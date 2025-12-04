Такого космос не показывал: галактика подала сигнал, за которым может скрываться нечто большее

Одна из самых удалённых галактик Вселенной подарила астрономам вспышку такой силы, что она превзошла все зарегистрированные ранее признаки взаимодействия звезды и чёрной дыры. Мощность излучения оказалась настолько высокой, что её сравнили с сиянием десятков тысяч миллиардов солнц. Анализируя это явление, учёные пришли к выводу: процесс разрушения гигантской звезды может изменить представления о поведении активных ядер галактик. Об этом сообщает science-et-vie.
В 2018 году система обзора неба Zwicky Transient Facility заметила точку, яркость которой резко выделялась среди других объектов. На тот момент она не казалась уникальной. Источник получил обозначение J2245+3743, и лишь годы спустя учёные поняли масштаб происшедшего. Повторный анализ данных, сопряжённый с наблюдениями наземных телескопов и космических миссий, показал: вспышка произошла в галактике на расстоянии около 10 миллиардов световых лет.
Сравнение с другими известными событиями показало, что яркость J2245+3743 оказалась в десятки раз выше, чем у всех ранее зарегистрированных вспышек, связанных с чёрными дырами. Даже знаменитое явление, прозванное Scary Barbie, уступило ему по силе.
"Это событие по энергии сопоставимо с полной световой конверсией массы нашего Солнца", — отмечают исследователи в научных материалах, описывая мощность излучения.
Оценки говорят о величине порядка 10⁵⁴ эрг — значения, которые встречаются только при разрушении массивных звёзд сверхмощными гравитационными силами. Дополнительные наблюдения с помощью телескопов Keck и других инструментов позволили исключить альтернативные объяснения, такие как сверхновая или направленный на Землю релятивистский джет. Масштаб вспышки ясно указывал: это результат взаимодействия сверхмассивной чёрной дыры и звезды-гиганта.
Учёные определили источник энергии как событие приливного разрушения — процесс, при котором звезда оказывается слишком близко к чёрной дыре и разрывается под действием гравитационных сил. Фрагменты её вещества закручиваются, нагреваются и испускают огромное количество света.
Но в этот раз объект был необычным. Судя по данным, звезда имела массу как минимум в 30 раз выше солнечной — чрезвычайно редкий случай для таких событий. Она, вероятно, находилась внутри аккреционного диска активного ядра галактики, где изобилие газа позволяло ей расти, впитывая окружающее вещество.
"Звёзды, расположенные в дисках активных ядер, могут увеличивать массу, как будто питаются газом вокруг себя", — отмечается в научных пояснениях о природе подобных объектов.
Процесс разрушения звезды продолжается до сих пор: чёрная дыра постепенно поглощает её остатки, поддерживая яркость явления в течение многих лет.
Одной из самых необычных особенностей этого события стала его кажущаяся продолжительность. Оно наблюдается более семи лет и всё ещё остаётся ярким. Причина кроется в эффекте космологического замедления времени: свет от очень удалённых объектов растягивается не только в длине волны, но и во временной шкале. Из-за расширения Вселенной процессы, происходящие в далёкой галактике, кажутся более медленными земным наблюдателям.
"Семь лет здесь — это два года там", — говорится в данных наблюдательной программы. Учёные описывают это как настоящую "космическую замедленную съёмку".
Это позволяет подробно проследить эволюцию вспышки, наблюдая её по этапам — такая возможность крайне редка.
Активные ядра галактик — регионы, где сверхмассивные чёрные дыры поглощают окружающее вещество и создают мощное излучение. Обычно эта яркость скрывает слабые события, такие как приливные разрушения звёзд. Но вспышка J2245+3743 оказалась настолько мощной, что "перекрыла" фон собственного ядра — уникальный случай.
Теперь исследователи предполагают, что многие подобные события могли проходить незамеченными.
Такие различия подчеркивают исключительность события.
Преимущества:
Ограничения:
Тем не менее такие наблюдения являются важным вкладом в астрофизику.
Использовать несколько независимых наблюдательных инструментов.
Анализировать данные разных диапазонов — от оптического до рентгеновского.
Переоценивать архивные наблюдения — яркие события могут скрываться в данных.
Сопоставлять TDE с моделями эволюции AGN.
Учитывать влияние космологического замедления времени на форму кривой блеска.
Почему это событие такое мощное?
Из-за огромной массы звезды и сверхмассивной чёрной дыры, участвующей во взаимодействии.
Может ли подобная вспышка быть опасной для Земли?
Нет. Объект расположен в 10 миллиардах световых лет — слишком далеко, чтобы повлиять на нашу планету.
Может ли будущая обсерватория найти больше таких объектов?
Да. Обсерватория Веры Рубин сможет регистрировать десятки редких вспышек благодаря высокой чувствительности.
Узнайте, как оставаться активным и здоровым после 60 лет. Лучшие виды спорта, советы по безопасности и рекомендации экспертов для поддержания здоровья.