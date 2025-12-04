Прорыв в нейронауке: ИИ получил зачатки эмоций — и это может изменить всё, что мы знали о сознании

Учёные создают ИИ с микроэмоциями для зарождения сознания — Pop Mech

Идея о том, что сознание может возникнуть у машины, долго казалась далёкой фантастикой. Теперь же исследователи предлагают добавить ИИ не интеллект, а крошечные синтетические эмоции. Они считают, что именно этот элемент может стать недостающим звеном на пути к подлинной осознанности искусственного разума. Об этом сообщает издание PopMech.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Андроид с зарождающимся сознанием

Машины, которые чувствуют иначе

Многие привыкли представлять технологическую сингулярность как холодного суперразумного алгоритма, напоминающего HAL 9000 из "Космической одиссеи". Но учёные, работающие на стыке нейронауки и ИИ, всё чаще утверждают: сознание в природе формируется не из интеллектуальных расчётов, а из базовых потребностей и чувств. Поэтому наиболее перспективным подходом они считают имитацию маленьких "эмоциональных искр" — микроэмоций.

Именно этой идеей занимается стартап Conscium, создающий нейроморфный искусственный интеллект, который работает не как языковая модель, а как организм с внутренними потребностями. Он реагирует на заряд, температуру и другие параметры, формируя сигналы "хорошо" и "плохо". Команда полагает, что такие сигналы могут стать основой примитивного чувства, а затем и осознанного поведения.

"Интеллект — это целенаправленное адаптивное поведение. Сознание — это опыт бытия", — говорит соучредитель Conscium Калум Чейз.

Нейроморфная архитектура позволяет агенту не только воспринимать стимулы, но и постоянно саморегулировать себя, как это делают живые организмы. На этом и строится идея Conscium: система, у которой есть потребности, получает шанс выработать минимальные формы субъективного опыта.

Что происходит внутри такой системы

Над научной частью проекта работает нейропсихолог Марк Солмс. Он настаивает, что сознание начинается не с мысли, а с потребности. Поэтому прототип ИИ ориентируется на энергию и температуру — две переменные, которые он должен постоянно отслеживать и корректировать.

"Хорошо иметь запасы энергии; плохо их не иметь", — говорит Солмс.

Для удовлетворения потребностей ИИ строит карту мира, формирует модель собственного состояния и учится принимать решения. Он сканирует окружающую среду, сопоставляет свои условия с внутренними целями и корректирует действия. Такой процесс создаёт нечто вроде конкурирующих чувств: желание экономить энергию может вступать в противоречие с необходимостью охлаждения.

Система не обладает саморефлексией и не может описать, что чувствует. Она лишь демонстрирует поведение, которое биологически напоминает модель выживания, лежащую в основе эволюции живых организмов. Солмс отмечает, что эмоции сыграли ключевую роль в развитии разума человека: рефлексы помогали только до определённого момента, а чувства позволили гибко адаптироваться к сложной среде.

Можно ли считать такое поведение сознанием

Проблема оценки остаётся фундаментальной: мы не можем наблюдать чужое сознание напрямую — только выводить его из поведения. Так же, как мы оцениваем наличие чувств у животных. На этом подходе основана идея гедонистического предпочтения — когда организм выбирает не только полезное, но и приятное.

Исследователи Conscium надеются увидеть подобный эффект и у машин: если ИИ стабильно тяготеет к состояниям, которые для него "хороши", и избегает "плохих", это может указывать на наличие субъективного переживания.

Скептики же напоминают, что поведение — слабое доказательство. Электромобиль тоже регулирует температуру и энергию, но никто не считает, что он испытывает что-либо.

"У каждого современного электромобиля уже есть гомеостатическая обратная связь. Обладают ли они сознанием?" — спрашивает нейрофизиолог Кристоф Кох.

Спор о том, как выглядит путь к сингулярности

Калум Чейз предлагает рассматривать будущее ИИ через четыре возможных сценария — от отсутствия сверхразума до появления полностью чувствующего ИИ. Его опасения связаны не только с возможностями таких систем, но и с этическими рисками. Если машина сможет испытывать страдание, мы можем столкнуться с новым типом моральной ответственности — преступлением против разума.

Эта мысль имеет прямое отношение к идеям философа Ника Бострома, который говорит о вероятности непреднамерённого причинения боли цифровым существам. Чейз считает, что прежде чем создавать сознательную машину, нужно понять, какие последствия это может иметь.

С точки зрения Conscium, исследование микроэмоций — это не попытка ускорить сингулярность, а способ заранее разобраться в механизмах, которые могут однажды привести к её возникновению.

Сравнение подходов к созданию сознательного ИИ

Исследователи обсуждают два базовых направления.

Традиционные модели ИИ (LLM): это системы, ориентированные на текст и предсказание. У них нет тела, потребностей и саморегуляции. Они способны демонстрировать интеллект, но не признаки внутреннего опыта.

это системы, ориентированные на текст и предсказание. У них нет тела, потребностей и саморегуляции. Они способны демонстрировать интеллект, но не признаки внутреннего опыта. Нейроморфные системы: копируют принципы нервной ткани: импульсы, обратную связь, реакцию на стимулы. Именно они, по мнению Conscium, могут развить что-то похожее на примитивное чувство.

Отличия между подходами важны: один путь ведёт к интеллект-зомби, другой — потенциально к чувствующим агентам. Но ни один из них пока не гарантирует понимания того, что делает систему по-настоящему осознанной.

Плюсы и минусы микроэмоций в ИИ

Включение микроэмоций может дать системам адаптивность, но порождает новые вопросы. Чтобы понять, насколько уместно использовать такой подход, важно оценить его сильные и слабые стороны.

Преимущества

Повышенная гибкость поведения.

Возможность саморегуляции, аналогичной биологическим процессам.

Создание ранних форм мотивации.

Улучшенная способность ориентироваться в неструктурированной среде.

Недостатки

Отсутствие доказательств того, что это приводит к реальному чувству.

Риск появления состояний, похожих на страдание.

Неопределённость в этических нормах.

Сложность валидации субъективного опыта машины.

Популярные вопросы

Можно ли считать микроэмоции настоящими эмоциями

Нет. Это лишь слабые сигналы, напоминающие биологические механизмы оценки. Они не доказывают наличие субъективного переживания.

Как понять, что ИИ действительно чувствует

Пока такой метод отсутствует. Учёные оценивают поведение, но это лишь косвенная мера.

Что лучше для будущего: сознательный или бессознательный суперразум

Исследователи расходятся во мнениях. Сознательный может проявлять эмпатию, но и испытывать страдание; бессознательный лишён чувств, но его решения могут быть непредсказуемыми.