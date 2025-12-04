Новый год начнётся с небесного шоу: когда мощный звездопад Квадрантид вспыхнет над Россией

В первые дни нового года ночное небо приготовило два редких зрелища, которые смогут увидеть жители России. Один из самых мощных метеорных потоков проявит свою активность на стыке новогодних каникул, а следом произойдёт редкое покрытие яркой звезды Луной. Эти явления подарят наблюдателям возможность начать 2026 год с впечатляющих небесных событий.
Квадрантиды считаются одним из самых интенсивных метеорных потоков зимы. Их пик в 2026 году ожидается в ночь с 3 на 4 января. Несмотря на присутствие яркой Луны, специалисты уверены, что поток будет хорошо заметен даже при засветке неба. По словам экспертов, именно предутренние часы подходят для наблюдений лучше всего — в это время радиант поднимается достаточно высоко.
"Активность Квадрантид достаточно высока, чтобы довольно большое количество метеоров было видно, даже несмотря на Луну", — сказал астроном Максим Маслов.
Такая сезонная особенность делает поток одним из немногих метеорных явлений, которые можно наблюдать в зимний период практически по всей стране. Наилучшие условия возникают с 4 до 8 утра 4 января, когда высота радианта достигает заметных значений, а яркие вспышки становятся наиболее частыми.
Название Квадрантид связано с отсутствующим ныне созвездием — Стенным Квадрантом. Оно было выделено в XVIII веке, но позже упразднено и расформировано между созвездиями Волопаса, Дракона и Геркулеса. Тем не менее метеорный поток сохранил своё историческое имя, что делает его уникальным среди других потоков, связанных с ныне существующими созвездиями.
"Радиант потока находится над горизонтом всю ночь, однако в первой половине ночи его высота невелика", — уточнил Маслов.
Зимой не всегда легко найти удобное место для наблюдений, но в ясную погоду шансы увидеть десятки белых ярких метеоров остаются высокими даже в условиях городской подсветки. Об этом сообщает ТАСС.
Через два дня после пика Квадрантид — 6 января — произойдёт ещё одно заметное астрономическое событие. Луна пройдёт по небесной сфере так, что закроет собой Регул, одну из наиболее ярких и узнаваемых звёзд созвездия Льва. Такое явление называется покрытием и относится к числу наблюдений, доступных в основном с Земли: оно кратковременно и привязано к конкретным географическим районам.
"Оно пройдет не очень высоко над горизонтом, но при ясном небе его вполне можно будет наблюдать в телескоп или бинокль", — рассказал Маслов.
Регул интересен не только яркостью, но и уникальными физическими характеристиками. Звезда вращается вокруг своей оси настолько быстро, что один оборот занимает всего около 16 часов — по сравнению с 27 днями у Солнца. Её древнее название — "сердце льва", а современное латинское имя переводится как "маленький король".
Зимние астрономические события редко дают возможность наблюдать сразу два разных явления в короткий промежуток времени, поэтому сочетание звездопада и покрытия звезды особенно интересно.
Характер явления
Условия наблюдения
Природа явления
Такое сравнение помогает заранее определить, какое событие будет удобнее наблюдать и какие инструменты подготовить.
Перед тем как отправляться на наблюдения, полезно оценить достоинства и ограничения каждого явления. Это поможет выбрать подходящее время и место.
Плюсы Квадрантид:
Минусы:
Плюсы покрытия Регула:
Минусы:
Да. Поток достаточно яркий, и отдельные метеоры заметны невооружённым глазом.
Название связано с отменённым созвездием Стенного Квадранта, на месте которого сейчас находятся Волопас, Дракон и Геркулес.
В любом месте с чистым горизонтом и ясной погодой. Для уверенного наблюдения достаточно простого бинокля.
Луна засветит часть неба, но поток достаточно мощный, чтобы увидеть заметное количество метеоров.
Начало 2026 года подарит астрономам-любителям сразу два интересных небесных явления: яркий поток Квадрантид и покрытие Луной звезды Регул. Несмотря на зимнюю погоду и присутствие Луны, оба события доступны для наблюдений и подойдут как новичкам, так и тем, кто давно увлекается астрономией. При ясном небе раннее утро 4 января и вечер 6 января станут временем, когда ночное небо раскроет свои самые эффектные зимние картины.
