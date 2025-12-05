Гуманоиды готовятся занять заводы: Xiaomi заявила о начале самой быстрой автоматизации в истории

Xiaomi рассматривает гуманоидов как часть будущей продуктовой стратегии — Beijing Dai

В ближайшие годы промышленность может пережить самый масштабный сдвиг со времён начала автоматизации. Глава Xiaomi Лэй Цзюнь заявил, что человекоподобные роботы станут ключевым элементом фабричных процессов всего за пять лет. По его словам, ускорение связано с бурным прогрессом искусственного интеллекта и переходом Китая к высокотехнологичному производству. Об этом сообщает Beijing Daily.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Гуманоидные роботы на фабрике

Как Xiaomi видит будущее фабрик

По оценке Лэя Цзюня, модернизация производства перестаёт быть постепенным процессом. ИИ-технологии развиваются настолько быстро, что переход к интеллектуальным фабрикам становится не просто вероятностью, а стратегической необходимостью. Именно поэтому компания уже несколько лет внедряет системы компьютерного зрения, роботизированные линии и инструменты анализа, которые заменяют трудоёмкие этапы ручной проверки.

На собственном заводе Xiaomi, где собирают электромобили, внедрена полностью автоматизированная рентгеновская система контроля литых кузовных деталей. Такой этап раньше выполняли сотрудники, оценивая качество крупных элементов визуально и вручную. Теперь процесс занимает две секунды и работает в десять раз быстрее человека, обеспечивая при этом более чем пятикратную точность. Этот пример подтверждает слова Лэя: ИИ способен не просто помогать, а полностью преобразовывать ключевые этапы сборки.

Стратегия Xiaomi вписывается в общенациональную программу Китая, направленную на создание "умных" производственных систем, где ИИ, робототехника и цифровые платформы становятся основой конкурентоспособности. Компания видит в этом не только технологический прогресс, но и зарождение триллионного промышленного рынка — масштабного сегмента, который определит будущую структуру мировой экономики.

Роботы на сборочных линиях: первый этап большого перехода

Лэй Цзюнь подчеркнул, что Xiaomi планирует вывести человекоподобных роботов на свои производственные линии в течение пяти лет. Эти системы будут выполнять задачи, которые сегодня требуют высокой точности и повторяемости. Речь идёт о монтаже компонентов, перемещении деталей, контроле качества и ряде операций, где механическая точность важнее индивидуальных навыков работника.

В компании уверены, что роботизация позволит высвободить людей для проектных, аналитических и инженерных задач. Такой подход уже стал нормой в автомобильной, электронной и химической промышленности, где высокие требования к скорости и точности делают автоматизацию логичным выбором.

При этом глава Xiaomi считает, что фабричные роботы — лишь начальный этап развития. Большой рынок сформируется в сегменте бытовых гуманоидных систем, которые должны будут работать в сложной и непредсказуемой среде. В отличие от производственных линий, дом требует гибкости, многозадачности и умения взаимодействовать с человеком. Это делает разработку таких систем значительно сложнее, но и перспективнее: спрос может исчисляться десятками миллионов устройств.

Xiaomi уже имеет опыт в создании гуманоидных платформ: в 2022 году компания представила робота CyberOne как демонстрацию технологических возможностей. С тех пор инженерные команды, работающие над ИИ, робототехникой и системами для электромобилей, расширились. Компания рассматривает робототехнику как ключевой элемент своей долгосрочной стратегии, а не вспомогательную технологию.

Интеллектуальное производство как национальный приоритет

По словам Лэя Цзюня, переход к интеллектуальному производству приносит ощутимую инженерную выгоду. Умные системы точнее выполняют операции, снижают вероятность брака, ускоряют процессы и стабилизируют цепочки поставок. Высвобождая людей от рутинных задач, фабрики получают возможность сосредоточиться на проектировании, оптимизации и управлении — тех областях, которые требуют человеческого опыта.

Модернизация соответствует государственной дорожной карте Китая по развитию промышленности нового поколения. Страна активно инвестирует в ИИ, робототехнику и цифровые фабрики, рассматривая эти направления как фундамент будущей конкурентоспособности. Пекин поддерживает переход от традиционных моделей производства, основанных на дешёвой рабочей силе, к высокотехнологичным системам, оснащённым передовыми алгоритмами, датчиками и роботами.

Лэй Цзюнь подчеркнул, что рынок робототехники слишком велик и сложен, чтобы одна компания могла его сформировать самостоятельно. Для устойчивого роста отрасли важны партнёрства, совместные инженерные платформы и стандарты, которые позволят роботам разных производителей работать в единой производственной экосистеме.

Человекоподобные роботы против традиционной автоматизации

Развитие фабричных роботов происходит параллельно с существующими автоматизированными системами. Однако гуманоиды способны выполнять иной тип задач.

Промышленные роботы работают на фиксированных траекториях — они быстры, но ограничены набором движений.

Человекоподобные роботы более гибкие: они могут повторять действия человека и адаптироваться к непривычным ситуациям.

Автоматизированные линии эффективны в массовом производстве, но плохо подходят для сборки небольших серий.

Гуманоиды могут переключаться между задачами, выполнять перемещения, поднимать предметы и действовать в условиях изменяющейся среды.

За счёт этого гибридная модель, объединяющая традиционную автоматизацию и гуманоидных роботов, рассматривается как логичное развитие новой фабрики.

Плюсы и минусы внедрения гуманоидов

Несмотря на явные преимущества, внедрение гуманоидных роботов требует внимательного анализа. Чтобы оценить перспективы, важно рассмотреть несколько ключевых факторов.

Положительные стороны

Повышение точности и снижение числа ошибок.

Скорость выполнения рутинных операций.

Снижение нагрузки на персонал.

Устойчивость производства при дефиците кадров.

Ограничения

Высокая стоимость разработки и интеграции.

Сложные требования к энергоэффективности.

Необходимость длительной настройки алгоритмов ИИ.

Потребность в создании единой инженерной инфраструктуры.

Такие факторы подчёркивают, что роботизация — не мгновенное решение, а стратегический и технически сложный процесс.

Популярные вопросы о человекоподобных роботах Xiaomi

Когда гуманоиды появятся на фабриках Xiaomi

Ориентировочный срок — в течение пяти лет, согласно заявлению Лэя Цзюня.

Какие задачи они будут выполнять

Прежде всего — операции, требующие высокой точности и повторяемости: сборка, контроль деталей, перемещение компонентов.

Почему Xiaomi делает ставку на домашнюю робототехнику

Домашние роботы требуют гибкости и сложности, что открывает огромный рынок и задаёт направление развитию ИИ.