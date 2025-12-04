Новый год начнётся с небесного шоу: когда мощный звездопад Квадрантид вспыхнет над Россией

Пик Квадрантид ожидается 4 января 2026 года — астроном Михаил Маслов

В первые дни нового года ночное небо приготовило два редких зрелища, которые смогут увидеть жители России. Один из самых мощных метеорных потоков проявит свою активность на стыке новогодних каникул, а следом произойдёт редкое покрытие яркой звезды Луной. Эти явления подарят наблюдателям возможность начать 2026 год с впечатляющих небесных событий.

Фото: unsplash.com by Wolfgang Hasselmann is licensed under Free to use under the Unsplash License Звездопад

Когда смотреть звездопад Квадрантид

Квадрантиды считаются одним из самых интенсивных метеорных потоков зимы. Их пик в 2026 году ожидается в ночь с 3 на 4 января. Несмотря на присутствие яркой Луны, специалисты уверены, что поток будет хорошо заметен даже при засветке неба. По словам экспертов, именно предутренние часы подходят для наблюдений лучше всего — в это время радиант поднимается достаточно высоко.

"Активность Квадрантид достаточно высока, чтобы довольно большое количество метеоров было видно, даже несмотря на Луну", — сказал астроном Максим Маслов.

Такая сезонная особенность делает поток одним из немногих метеорных явлений, которые можно наблюдать в зимний период практически по всей стране. Наилучшие условия возникают с 4 до 8 утра 4 января, когда высота радианта достигает заметных значений, а яркие вспышки становятся наиболее частыми.

Почему поток называется Квадрантидами

Название Квадрантид связано с отсутствующим ныне созвездием — Стенным Квадрантом. Оно было выделено в XVIII веке, но позже упразднено и расформировано между созвездиями Волопаса, Дракона и Геркулеса. Тем не менее метеорный поток сохранил своё историческое имя, что делает его уникальным среди других потоков, связанных с ныне существующими созвездиями.

"Радиант потока находится над горизонтом всю ночь, однако в первой половине ночи его высота невелика", — уточнил Маслов.

Зимой не всегда легко найти удобное место для наблюдений, но в ясную погоду шансы увидеть десятки белых ярких метеоров остаются высокими даже в условиях городской подсветки. Об этом сообщает ТАСС.

Покрытие Луной яркой звезды Регул: когда и где наблюдать

Через два дня после пика Квадрантид — 6 января — произойдёт ещё одно заметное астрономическое событие. Луна пройдёт по небесной сфере так, что закроет собой Регул, одну из наиболее ярких и узнаваемых звёзд созвездия Льва. Такое явление называется покрытием и относится к числу наблюдений, доступных в основном с Земли: оно кратковременно и привязано к конкретным географическим районам.

"Оно пройдет не очень высоко над горизонтом, но при ясном небе его вполне можно будет наблюдать в телескоп или бинокль", — рассказал Маслов.

Регул интересен не только яркостью, но и уникальными физическими характеристиками. Звезда вращается вокруг своей оси настолько быстро, что один оборот занимает всего около 16 часов — по сравнению с 27 днями у Солнца. Её древнее название — "сердце льва", а современное латинское имя переводится как "маленький король".

Квадрантиды и покрытие Регула

Зимние астрономические события редко дают возможность наблюдать сразу два разных явления в короткий промежуток времени, поэтому сочетание звездопада и покрытия звезды особенно интересно.

Характер явления

Квадрантиды — динамический поток, состоящий из множества метеоров, видимых невооружённым глазом.

Покрытие Регула — точечное событие, когда Луна на несколько минут закрывает собой звезду.

Условия наблюдения

Звездопад лучше смотреть вдали от городских огней, ранним утром.

Покрытие можно наблюдать даже из города, используя бинокль или небольшой телескоп.

Природа явления

Метеоры — следы сгорающих частиц вещества.

Покрытие — геометрическое совпадение линий зрения.

Такое сравнение помогает заранее определить, какое событие будет удобнее наблюдать и какие инструменты подготовить.

Плюсы и минусы наблюдения зимних астрономических явлений

Перед тем как отправляться на наблюдения, полезно оценить достоинства и ограничения каждого явления. Это поможет выбрать подходящее время и место.

Плюсы Квадрантид:

высокая активность потока;

хорошая видимость даже при засветке Луной;

удобное время — раннее утро.

Минусы:

холодные погодные условия;

необходимость открытого горизонта и тёмного участка неба.

Плюсы покрытия Регула:

доступность наблюдений в бинокль;

яркая звезда легко узнаётся;

редкость явления делает его особенно ценным.

Минусы:

низкая высота над горизонтом;

кратковременность — явление быстро заканчивается.

Советы по наблюдению зимних небесных явлений

Выбирайте открытое место без высоких зданий и деревьев. Оденьтесь тепло: длительные наблюдения на морозе могут быть некомфортными. Используйте коврик или складной стул — так легче смотреть на небо. Для Квадрантид дайте глазам 10-15 минут привыкнуть к темноте. Для покрытия Регула приготовьте бинокль или небольшой телескоп, чтобы увидеть момент исчезновения звезды. Следите за прогнозом погоды — облачность может скрыть оба явления.

Вопросы о Квадрантидах и покрытии Регула

Можно ли увидеть Квадрантиды без телескопа?

Да. Поток достаточно яркий, и отдельные метеоры заметны невооружённым глазом.

Почему поток называется Квадрантидами?

Название связано с отменённым созвездием Стенного Квадранта, на месте которого сейчас находятся Волопас, Дракон и Геркулес.

Где лучше наблюдать покрытие Регула?

В любом месте с чистым горизонтом и ясной погодой. Для уверенного наблюдения достаточно простого бинокля.

Сильно ли Луна помешает звездопаду?

Луна засветит часть неба, но поток достаточно мощный, чтобы увидеть заметное количество метеоров.

Начало 2026 года подарит астрономам-любителям сразу два интересных небесных явления: яркий поток Квадрантид и покрытие Луной звезды Регул. Несмотря на зимнюю погоду и присутствие Луны, оба события доступны для наблюдений и подойдут как новичкам, так и тем, кто давно увлекается астрономией. При ясном небе раннее утро 4 января и вечер 6 января станут временем, когда ночное небо раскроет свои самые эффектные зимние картины.