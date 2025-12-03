Свежие грибы к Новому году? Подмосковье переживает беспрецедентное продолжение сезона

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Наука

Аномально тёплая погода в начале зимы продлила грибной сезон в Подмосковье. По словам ведущего программы "Царство грибов" на телеканале "Живая планета" Дмитрия Тихомирова, при плюсовой температуре отлично развиваются зимние виды — вёшенка, фламмулина (зимний опёнок) и другие.

Грибник с корзиной грибов
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Грибник с корзиной грибов

Грибы продолжают расти в декабре

Как отметил эксперт, нынешний декабрь можно смело назвать "второй волной" грибной охоты. Отсутствие устойчивых морозов и снежного покрова позволило некоторым видам продолжить плодоношение даже в начале зимы.

"На даче в Домодедово я недавно нашёл фиолетовую рядовку, хотя обычно она исчезает с похолоданием. А вот вёшенка и зимний опёнок чувствуют себя при такой температуре идеально", — рассказал Тихомиров.

Почему зимние грибы безопаснее

Зимние грибы имеют свои преимущества. В холодное время года их не поражают грибные комары и другие вредители, а также практически не встречаются ядовитые двойники. Это делает декабрьскую "тихую охоту" более безопасной.

Грибной сезон может дотянуть до Нового года

Если температура в Московском регионе останется положительной и не начнутся снегопады, сбор грибов продолжится до конца декабря.

"Если такая погода сохранится, то и на новогоднем столе могут оказаться свежесобранные грибы", — отметил эксперт.

Ранее Дмитрий Тихомиров объяснял, что необычно мягкая зима стала причиной настоящего супергрибного сезона в Центральной России, сообщает сайт aif.ru.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
