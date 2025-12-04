Самолёт Судного дня исчез над Атлантикой — странности миссии вызывают ещё больше вопросов

ВМС США расследуют исчезновение стратегического самолёта Mercury Daily Mail

Один из самых засекреченных самолётов в арсенале ВМС США исчез с открытых радаров во время очередной трансатлантической миссии. Речь идёт о Boeing E-6B Mercury — воздушном командном пункте, способном поддерживать связь даже в условиях ядерного конфликта. Его исчезновение совпало с периодом традиционного снижения активности стратегических сил сразу после Дня благодарения. Об этом сообщает Daily Mail.

Что известно о полёте и исчезновении

Boeing E-6B, выполнявший полёт под позывным AFD FE2, вылетел с базы Патаксент-Ривер в штате Мэриленд ранним утром, как показывают данные открытых систем наблюдения. Маршрут был стандартным для подобных миссий: самолёт прошёл над Чесапикским заливом, обогнул район Норфолка и направился в Атлантику. До конца наблюдения он находился примерно в 60 милях от побережья — именно там транспондер был отключён.

Подобное исчезновение на радарах для Mercury является обычной практикой. Самолёты этого класса работают в режиме строгой секретности: в океане они опускают многокилометровую передающую антенну, выходят в закрытую систему связи и часами кружат по заданной траектории, отправляя сигналы подводным лодкам и наземным комплексам. Таким образом обеспечивается устойчивая связь с ядерным триадным компонентом ВМС США.

E-6B — ключевой элемент программы TACAMO, предназначенной для поддержания гарантированной связи между президентом, министром обороны, Стратегическим командованием и силами ядерного сдерживания даже в случае разрушения наземной инфраструктуры. Всего в составе ВМС США имеется лишь 16 таких машин, и каждая из них создавалась с учётом требований выживания при электромагнитных импульсах.

Стратегическая роль самолёта Mercury

Основная задача E-6B — работать в качестве воздушного командного пункта, поддерживая цепочку военного управления. Конструкция самолёта предусматривает уникальную антенную систему, использующую сверхдлинноволновый диапазон, позволяющий достигать глубоководных субмарин. Эти средства связи критически важны для работы баллистических ракетоносцев, способных наносить ответный удар.

В ситуациях глобальной угрозы самолёт способен выполнять роль ретранслятора приказов высшего командования, включая распоряжения о применении ядерного оружия. Устойчивость к воздействию ЭМИ делает платформу пригодной для эксплуатации в экстремальных условиях, которые возникли бы при нарушении глобальной инфраструктуры.

По данным ВМС США, Mercury построен на базе гражданского Boeing 707, но его внутренние системы являются полностью военными и существенно переработаны для обеспечения автономности, связи и электромагнитной защищённости. Несмотря на возраст платформы, доступные мощности регулярно модернизируются, поскольку надёжность таких самолётов остаётся критически важной составляющей оборонной стратегии США.

Почему этот полёт привлёк внимание

Самолёт исчез с радаров в период, когда после Дня благодарения военные нередко снижают интенсивность миссий, но довольно быстро возвращаются к штатному режиму. Интерес к этому случаю также вырос из-за того, что самолёты Mercury уже оказывались в центре внимания ранее. Весной радары фиксировали серию из пяти необычных полётов: все они начинались на базе Тинкер в Оклахоме и приводили машину к длительным круговым траекториям над Омахой, где расположен штаб Стратегического командования США.

Системы наблюдения показывали сложные маршруты: петельные полёты, смену высоты, выход в закрытые зоны. Подобные маршруты используются для поддержания связи с ядерными силами и тестирования устойчивости каналов передачи команд. Официальные цели этих миссий не раскрывались.

Недавно наблюдатели сообщали о ещё трёх рейсах Mercury, один из которых курсировал над районом Талсы, другой — направлялся к Далласу, а третий — снова стартовал с восточного побережья. Каждый из них длился не более часа, что указывает на выполнение точечных задач. Такие полёты считаются частью регулярных тренировок, однако их частота и отсутствие деталей регулярно подогревают интерес специалистов.

Как устроена система TACAMO

Программа TACAMO — ключевой компонент системы воздушного командования, известной также под названием "Операция Зеркало". В её рамках E-6B обеспечивает передачу информации при потере наземных командных пунктов. Назначение самолёта — гарантировать, что цепочка управления ядерными силами сохранится даже при полном разрушении инфраструктуры или масштабных кибератаках.

С учётом роли подводных ракетоносцев, находящихся на боевом патрулировании, такая система связи является одним из центральных элементов ядерного сдерживания. Возможность поддерживать контакт с субмаринами, находящимися на глубине, напрямую влияет на эффективность стратегических сил.

E-6B создан с расчётом, что во время выполнения миссии он должен сохранять связь вне зависимости от условий. Использование аналоговых систем, а не полностью цифровых, выбрано для повышения устойчивости к повреждениям — такие решения менее уязвимы для отказов при воздействии направленных электромагнитных импульсов.

E-6B Mercury и другие элементы системы ядерного управления

E-6B Mercury занимает уникальную нишу, однако существует несколько компонентов, дополняющих его.

Наземные командные центры: обеспечивают управление при нормальных условиях, но уязвимы для ударов и кибератак.

обеспечивают управление при нормальных условиях, но уязвимы для ударов и кибератак. Спутниковые системы связи: позволяют передавать сигналы по всему миру, но подвержены рискам глушения или выведения из строя противником.

позволяют передавать сигналы по всему миру, но подвержены рискам глушения или выведения из строя противником. Воздушные платформы типа E-4B: крупные командные центры, рассчитанные на длительные операции, но менее мобильные и более заметные.

крупные командные центры, рассчитанные на длительные операции, но менее мобильные и более заметные. Подводные лодки-ракетоносцы: основной компонент ядерного сдерживания, однако им необходим устойчивый канал получения команд.

На этом фоне E-6B является гибкой и защищённой связующей платформой, способной работать даже при разрушенных спутниковых или наземных каналах.

