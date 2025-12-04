Материал, который не расслаивается десятилетиями: как смогли изменить судьбу дорожного ремонта

В Перми создали битумную суспензию для зимнего ремонта дорог — ПНИПУ

Новые технологии все чаще помогают справляться с задачами, которые раньше казались сезонными и зависимыми от погоды. Так произошло и с дорожным ремонтом: российским инженерам удалось создать материал, который позволяет не прекращать работы даже в сильный мороз. Разработка обещает изменить подход к обслуживанию дорожной сети и сократить расходы регионов.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Строительство дороги

Что представляют собой новые битумные суспензии

Ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета совместно с МАДИ, РОСДОРНИИ и Российской академией транспорта разработали состав, способный радикально расширить возможности дорожных служб. Главная особенность материала — возможность использовать его круглый год, без необходимости подогревать до высоких температур.

Ученые создали принципиально новый материал — полидисперсную битумную суспензию для круглогодичного ремонта… Эта разработка может храниться до 40 лет в герметичной упаковке, не теряя свойств.

Для дорожной отрасли это серьёзный технологический прорыв. Обычные битумные смеси требуют нагрева до 150-180 °C, что делает их непригодными для холодного сезона. Даже так называемые "тёплые" смеси можно применять только при плюсовых температурах. "Холодные" составы, доступные зимой, хранятся не более месяца и слишком медленно набирают прочность.

Почему новая технология выгоднее традиционных решений

Проблема сезонности всегда была одной из ключевых в дорожном строительстве. Из-за погодных ограничений ремонт приходится проводить в сжатые сроки, что приводит к перегрузке подрядчиков, снижению качества работ, повышению стоимости и регулярным отставаниям по срокам.

"Тёплые смеси требуют плюсовых температур, а "холодные" можно укладывать зимой, но они хранятся не более месяца и медленно набирают прочность", — отмечают исследователи.

Новая суспензия решает сразу несколько задач: позволяет создавать большие долгосрочные запасы, упрощает логистику и делает ремонт возможным даже при температуре до -15 °C. Это означает, что ямочный ремонт больше не будет зависеть от календаря. Об этом сообщает ТАСС.

Как устроена битумная суспензия

По словам разработчиков, материал представляет собой смесь из трёх базовых компонентов: 33% известнякового минерального порошка, 34% воды и 33% вязкого битума. Ключевым моментом является резкое охлаждение горячего битума при смешении, которое приводит к его распаду на микроскопические сферические частицы.

"Такой резкий перепад приводит к его распаду на микроскопические сферические частицы образуя стабильную суспензию.", — объяснил профессор ПНИПУ Андрей Кочетков.

Минеральный порошок мгновенно покрывает каждую частицу битума тонкой оболочкой, превращая вязкий нефтепродукт в пастообразный материал, похожий на влажный песок или мягкий пластилин. Частицы не слипаются и создают устойчивую структуру, которая не расслаивается и не теряет свойств десятилетиями.

Как суспензию используют на практике

Одно из главных преимуществ материала — удобство применения. Перед ремонтом достаточно разбавить нужное количество суспензии водой, добавить песок и щебень до нужной фракции — и смесь готова к укладке. Такой подход позволяет создать складские запасы в виде полуфабриката, который в нужный момент быстро превращается в полноценный строительный материал.

"Технология позволяет создавать "консервированный" вяжущий материал… который сохраняет все свойства обычного дорожного битума", — уточнил Кочетков.

В отличие от обычных битумных эмульсий, которые быстро расслаиваются, новая суспензия образует прочную структуру, что позволяет хранить её в герметичной упаковке до сорока лет — уникальный срок для материалов этого класса.

Классические смеси и новая битумная суспензия

Чтобы понять преимущества новой разработки, важно сравнить её с существующими видами дорожных материалов.

Обычный горячий асфальт

Требует нагрева до 180 °C, используется только летом, быстро застывает, требует сложной техники.

Тёплые смеси

Работают при небольшом плюсе, чувствительны к влажности и температуре.

"Холодные" смеси

Можно применять зимой, но срок хранения не превышает месяца, прочность набирают медленно.

Новая битумная суспензия

Не требует подогрева, хранится десятилетиями, подходит для температур до -15 °C, легко транспортируется.

Это делает инновацию одной из самых перспективных для регионов с суровым климатом и протяжёнными дорожными сетями.

Плюсы и минусы новой технологии

Перед внедрением важно учитывать сильные стороны и потенциальные ограничения материала.

Плюсы суспензии:

возможность круглогодичного ремонта;

срок хранения до 40 лет;

устойчивость к расслоению;

снижение затрат на логистику;

отсутствие необходимости подогрева;

простота подготовки смеси перед укладкой.

Минусы:

технология требует точного соблюдения пропорций;

необходима герметичная упаковка;

первые партии потребуют тестирования в разных климатических условиях.

Таким образом, преимущества значительно перевешивают, особенно в северных регионах, где дорожный сезон традиционно короток.

Вопросы о новой битумной суспензии

Почему смесь может храниться 40 лет?

Стабильность обеспечивает минеральная оболочка, которая не даёт битумным частицам слипаться и предотвращает расслоение.

Можно ли использовать материал зимой?

Да. Он подходит для температур до -15 °C и не требует подогрева, в отличие от классических битумных смесей.

Нужно ли специальное оборудование?

Нет. Достаточно стандартного набора для ямочного ремонта — смесь доводится до готовности на месте.

Чем суспензия отличается от битумной эмульсии?

Эмульсии нестабильны и расслаиваются за 1 месяц. Суспензия сохраняет свойства десятилетиями.

Создание новой битумной суспензии — значимый шаг для дорожной отрасли. Материал сочетает долговечность, удобство хранения и возможность использования в мороз, что делает ремонт дорог более предсказуемым и всесезонным. Такие разработки помогают отказаться от спешки в короткий тёплый период и обеспечивают стабильное состояние дорожной инфраструктуры круглый год.