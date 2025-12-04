Такого космос не показывал: галактика подала сигнал, за которым может скрываться нечто большее

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Наука

Одна из самых удалённых галактик Вселенной подарила астрономам вспышку такой силы, что она превзошла все зарегистрированные ранее признаки взаимодействия звезды и чёрной дыры. Мощность излучения оказалась настолько высокой, что её сравнили с сиянием десятков тысяч миллиардов солнц. Анализируя это явление, учёные пришли к выводу: процесс разрушения гигантской звезды может изменить представления о поведении активных ядер галактик. Об этом сообщает science-et-vie.

Чёрная дыра
Фото: https://commons.wikimedia.org by NOIRLab/NSF/AURA/J. da Silva, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Чёрная дыра

Как вспышка впервые попала в поле зрения астрономов

В 2018 году система обзора неба Zwicky Transient Facility заметила точку, яркость которой резко выделялась среди других объектов. На тот момент она не казалась уникальной. Источник получил обозначение J2245+3743, и лишь годы спустя учёные поняли масштаб происшедшего. Повторный анализ данных, сопряжённый с наблюдениями наземных телескопов и космических миссий, показал: вспышка произошла в галактике на расстоянии около 10 миллиардов световых лет.

Сравнение с другими известными событиями показало, что яркость J2245+3743 оказалась в десятки раз выше, чем у всех ранее зарегистрированных вспышек, связанных с чёрными дырами. Даже знаменитое явление, прозванное Scary Barbie, уступило ему по силе.

"Это событие по энергии сопоставимо с полной световой конверсией массы нашего Солнца", — отмечают исследователи в научных материалах, описывая мощность излучения.

Оценки говорят о величине порядка 10⁵⁴ эрг — значения, которые встречаются только при разрушении массивных звёзд сверхмощными гравитационными силами. Дополнительные наблюдения с помощью телескопов Keck и других инструментов позволили исключить альтернативные объяснения, такие как сверхновая или направленный на Землю релятивистский джет. Масштаб вспышки ясно указывал: это результат взаимодействия сверхмассивной чёрной дыры и звезды-гиганта.

Что произошло со звездой: механизм гравитационного разрыва

Учёные определили источник энергии как событие приливного разрушения — процесс, при котором звезда оказывается слишком близко к чёрной дыре и разрывается под действием гравитационных сил. Фрагменты её вещества закручиваются, нагреваются и испускают огромное количество света.

Но в этот раз объект был необычным. Судя по данным, звезда имела массу как минимум в 30 раз выше солнечной — чрезвычайно редкий случай для таких событий. Она, вероятно, находилась внутри аккреционного диска активного ядра галактики, где изобилие газа позволяло ей расти, впитывая окружающее вещество.

"Звёзды, расположенные в дисках активных ядер, могут увеличивать массу, как будто питаются газом вокруг себя", — отмечается в научных пояснениях о природе подобных объектов.

Процесс разрушения звезды продолжается до сих пор: чёрная дыра постепенно поглощает её остатки, поддерживая яркость явления в течение многих лет.

Почему вспышка длится так долго

Одной из самых необычных особенностей этого события стала его кажущаяся продолжительность. Оно наблюдается более семи лет и всё ещё остаётся ярким. Причина кроется в эффекте космологического замедления времени: свет от очень удалённых объектов растягивается не только в длине волны, но и во временной шкале. Из-за расширения Вселенной процессы, происходящие в далёкой галактике, кажутся более медленными земным наблюдателям.

"Семь лет здесь — это два года там", — говорится в данных наблюдательной программы. Учёные описывают это как настоящую "космическую замедленную съёмку".

Это позволяет подробно проследить эволюцию вспышки, наблюдая её по этапам — такая возможность крайне редка.

Как эта вспышка помогает изучать активные ядра галактик

Активные ядра галактик — регионы, где сверхмассивные чёрные дыры поглощают окружающее вещество и создают мощное излучение. Обычно эта яркость скрывает слабые события, такие как приливные разрушения звёзд. Но вспышка J2245+3743 оказалась настолько мощной, что "перекрыла" фон собственного ядра — уникальный случай.

Теперь исследователи предполагают, что многие подобные события могли проходить незамеченными.

Сравнение: обычные TDE и событие J2245+3743

  • Обычные TDE: возникают при разрушении звезды 1-10 масс солнечных;
  • J2245+3743: разрушена звезда массой ~30 солнечных;
  • Обычные вспышки: длятся от нескольких месяцев до пары лет;
  • J2245+3743: наблюдается более семи лет;
  • Обычные TDE: часто скрываются светом аккреционного диска;
  • J2245+3743: смог превзойти яркость AGN.

Такие различия подчеркивают исключительность события.

Плюсы и минусы наблюдения далеких TDE

Преимущества:

  • позволяют изучать поведение чёрных дыр в экстремальных условиях;
  • раскрывают крупномасштабную структуру активных галактик;
  • дают данные о массе и среде вокруг чёрной дыры.

Ограничения:

  • удалённость делает измерения сложнее;
  • яркость фонового излучения иногда маскирует событие;
  • космическое замедление искажает временную шкалу.

Тем не менее такие наблюдения являются важным вкладом в астрофизику.

Советы для исследователей, изучающих подобные события

  1. Использовать несколько независимых наблюдательных инструментов.

  2. Анализировать данные разных диапазонов — от оптического до рентгеновского.

  3. Переоценивать архивные наблюдения — яркие события могут скрываться в данных.

  4. Сопоставлять TDE с моделями эволюции AGN.

  5. Учитывать влияние космологического замедления времени на форму кривой блеска.

Популярные вопросы о событии J2245+3743

Почему это событие такое мощное?
Из-за огромной массы звезды и сверхмассивной чёрной дыры, участвующей во взаимодействии.

Может ли подобная вспышка быть опасной для Земли?
Нет. Объект расположен в 10 миллиардах световых лет — слишком далеко, чтобы повлиять на нашу планету.

Может ли будущая обсерватория найти больше таких объектов?
Да. Обсерватория Веры Рубин сможет регистрировать десятки редких вспышек благодаря высокой чувствительности.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
