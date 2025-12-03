Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Окапи стал единственным живущим родственником жирафа
Пугачёва и Ротару враждовали из-за второго мужа Примадонны
Сильный пресс становится заметен при низком проценте жира — фитнес-тренеры
Кошка точит когти при виде хозяина из-за положительных эмоций
Натуральный попурри заменяет дорогие рождественские свечи — Эксперт Шантель Мила
Индонезия стала вторым в мире производителем морских водорослей — СPG
Комнатные растения зимой теряют тургор и засыхают из-за низкой влажности
Фарш для густого томатного супа с плавленым сыром обжаривают кулинары
Актриса Мария Горбань призналась в четырёх операциях на груди

Почему нас привлекают одни картинки и отталкивают другие: разгадка кроется в мозге

Вот почему нам нравятся простые и понятные изображения — PNAS Nexus
Наука

Наше чувство "красиво/некрасиво" может быть не только делом вкуса, но и вопросом экономии ресурсов мозга.

Брюнетка с голубыми глазами, закрывающая нижнюю часть лица воротником свитера
Фото: unsplash.com by Remy_Loz axellvak, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Брюнетка с голубыми глазами, закрывающая нижнюю часть лица воротником свитера

Есть данные, что изображения, которые зрительная система обрабатывает проще и "дешевле" по энергии, чаще кажутся людям приятными. При этом слишком примитивные картинки быстро надоедают, а чрезмерно сложные могут утомлять и раздражать. Об этом говорится в публикации в PNAS Nexus.

Почему "смотреть" — это энергозатратно

Кажется, будто взгляд ничего не стоит: открыл глаза — и всё. Но для организма зрение одна из самых "дорогих" функций. Мозг в целом потребляет значимую долю энергии тела, и заметная часть этих затрат связана именно со зрительной обработкой: нужно распознавать формы, цвета, границы, движение, отделять объект от фона, сравнивать увиденное с памятью и ожиданиями.

Отсюда появляется простая интуиция: если стимул чрезмерно бедный, мозгу нечем заняться — и становится скучно. Если стимул перенасыщен деталями или устроен слишком необычно, система начинает работать на повышенных оборотах, а субъективно это нередко ощущается как напряжение. Между этими полюсами есть "середина", где картинка выглядит интересной, но не перегружает.

Что именно проверяли исследователи

В работе, о которой идет речь, Икай Тан и соавторы попытались оценить, сколько "нейронных ресурсов" условно требуется, чтобы зрительная система представила конкретное изображение. Для этого они прогоняли тысячи картинок с объектами и сценами через компьютерную модель зрительного восприятия и получали оценку сложности обработки.

Параллельно исследователи собрали оценки привлекательности: участникам показывали изображения и просили быстро отмечать, насколько они нравятся. Такой формат важен: скорость ответа помогает поймать первое впечатление, не давая времени на долгое размышление, поиск смыслов и культурных ассоциаций. Здесь проверяется именно мгновенная "приятность для глаз", а не то, что может понравиться после длительного разглядывания из-за сюжета или символики.

В отдельной части работы применяли нейровизуализацию, ориентированную на изменения уровня кислорода в крови (BOLD-сигнал), чтобы приблизительно оценить энергетические затраты при просмотре. Выборка там была небольшой, но идея простая: сопоставить субъективную симпатию к картинке с тем, насколько "дорого" мозгу её обрабатывать.

Что получилось и как это можно объяснить

В обоих подходах наблюдалась одна и та же тенденция: кадры, которые требовали меньше затрат на обработку, в среднем чаще получали более высокие оценки привлекательности. Это не означает, что людям "нравится простота" в чистом виде. Скорее речь о том, что эстетическое восприятие может опираться на эвристику энергосбережения: мозг предпочитает стимулы, которые дают достаточную стимуляцию, но не вынуждают тратить слишком много ресурсов.

Такой взгляд хорошо согласуется с бытовыми наблюдениями. Мы часто называем приятными изображения с ясной структурой: читаемыми линиями, понятными формами, аккуратным контрастом, ритмом элементов. И наоборот, визуальный шум, неразборчивые текстуры или хаотичная композиция быстро утомляют — даже если технически картинка "яркая" и "сложная".

Почему это не сводится к "формуле красоты"

Важно не переоценить вывод. Во-первых, в исследовании делали акцент на быстрых реакциях, а долгие эстетические удовольствия устроены сложнее: на них влияют опыт, стиль, контекст, сюжет, личные ассоциации, знания и даже настроение. Во-вторых, оценка "энергозатрат" через модели и BOLD — это приближения, а не прямой счёт калорий мозга. В-третьих, маленькая выборка в части с нейровизуализацией делает такие результаты скорее поддержкой основной идеи, чем окончательной точкой.

Тем не менее гипотеза ценна тем, что связывает эстетику с базовой физиологией: красота может быть не только культурной конструкцией, но и следствием того, как устроена обработка информации. И если мозг действительно ищет баланс между интересом и затратами, это многое объясняет — от любви к лаконичному дизайну до популярности визуальных паттернов, которые легко "схватываются" с первого взгляда.

"Слишком просто", "слишком сложно" и "в самый раз"

  1. Слишком простые стимулы (например, почти пустое пространство) экономичны для зрения, но быстро становятся однообразными и не удерживают внимание.

  2. Слишком сложные или необычные изображения могут требовать больше усилий: взгляд "цепляется", но мозг тратит ресурсы на разбор структуры, и это утомляет.

  3. Сбалансированные картинки обычно имеют ясные опорные элементы: понятную композицию, различимые границы объектов, умеренную детализацию и предсказуемые закономерности, но без скуки.

Плюсы и минусы подхода "красота как экономия энергии"

Эта идея звучит привлекательно, но у неё есть обе стороны. Она помогает объяснять часть эстетических реакций, однако не описывает всё многообразие вкуса.

  • Плюсы:

    • Дает физиологическое объяснение первому впечатлению от изображения: почему "приятно" часто совпадает с "легко воспринимать".

    • Может быть полезна в дизайне интерфейсов и визуальных материалов, где важно быстрое и комфортное считывание.

    • Подсказывает, почему перенасыщение деталями и визуальным шумом часто снижает симпатию, даже если картинка "эффектная".

  • Минусы:

    • Риск упрощения: сложное искусство нередко нравится именно потому, что требует усилия и времени, а быстрые оценки этого не ловят.

    • Эстетика зависит от контекста, культуры и обучения; экономия энергии — лишь один из слоёв.

    • Нейроизмерения и модели не дают прямого "счётчика энергии", поэтому выводы нужно трактовать осторожно.

Популярные вопросы о том, почему нам нравится красота

Правда ли, что мозг всегда выбирает самое простое?

Нет. Речь скорее о балансе: мозгу нужна стимуляция, но он избегает лишних затрат, если они не дают дополнительных выгод. Поэтому "самое простое" часто скучно, а "умеренно сложное" — приятно.

Как выбрать стиль изображения для сайта или приложения?

Ориентируйтесь на быстрое считывание: ясная иерархия, контраст текста и фона, ограниченное число акцентных элементов, предсказуемые паттерны. Так уменьшается нагрузка и повышается ощущение комфорта.

Что лучше: минимализм или насыщенная графика?

Зависит от задачи. Минимализм хорош для скорости и ясности, а насыщенная графика уместна, если вы готовы вести пользователя через детали постепенно. Важно, чтобы сложность не мешала понять главное с первого взгляда.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Диагональные скручивания улучшают тонус талии после 60 — тренер Тайлер Рид
Новости спорта
Диагональные скручивания улучшают тонус талии после 60 — тренер Тайлер Рид
Спутники зафиксировали новое лежбище моржей на Шпицбергене — WWF
Домашние животные
Спутники зафиксировали новое лежбище моржей на Шпицбергене — WWF
Лох зонтичный формирует плотные заросли и вытесняет местные растения — агрономы
Садоводство, цветоводство
Лох зонтичный формирует плотные заросли и вытесняет местные растения — агрономы
Популярное
Инспекторы ДПС знают, как вы отреагируете: какие приёмы используют, чтобы водитель сделал нужный шаг

Инспекторы ГИБДД используют разные психологические приёмы, чтобы управлять разговором. Узнайте, как сохранять спокойствие и контролировать ситуацию.

Инспекторы ДПС используют разные тактики общения с водителями — автоэксперты
Экономика Германии находится в состоянии свободного падения
Германские бизнесмены считают, что экономика страны перешла в состояние свободного падения
Бомба под Калининградом: Литва сделала ход, после которого нет пути назад
Зарубина не стала осуждать: она предложила Долиной путь, о котором почти никто не говорил вслух
Освобождение городов и новая переговорная реальность: Путин лично прибыл в зону СВО Любовь Степушова Предания связывают страну итбараков с районами Северной России Игорь Буккер Утренняя зарядка улучшает метаболизм зимой — врач-физиотерапевт Ольга Берестова Валерия Жемчугова
Красноармейск и Волчанск — под контролем России: Путин поставил армии новые задачи
Сорняк под ногами оказался врагом опухолей: метастазы замирают, словно наткнулись на скрытый щит
Что готовит декабрь для жителей Урала? Как правильно подготовиться к зимнему сезону
Что готовит декабрь для жителей Урала? Как правильно подготовиться к зимнему сезону
Последние материалы
Индонезия стала вторым в мире производителем морских водорослей — СPG
Комнатные растения зимой теряют тургор и засыхают из-за низкой влажности
Фарш для густого томатного супа с плавленым сыром обжаривают кулинары
Актриса Мария Горбань призналась в четырёх операциях на груди
Между Григорием Лепсом и Авророй Кибой произошёл скандал — психолог Абравитова
Завершение Эль-Ниньо принесёт долгожданный снег к Новому году — эксперт Карнаухов
В России допускают прямоугольные и двухстрочные номера — Сергей Радько
Женщинам рекомендуют проверять ферритин перед беременностью — гинеколог Бахметьева
Отдых лёжа после еды увеличил риск изжоги — физиологи
Кванджу приглашает гостей в двухдневный гастротур про кимчи — Korea Herald
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.