Гиганты Амазонки пошли в рост: в недрах леса запускается процесс, меняющий климатические прогнозы

Амазонские гиганты компенсируют часть глобальных выбросов — Nature Plants

Некоторые лесные массивы Амазонии, несмотря на усиливающийся климатический стресс, продолжают набирать силу и демонстрировать удивительную способность к восстановлению. Новые данные о росте гигантских деревьев показывают, что часть экосистемы обладает уникальным потенциалом сохранять устойчивость даже под давлением глобальных изменений. Эти выводы основываются на многолетних исследованиях, результаты которых представили международные экологические группы. Об этом сообщает Nature Plants.

Фото: Wikipedia by Jlwad, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Амазонка

Как амазонские гиганты противостоят климатическим вызовам

Тропические леса традиционно считаются одними из самых уязвимых экосистем планеты. Любое нарушение структуры, будь то вырубка или изменение влажности, способно нарушить сложившиеся взаимодействия между растениями. Однако обширные исследования, проведённые на 188 участках в разных частях бассейна Амазонки, показали неожиданную картину.

За последние три десятилетия деревья в нетронутых лесах заметно увеличили средние размеры. Рост крупных особей оказался ещё более стремительным: их высота выросла на 6% за десятилетие, что стало серьёзным поводом пересмотреть ранние прогнозы о снижении продуктивности тропических лесов под влиянием потепления.

Этот прирост объясняется комбинированным воздействием сразу нескольких факторов. Повышение содержания CO₂ в атмосфере усиливает процесс фотосинтеза, стимулируя особенно тех, кто располагается в оптимальных световых условиях — деревья с высотой более 30 метров. При этом смертность в этих участках остаётся стабильной, что говорит о высокой устойчивости лесного покрова в зонах, не затронутых деятельностью человека.

Почему одни участки растут, а другие теряют устойчивость

Несмотря на положительную динамику в удалённых от вмешательства человека регионах, ситуация в фрагментированных лесах сильно отличается. Разделённые дорогами, вырубками или сельскохозяйственными территориями площади становятся источником выбросов углерода, а не накопителями.

В таких местах крупные деревья оказываются под воздействием сильного ветра, частых пожаров, эпизодов экстремальной жары и недостатка влаги. Лесные гиганты, лишённые защиты плотного древесного покрова, утрачивают то преимущество, которое сохраняют их "собратья" в глубине влажного массива.

Эти различия подчёркивают важность непрерывности лесного ландшафта. Разорванные участки теряют способность поддерживать стабильный климатический баланс, а каждый разрушенный фрагмент запускает цепочку изменений, которая влияет не только на локальную флору, но и на глобальные климатические процессы.

Сильные стороны амазонских гигантов и скрытая динамика под пологом

Доминирующие породы, такие как капок, кастанейра или ангелим вермельо, обладают впечатляющей способностью извлекать выгоду из дополнительных ресурсов атмосферы. Глубокие корни позволяют им получать влагу из горизонтов, недоступных для большинства растений. Благодаря этому они выдерживают длительные сухие периоды, которые становятся всё более частыми из-за климатических изменений.

Долгое время экологи обсуждали гипотезу о том, что повышение CO₂ усиливает конкуренцию и делает самых крупных деревьев "победителями", оставляя мало шансов остальным. Новые данные частично подтверждают эту идею: гиганты действительно получают наибольшую выгоду. Но при этом на отдельных площадках наблюдается увеличение диаметра стволов и у средних деревьев, что показывает более сложную картину распределения ресурсов.

Несмотря на это, ключевая тенденция остаётся прежней: лишь около 1% деревьев в тропических лесах отвечают за половину всего углеродного запаса. Это делает высокие деревья важнейшим элементом мировой климатической системы.

Когда устойчивость может оказаться временной

Хотя данные кажутся обнадёживающими, исследователи подчёркивают: подобная устойчивость не гарантирована в долгосрочной перспективе. Любое экстремальное событие — пожар, буря, вспышка паразитов — способно резко нарушить баланс.

Даже в самых стабильных зонах выпадение одного дерева меняет структуру освещения, уровень влажности, циркуляцию воздуха и состав почв. Лесу может понадобиться десятки лет, чтобы восстановить прежнее равновесие.

Учёные, участвовавшие в исследовании, отмечают также снижение численности молодых деревьев на некоторых участках. Это предупреждает о возможном переходе леса к системе, в которой доминируют более редкие, но крупные особи. Подобная структура делает экосистему уязвимой: потеря нескольких гигантов сразу способна привести к серьёзным изменениям в динамике всего региона.

Чем нетронутые леса отличаются от фрагментированных

Амазонские леса демонстрируют два противоположных сценария устойчивости.

В нетронутых участках:

плотный полог снижает воздействие экстремальных явлений;

корневая система крупных деревьев получает влагу даже в засушливые годы;

стабильная влажность снижает риск пожаров;

деревья равномерно распределяют ресурсы и постепенно наращивают биомассу.

В фрагментированных зонах:

усиливаются порывы ветра;

возрастает вероятность пожаров;

уменьшается влажность;

снижается численность молодых деревьев;

крупные особи теряют свои преимущества.

Такое сопоставление показывает, что сохранение целостных лесных массивов — ключевой фактор в борьбе с последствиями изменения климата.

Популярные вопросы об устойчивости амазонских лесов

Почему крупные деревья растут быстрее?

Из-за усиления фотосинтеза и доступа к глубоким водным ресурсам.

Какую роль в этом играет CO₂?

Повышение его концентрации стимулирует рост, особенно у деревьев, получающих достаточно света.

Почему фрагментированные леса уязвимее?

Из-за открытости, потери влажности, частых пожаров и давления ветра.

Способна ли Амазония компенсировать глобальные выбросы?

Частично — только в нетронутых зонах. Фрагментированные участки теряют эту способность.