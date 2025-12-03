От отрицательных цен до заработка: как батареи совершают переворот в энергетике

Аккумуляторные хранилища превращаются в прибыльный инструмент заработка — Energate

Аккумуляторные хранилища всё чаще называют не "дорогой игрушкой для зелёной энергии", а рабочим инструментом, который позволяет сдвигать потребление и зарабатывать на разнице цен в течение суток.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Аккумулятор будущего

Когда электричество днём бывает очень дешёвым — иногда даже с отрицательной ценой на бирже — батарея может зарядиться в период избытка, а вечером отдать энергию обратно, когда спрос выше, а предложение ниже. Это повышает доходность проектов и помогает сети, но экономический эффект зависит от волатильности рынка и от того, как именно использовать хранилище. Об этом пишет Energate со ссылкой на оценки и комментарии участников рынка.

Почему батареи стали выгоднее именно сейчас

В солнечное время года фотоэлектрические станции особенно активно вырабатывают электричество в полдень. При этом дневной пик потребления тоже обычно приходится на середину дня, но всё равно регулярно возникает избыток "зелёной" энергии. На биржевом рынке это проявляется провалами цен: чем больше фотоэлектрики в системе, тем чаще и глубже такие провалы, вплоть до нулевых и отрицательных значений.

Батарея в этой схеме превращается в "перекладчик" энергии во времени. Она забирает энергию, когда её слишком много, и возвращает позже, когда система уже испытывает дефицит относительно спроса. В простом виде это выглядит как бизнес на спрэде: купить/зарядиться дёшево — продать/разрядиться дороже.

Как работает механизм заработка на суточной разнице цен

Суть описанного механизма — арбитраж по времени.

Днём, когда солнечная генерация даёт избыток, цены на закупку на бирже падают. Хранилище заряжается именно в эти периоды, "поглощая" избыток. Вечером спрос остаётся заметным, но солнечная генерация резко снижается, и электроэнергия становится дороже. Хранилище разряжается и возвращает энергию в сеть, продавая её по более высокой цене.

При этом подчёркивается важная деталь: даже если батареи начинают подрабатывать "вечерним пиковым источником", их энергия всё равно должна оставаться дешевле запуска газовых пиковых станций, иначе рынок быстро отрегулирует ситуацию. Конкуренция и биржевой порядок заслуг приводят к тому, что аккумуляторы снижают стоимость пикового покрытия, но в рамках рыночной логики.

Параллельно отмечается, что при зарядке в периоды сильного избытка влияние батарей на цену невелико: предложение настолько велико, что дополнительный спрос со стороны хранилищ не "поднимает" рынок заметно.

"Без субсидий" — почему эта фраза звучит всё чаще

Многие уже установленные крупные накопители используют описанный ценовой механизм, чтобы окупать собственную установку и эксплуатацию. Рост интереса подтверждается тем, что планируется и уже согласована масса новых крупных парков аккумуляторного хранения.

Это важный сигнал для рынка: если проекты идут не только из-за госпрограмм, а потому что экономическая модель сходится, значит технология перешла в стадию инфраструктурного решения, а не экспериментальной витрины.

Что происходит без хранилищ: ограничения ВИЭ и дорогой "компенсирующий газ"

Когда мощностей накопления не хватает, возобновляемую генерацию нередко приходится ограничивать: энергию произвели, но не смогли доставить туда, где её потребляют. Типичная немецкая проблема — география производства и потребления: значительная часть ветра и часть генерации приходят с севера, а спрос и промышленная нагрузка концентрируются на юге. Из-за отставания в развитии сетей энергия не всегда "проходит", и тогда станции вынуждены снижать выработку.

Альтернатива на юге — включать газовые электростанции по высоким ценам, чтобы закрывать дефицит в нужном месте и в нужное время. Только в 2022 году компенсационные выплаты коммунальным предприятиям за неиспользованную электроэнергию составили более 800 млн евро. Эта цифра нужна не как абсолютный "приговор", а как иллюстрация масштаба потерь при недостатке гибкости системы.

Где батареи полезны сети, а не только кошельку

Экономика — не единственный аргумент. Хранилища могут:

Снижать затраты на регулирование и компенсации, потому что часть избытка уходит в заряд. Давать балансирующую мощность и услуги для устойчивости сети, когда генерация и спрос расходятся. Помогать сглаживать пиковые нагрузки, уменьшая потребность в запуске дорогих резервных станций.

В идеале хранилище работает так, чтобы одновременно приносить доход и поддерживать систему. Но тут появляется тонкий момент: стратегия максимизации прибыли не всегда совпадает со стратегией максимальной пользы для сети.

Почему выгода не гарантирована: от чего зависит доходность

Ключевой риск — динамика цен. Выручка хранилища во многом зависит от волатильности, то есть от того, насколько часто и сильно цены падают днём и растут вечером. В последние годы волатильность увеличилась, но нет обещания, что она будет всегда высокой.

Кроме того, влияют:

Локация и ограничения по подключению к сети. Режим эксплуатации: арбитраж цен или сетевые услуги (или комбинация). Реальные условия рынка в конкретном регионе: где "узкие места" сети, где чаще ограничения генерации, как устроены тарифы и правила доступа.

Бюрократия и сети: почему проекты тормозятся даже при выгодной экономике

Несмотря на интерес рынка, масштабирование упирается в инфраструктуру и процедуры. Подключение крупных батарей часто требует расширения локальных сетей, а это занимает время и деньги. Дополнительно тормозят длительные процессы регистрации и согласований.

Сетевые операторы и проектировщики готовы участвовать в решении, но ожидают более чёткого регуляторного каркаса и ускорения процессов со стороны федерального уровня. Если правила и сроки слишком непредсказуемы, даже прибыльные проекты могут годами стоять "в очереди на подключение".

Батареи и газовые пиковые станции как покрытие вечернего спроса

Газовые пиковые станции включаются, когда не хватает мощности, но цена их работы обычно выше, особенно при дорогом топливе. Батарея не производит энергию "с нуля", зато быстро отдаёт накопленное и может снижать пиковые цены, если заряжалась в избыток. Газ помогает там, где нужна длительная выдача энергии, а батареи особенно сильны в коротких и средних по длительности "пиковых" окнах и для балансировки. В системе с высокой долей ВИЭ батареи становятся мостом между полуденным избытком и вечерним дефицитом, тогда как газ чаще выступает страховкой на длинные периоды недостатка генерации.

Плюсы и минусы аккумуляторных хранилищ как решения

Если смотреть на батареи как на элемент энергосистемы, картина выглядит сбалансированно.

Плюсы: Возможность зарабатывать на разнице цен и окупать проекты рыночными методами. Снижение потребности ограничивать солнечную и ветровую генерацию при избытке. Поддержка стабилизации сети и снижение затрат на регулирование. Более мягкие вечерние пики и меньше зависимости от дорогих резервных источников.

Минусы: Доходность чувствительна к волатильности цен и правилам рынка. Подключение часто упирается в сетевые ограничения и необходимость расширения инфраструктуры. Бюрократические сроки могут тормозить инвестпроекты даже при понятной экономике. Оптимизация под прибыль не всегда совпадает с оптимизацией под пользу сети.



Как оценивать проекты "PV + батарея" в общих чертах

Начните с профиля цен: насколько часто есть провалы днём и подъёмы вечером в вашей зоне рынка. Проверьте ограничения сети: возможность подключения, очереди, требования по усилению. Определите стратегию: арбитраж, сетевые услуги или гибридный режим. Учтите, что доход "ходит волнами": оценивайте среднюю картину, а не один удачный период. Сравните альтернативы: где батарея снижает потребность в ограничениях ВИЭ и в запуске дорогих резервов. Заложите регуляторные риски: сроки согласований и требования могут быть не менее важны, чем стоимость батарей.

Популярные вопросы об аккумуляторных хранилищах и ценах на электричество

Почему цены на электричество иногда становятся отрицательными?

Это происходит, когда предложения слишком много относительно спроса, а часть генерации сложно быстро остановить или перенаправить. В такие часы рынку выгоднее "заплатить за потребление", чем допустить ещё большие потери от дисбаланса.

Батареи действительно могут быть прибыльными без субсидий?

В описываемой логике — да, если на рынке достаточно волатильности и если проект удачно расположен и подключён. Но прибыльность не гарантирована: многое зависит от ценового режима и сетевых условий.

Что важнее для пользы системы: больше батарей или расширение сетей?

Это не взаимоисключающие меры. Сети решают проблему передачи энергии от места генерации к месту потребления, а батареи добавляют гибкость во времени. В высоко-ВИЭ системе часто нужны оба инструмента.

Почему расширение батарей иногда тормозится, хотя технология развивается быстро?

Потому что узкое место часто не в самой батарее, а в подключении: локальные сети, очереди, согласования и регуляторные процедуры могут двигаться медленнее, чем инвестиционный интерес.