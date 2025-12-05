Парниковый газ теряет путь наружу: Черное море скрывает фактор, способный изменить климатические прогнозы

Оптоволокно фиксирует подледные волны во фьордах — Science&Vie

Под толщей арктических льдов происходит скрытая и почти беззвучная работа огромных сил. Каждое падение айсберга запускает серию внутренних волн, настолько мощных, что они способны достигать высоты небоскреба и менять ход климатических процессов. Новые исследования показывают: именно эти "призрачные" волны становятся одним из ключевых факторов стремительного отступления гренландских ледников. Об этом сообщает Science&Vie.

Фото: Tasiilaq Glacier Cruise by Christine Zenino, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Гренландский ледник

Как падение айсберга запускает цепную реакцию

То, что на поверхности выглядит как обычное откалывание ледяного массива, в реальности становится началом сложного подводного процесса. Каждый внезапный обвал ледяной глыбы высвобождает энергию, сравнимую с подводным землетрясением. Эта энергия передаётся в толщу воды, формируя мощные волны, которые не видны сверху, но ощущаются во всей колонне фьорда.

Подобные волны прессуют водные массы и заставляют перемешиваться даже глубокие слои, расположенные на сотнях метров ниже поверхности. Вместе с этим в верхние горизонты поднимается более тёплая вода, ранее заключенная у дна. Тепловой поток разрушает нижнюю часть ледника и усиливает нестабильность его стены. Один обвал, таким образом, становится толчком для следующего — и запускается эффект "умножения отколов".

Это объясняет, почему некоторые гренландские ледники теряют массу быстрее, чем можно объяснить только потеплением воздуха. Решающая часть процесса скрыта под водой, где спутники и большинство классических инструментов не способны наблюдать за происходящим.

Как учёные научились "слышать" невидимые волны

Чтобы разобраться в природе этих внутренних цунами, исследователи применили метод, ранее почти не используемый в полярных регионах. Во фьорде на юге Гренландии они проложили десятикилометровый оптоволоконный кабель, превратив его в непрерывный датчик вибраций. Благодаря технологии распределённого акустического зондирования каждый метр волокна стал точкой регистрации микроскопических колебаний воды и грунта.

Этот метод позволил увидеть то, что ранее оставалось недоступным приборам. После каждого падения айсберга возникала двойная волновая система: поверхностная волна исчезала быстро, а внутренняя, наоборот, сохранялась в течение нескольких часов. Именно она поддерживала перемешивание воды, удерживая фьорд в состоянии постоянного теплового обмена.

Анализ данных показал: каждый цикл внутренних волн способен растапливать лёд примерно на один сантиметр. При многократном повторении эффект становится впечатляющим — суммарная потеря льда достигает метра в сутки. Такой темп сравним со скоростью движения ледника к морю и серьёзно увеличивает его уязвимость.

Почему это меняет представления о таянии ледников

Ранее считалось, что основным фактором отступления ледников является прогрев атмосферы и потепление поверхностных морских вод. Новые данные демонстрируют: динамические процессы внутри фьордов оказывают куда более значительное влияние.

Ледники, погружающиеся в океан, сами создают условия для собственного разрушения. Любой крупный обвал становится началом следующего, поднимая тёплые слои воды и постепенно разрушая ледяное основание. Подобная обратная связь объясняет, почему прогнозы таяния ледников в некоторых моделях были занижены в десятки раз.

Особенно ярко это проявляется на леднике Eqalorutsit Kangilliit Sermiat. Каждый год он сбрасывает в океан объём льда, сопоставимый с многократно увеличенным объёмом крупных европейских ледников. И каждый обвал вновь и вновь запускает скрытые волны, eroding массив снизу.

Чем Гренландия отличается от других регионов

Гренландские фьорды обладают уникальными свойствами, которые делают волновую динамику особенно мощной.

Во-первых, они узкие и глубокие, что усиливает фокусировку внутренних волн.

Во-вторых, плотностная структура воды здесь нестабильна, что позволяет теплым массам подниматься быстрее.

В-третьих, огромные ледники производят настолько массивные айсберги, что их падение генерирует ударную энергию колоссального масштаба.

В отличие от некоторых полярных регионов, где ледники не соприкасаются с морем, именно гренландская береговая линия становится ареной скрытой эрозии, происходящей круглосуточно.

Популярные вопросы о призрачных волнах Гренландии

Почему внутренние волны так опасны для ледников?

Они поднимают более теплую воду с глубины, прогревая основание ледника и ускоряя его разрушение.

Почему эти волны не видно спутникам?

Они возникают в толще воды и почти не проявляются на поверхности.

Можно ли предсказать, когда возникнет такая волна?

Пока точных моделей нет, но новые методы наблюдения позволяют оценивать связь между обвалами айсбергов и последующими колебаниями.

Увеличится ли скорость таяния из-за этих процессов?

Да, динамика внутренних волн уже признана одним из значимых факторов ускоренного отступления ледников Гренландии.