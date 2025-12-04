Луна подойдёт так близко, что воздух загудит: ночь 4 декабря обещает редкое и завораживающее зрелище

Восход суперлуния 4 декабря ожидается в 17:30–18:00 в России — астрономы

Декабрьское небо в 2025 году приготовило редкое зрелище, которое астрономы называют последним суперлунием этого цикла. Ночь с 4 на 5 декабря обещает стать одним из самых ярких небесных спектаклей за ближайшие годы, ведь такое высокое положение Луны повторится только в 2042-м. Наблюдателям предстоит увидеть необычайно крупный и светлый диск, который постепенно будет подниматься над горизонтом в сопровождении планет и ярких звёзд.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Луна

Декабрьское суперлуние

Последнее полнолуние года редко вызывает такой резонанс, однако декабрь 2025 года стал исключением. Причина — не только в календаре, но и в особенностях орбиты Луны. Это третий подряд эпизод суперлуния, когда спутник Земли подходит к перигею — точке минимального расстояния до нашей планеты. В этот момент Луна кажется заметно крупнее, а её свечение визуально усиливается. Суперлуние декабря отличается ещё и тем, что столь высокое положение небесного тела наблюдатели смогут увидеть снова лишь спустя почти два десятилетия. Астрономы подчёркивают, что такие совпадения параметров не происходят ежегодно.

Согласно данным эфемерид, Луна начнёт свой подъём сразу после заката. В России и странах Восточной Европы время восхода ожидается в пределах промежутка между 17:30 и 18:00, когда небо только начнёт темнеть. Сам момент полной фазы наступит позже — около 00:15 по местному времени. Наблюдатели смогут видеть почти идеальный круг уже вечером, хотя полностью сформированный лунный диск появится ближе к полуночи.

Астрономы отмечают, что различия в размерах и яркости суперлуния и обычного полнолуния не всегда заметны невооружённым глазом. Однако в декабре разница будет одной из самых значительных за последние годы. Луна подойдёт к Земле примерно на 363 900 км, что заметно меньше среднего расстояния в обычные полнолунные ночи — около 384-394 тысяч километров. Благодаря этому визуальный размер диска увеличится примерно на 8%, а яркость — до 15%.

Насколько ярче и больше станет Луна

Эти проценты на первый взгляд кажутся незначительными, но когда речь идёт о небесных объектах, даже небольшое изменение расстояния существенно влияет на восприятие. Приближение Луны делает её освещение мягче и теплее, а контуры — более отчётливыми. Особенно контраст заметен при сравнении с так называемой микролуной — полнолунием, наступающим в апогее, когда расстояние до спутника максимально. На снимках NASA такие различия демонстрировались неоднократно, что позволяет наглядно представить масштабы явления.

Особую атмосферу создаст то, что декабрьское суперлуние будет подниматься в окружении ярких точек зимнего неба. В это время в вечерних часах хорошо видны Юпитер, Капелла и Плеяды. Их присутствие добавляет глубины небосводу и помогает начинающим наблюдателям ориентироваться.

Хотя человеческий глаз не оснащён точными инструментами измерения яркости, изменения будут вполне заметны. Зимний воздух отличается стабильностью и прозрачностью, особенно вдали от крупных городов, что позволит увидеть лунные детали — кромку терминатора, тени в кратерах и градации оттенков — значительно лучше.

Что делает декабрьское суперлуние астрономически интересным

Это явление привлекает внимание не только любителей неба, но и специалистов, изучающих динамику орбит. Суперлуния не являются редкостью, однако совпадение фазы и перигея в декабре 2025 года происходит в момент, когда Луна проходит через участок своей орбиты, обеспечивающий unusually высокую траекторию над горизонтом. В такие годы спутник поднимается почти вертикально, а его дуга кажется более крутой.

Для жителей северных широт это особенно важно: зимой многие полнолуния проходят низко над горизонтом, из-за чего Луна выглядит заметно "сплюснутой" из-за атмосферной рефракции. Однако в этот раз эффект минимален, и наблюдатели смогут увидеть диск практически без искажений.

Дополнительный интерес вызывает то, что суперлуние совпадает с периодом активных ночных наблюдений: зимой множество людей изучают звёздное небо, фотографируют его на смартфоны, используют телескопы-любительские модели и объективы с большим фокусным расстоянием. Это делает событие особенно привлекательным для тех, кто увлекается астрофотографией, сообщает Actu.

Популярные вопросы

Можно ли увидеть суперлуние без оборудования?

Да, даже невооружённым глазом различима увеличенная яркость и размер. Телескопы позволяют разглядеть больше деталей, но они не обязательны.

Когда лучше фотографировать Луну?

Самые эффектные кадры получаются на восходе, когда Луна ещё низко над горизонтом и сохраняет тёплый оттенок.

Что лучше использовать для наблюдений — бинокль или телескоп?

Бинокль удобен новичкам: он даёт широкое поле зрения. Телескоп подходит для тех, кто хочет увидеть кратеры и рельеф.