. Требует дисциплины: сообщение должно быть максимально информативным, иначе приоритет не даст выигрыша во времени.



Популярные вопросы о Pan-Pan и Mayday

"Pan-Pan" — это "почти Mayday"?

Часто его так и воспринимают как более низкий уровень срочности. Но это не обязательный "этап перед катастрофой", а самостоятельный сигнал для управляемых, но срочных ситуаций.

Обязан ли пилот объявлять Pan-Pan при любой неисправности?

Нет. Сигнал используют, когда требуется приоритет и помощь, либо когда ситуация может перерасти в более серьёзную. Мелкие неисправности решаются без объявления срочности.

Почему фразу повторяют три раза?

Чтобы исключить ошибку услышанного слова в шумном эфире и сразу обозначить статус передачи как срочной.

Зачем выставляют код 7700?

Это универсальный аварийный код транспондера. Он делает ситуацию видимой для диспетчерских служб и помогает быстрее привлечь внимание, особенно при проблемах со связью.