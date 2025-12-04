Не количество, а масса и размер: как новый подход меняет правила мониторинга пластикового мусора

Индекс чистоты побережья учитывает массу и размеры мусора — ученый Ольга Лобчук

Пластиковое загрязнение остаётся одной из ключевых экологических угроз, однако стандартные методы оценки его уровня далеко не всегда дают точную картину. Учёные уверены, что для эффективной защиты побережий необходимо учитывать не только количество мусора, но и его физические характеристики. Новый подход российских исследователей помогает увидеть реальный масштаб проблемы и точнее оценивать состояние пляжей.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under publik domain Пластик на пляже

В чём суть новой методики

Российские специалисты разработали комплексный способ мониторинга пластикового загрязнения, который позволяет анализировать не только число частиц, но и их массу, размеры и потенциальный риск для людей и природы. Такой подход даёт более детальное представление о том, как пластик накапливается в береговой зоне, как он перемещается течениями и насколько опасны обнаруженные предметы.

В основу метода легли две системы оценки — индекс чистоты побережья и индекс опасных предметов. Первый включает количество мусора, его размеры и массу, позволяя оценить общую загрязнённость пляжа. Второй фокусируется на особо опасных объектах: острых обломках жёсткого пластика, ёмкостях из-под бытовой химии и пестицидов, а также одноразовых шприцах.

"Пляжи Калининградской области по индексу чистоты побережья можно классифицировать как "очень чистые" и "чистые"", — отметила ученый Ольга Лобчук.

Благодаря включению новых параметров методика позволяет выявлять даже незначительные изменения уровня загрязнения, которые стандартные методы часто не фиксируют.

Почему старые методы оказались недостаточными

Большинство существующих подходов учитывают только количество частиц. Такая система удобно устроена для подсчёта, но она не отражает реальной опасности: микрочастицы могут присутствовать в огромных количествах, но при этом быть легче, чем один пластиковый фрагмент бутылки.

Существующие методы учитывают только количество пластиковых частиц и игнорируют различия в их массе и размерах.

Размерно-массовые характеристики особенно важны для моделирования: крупные объекты дрейфуют иначе, чем мелкие, а лёгкие быстро поднимаются течениями и перемещаются на большие расстояния. Поэтому новая система помогает точнее понять, как пластик ведёт себя в береговой зоне и насколько он долговечен. Об этом сообщает РАН.

Проверка методики на побережье Калининградской области

Чтобы убедиться в эффективности метода, учёные применили его на 147-километровом побережье Калининградской области. Наблюдения велись с 2019 по 2025 год — за этот период удалось собрать большой массив данных о распределении мусора.

По результатам измерений, доля пластика составила 80% по массе и 89% по количеству частиц от всего обнаруженного мусора. В среднем на одном квадратном метре находилось всего 0,11 частицы, что подтверждает чистоту большинства участков.

"Наименьшее количество таких объектов мы обнаружили на Вислинской косе и на пляже в Балтийске", — уточнила Лобчук.

При этом показатели индекса опасных предметов были неоднородными: экологам пришлось уделить особое внимание пляжу Зеленоградска, где концентрация потенциально опасных объектов оказалась выше.

Как пластик фрагментируется в природных условиях

Учёные также отметили сезонные и локальные различия: летом мусора в три раза больше, чем зимой, а распределение по размерам и массе сильно меняется от района к району. Это позволило зафиксировать важный процесс — активную фрагментацию пластика в прибрежной зоне.

"Такие крупные, но легкие объекты, как бутылки и пакеты, со времене распадаются, порождая тысячи микроскопических частиц", — подытожила Лобчук.

Создаваемый таким образом микропластик остаётся в песке, воде и осадках многие годы, распространяясь быстрее и оказывая более серьёзное влияние на экосистему. Это делает даже внешне чистые пляжи источником скрытого загрязнения.

Старые и новые методы оценки загрязнения

Чтобы понять преимущества нового подхода, важно сопоставить его с традиционными методами мониторинга.

Традиционные методы:

учитывают только количество объектов;

не позволяют точно моделировать движение мусора;

не учитывают массу и размеры фрагментов;

пропускают опасные предметы, которые могут нанести вред людям.

Новый комплексный подход:

анализирует массу, размеры и тип пластиковых объектов;

включает "индекс опасных предметов";

выявляет скрытые источники микропластика;

позволяет точнее оценивать степень риска для экосистемы.

Такой подход делает экологический мониторинг более чувствительным и информативным.

Плюсы и минусы новой методики

Как и любая система оценки, метод имеет преимущества и особенности применения, о которых важно помнить.

Плюсы:

высокая точность анализа загрязнения;

возможность выявлять опасные предметы;

учёт сезонных и локальных различий;

улучшение качества экологических прогнозов;

применимость на различных типах побережий.

Минусы:

требуется больше времени на сортировку и измерения;

метод сложнее стандартизировать для массовых исследований;

необходима подготовка специалистов для корректного анализа.

Тем не менее польза от внедрения такой системы очевидна: она даёт более точное представление о реальном масштабе загрязнения.

Вопросы о новой методике оценки пластикового загрязнения

Почему важно учитывать массу мусора?

Потому что крупные и тяжёлые объекты создают иное влияние на среду, чем лёгкие микрочастицы. Масса помогает понять реальный объём загрязнения.

Что такое индекс опасных предметов?

Это показатель, учитывающий наличие мусора, представляющего угрозу людям и природным системам — острые обломки, химические упаковки, шприцы.

Станет ли метод универсальным?

Он уже показал эффективность на побережье Калининградской области и может быть адаптирован для других регионов.

Зачем учитывать сезонность?

Количество мусора зависит от туристической активности, течений, погоды, поэтому оценки должны учитывать изменения в течение года.

Новая российская методика делает мониторинг пластикового загрязнения значительно точнее: она учитывает массу, размеры и опасность предметов, исследует сезонные колебания и позволяет понять, как пластик дробится и накапливается на побережьях. Такой подход помогает увидеть скрытые источники микропластика и своевременно принимать меры для защиты экосистем, даже если пляжи внешне выглядят чистыми.