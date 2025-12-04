Обмен веществ включил турборежим: внутри клеток нашёлся рычаг, который ломает правила набора веса

Препарат CPACC снизил массу жира у мышей на фастфуде — данные Earth

Ученые вновь приблизились к пониманию того, как можно контролировать обмен веществ без строгих ограничений в питании. Недавний эксперимент на мышах показал: воздействие на движение магния внутри клеток способно предотвращать набор веса даже при рационе, напоминающем фастфуд. Препарат CPACC произвел заметный эффект, изменив реакцию организма на жирную и сладкую пищу. Об этом сообщает Earth.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Лабораторные исследования

Как ученым удалось изменить реакцию организма на калории

В исследовании участвовали лабораторные мыши, которых большую часть жизни кормили высококалорийной пищей, напоминающей современный фастфуд. Возглавил работу доктор Мадеш Мунисвами из Медицинского центра Техасского университета в Сан-Антонио. Ученые стремились понять, какую роль играет магний в митохондриях — внутриклеточных "станциях", производящих энергию. Именно они определяют, насколько эффективно организм сжигает сахар и жир.

Ожирение остается одной из главных мировых проблем. Во многих странах доля людей с лишним весом стабильно растет. По данным зарубежных исследований, примерно 40% взрослых в США имели ожирение в 2021–2023 годах. Такая тенденция повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, диабета второго типа и жировой болезни печени. Эти нарушения относятся к категории кардиометаболических расстройств — сочетанию проблем сердца и обмена веществ.

"Дополнительный вес усиливает нагрузку на сердце и увеличивает вероятность развития неалкогольной жировой болезни печени", — говорится в материалах исследования.

Ключевая роль в обмене веществ принадлежит митохондриям. Когда их работа нарушается, организм хуже справляется с переработкой питательных веществ, а вероятность набора веса возрастает. Магний — один из важнейших элементов, участвующий в сотнях биохимических процессов, включая превращение пищи в энергию. За его перемещение отвечает канал MRS2 — белковый "туннель", регулирующий проникновение ионов внутрь митохондрий.

Если магния становится слишком много, выработка энергии замедляется. Это может вызывать предрасположенность к метаболическому синдрому, когда повышенный сахар, давление и холестерин соединяются в единую опасную комбинацию. Кроме того, часть жировой ткани — так называемый бурый жир — способна расходовать энергию в виде тепла и защищать от набора веса. Ученые предположили, что изменение работы MRS2 может усилить этот эффект.

Как работает CPACC и почему он заинтересовал исследователей

В ходе эксперимента ученые заблокировали канал MRS2, ограничив поступление магния в митохондрии. Мыши, у которых этот канал не функционировал или был временно заблокирован, лучше перерабатывали сахар и жир, хотя их рацион не изменился.

На основе этих наблюдений был создан CPACC — молекула на основе кобальта, разработанная специально для блокирования MRS2. Мыши, получавшие CPACC, становились стройнее и теряли массу жировой ткани. При этом часть белого жира начинала вести себя как бурый, то есть активно выделять энергию в виде тепла.

Исследователи отметили, что эффект проявлялся довольно быстро — животные за короткое время становились заметно менее полными, а риск жировой болезни печени снижался. Ученые также предполагают, что такие механизмы могут уменьшать вероятность рака печени, что делает открытие особенно ценным.

"Блокирование MRS2 улучшает способность организма перерабатывать калории, а не откладывать их в виде жира", — говорится в отчете об эксперименте.

Тем не менее ученые подчеркивают: все данные получены на животных, а не на людях, что значительно ограничивает возможность выводов о будущих лекарствах.

Почему CPACC — не "разрешение" есть фастфуд без последствий

Несмотря на впечатляющие результаты, исследователи предупреждают, что такие препараты не способны заменить здоровый образ жизни. CPACC пока существует только как экспериментальная молекула. Мыши и люди имеют много сходств в обмене веществ, но нередко препараты, прекрасно работающие на грызунах, не оказывают аналогичного эффекта у человека.

Кроме того, CPACC содержит кобальт, и некоторые его соединения могут быть токсичны при высокой дозировке. Любые будущие варианты для клинического применения должны пройти длительные испытания на безопасность. Необходимо оценить влияние молекулы на сердце, нервную систему, печень и почки.

Ученые подчеркивают: если подобные лекарства появятся на рынке, они будут использоваться не для "разрешения" есть вредную пищу, а для лечения тяжелого ожирения и связанных с ним заболеваний. Однако уже сейчас эксперименты открывают новый путь управления метаболизмом — через регулирование магния в митохондриях.

Сравнение подходов к снижению веса

Подходы, которые сегодня рассматриваются в контроле веса, можно разделить на несколько категорий.

Традиционные методы основаны на снижении калорийности рациона и физической активности. Они позволяют безопасно регулировать массу тела, но требуют значительной дисциплины.

Гормональные препараты, используемые при тяжелом ожирении, воздействуют на центры насыщения или регулируют уровень сахара. Они эффективны, но имеют противопоказания и побочные эффекты.

Метаболические препараты нового поколения, такие как CPACC, стремятся изменить сам процесс переработки энергии в клетках. Их цель — заставить организм расходовать калории, а не откладывать их.

Каждый метод имеет свои преимущества, но именно биохимическое управление метаболизмом может открыть новые возможности в медицине.

Плюсы и минусы модификации метаболизма

У препаратов, влияющих на работу митохондрий, есть ряд преимуществ. Они способны напрямую воздействовать на причины набора веса, улучшать энергетический обмен и снижать риски заболеваний печени. Такие методы могут помочь людям, у которых традиционные способы похудения малоэффективны.

Однако существуют и риски. Любое вмешательство в митохондриальные процессы требует строгого контроля. Каналы и ионы играют ключевую роль во множестве реакций, и их нарушение может привести к нежелательным последствиям. Именно поэтому программы клинических испытаний будут особенно комплексными.

Что планируется изучить дальше

В будущих исследованиях ученые собираются протестировать разные дозировки и схемы применения CPACC, а также аналогичных молекул. Особое внимание уделят состоянию сердца, почек, печени и мозга. Важно понять, способно ли изменение движения магния защитить от инсулинорезистентности — состояния, при котором клетки перестают реагировать на инсулин, повышая риск диабета.

Также исследователи планируют изучить индивидуальные различия. У некоторых людей могут существовать генетические варианты MRS2, делающие их более чувствительными к новым препаратам. Это открывает путь к персонализированной медицине.

"Управление магнием внутри митохондрий в будущем может стать точкой приложения персонализированных методов лечения", — говорится в научном отчете.

Если удастся создать безопасные блокаторы поглощения магния, их будут рассматривать как дополнение к диете и физической активности для снижения рисков заболеваний, связанных с ожирением.

Советы: что важно помнить о подобных открытиях

Лабораторные результаты не гарантируют аналогичного эффекта у человека. Любые препараты для снижения веса проходят многоэтапные клинические испытания. Даже при появлении новых лекарств здоровый рацион и движение остаются основой профилактики. Управление метаболизмом — перспективное направление, но требующее осторожности. Препараты на основе кобальта должны иметь доказанную безопасность.

Популярные вопросы о CPACC

Означает ли это, что можно есть всё и не полнеть?

Нет, это раннее исследование на мышах. Препарат не предназначен для замены здорового питания.

Почему ученые выбрали магний?

Этот элемент играет ключевую роль в работе митохондрий и превращении пищи в энергию.

Когда препарат протестируют на людях?

До клинических исследований потребуется доказать безопасность и эффективность на животных в долгосрочной перспективе.