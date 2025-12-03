Почему нас привлекают одни картинки и отталкивают другие: разгадка кроется в мозге

Вот почему нам нравятся простые и понятные изображения — PNAS Nexus

Наше чувство "красиво/некрасиво" может быть не только делом вкуса, но и вопросом экономии ресурсов мозга.

Фото: unsplash.com by Remy_Loz axellvak, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Брюнетка с голубыми глазами, закрывающая нижнюю часть лица воротником свитера

Есть данные, что изображения, которые зрительная система обрабатывает проще и "дешевле" по энергии, чаще кажутся людям приятными. При этом слишком примитивные картинки быстро надоедают, а чрезмерно сложные могут утомлять и раздражать. Об этом говорится в публикации в PNAS Nexus.

Почему "смотреть" — это энергозатратно

Кажется, будто взгляд ничего не стоит: открыл глаза — и всё. Но для организма зрение одна из самых "дорогих" функций. Мозг в целом потребляет значимую долю энергии тела, и заметная часть этих затрат связана именно со зрительной обработкой: нужно распознавать формы, цвета, границы, движение, отделять объект от фона, сравнивать увиденное с памятью и ожиданиями.

Отсюда появляется простая интуиция: если стимул чрезмерно бедный, мозгу нечем заняться — и становится скучно. Если стимул перенасыщен деталями или устроен слишком необычно, система начинает работать на повышенных оборотах, а субъективно это нередко ощущается как напряжение. Между этими полюсами есть "середина", где картинка выглядит интересной, но не перегружает.

Что именно проверяли исследователи

В работе, о которой идет речь, Икай Тан и соавторы попытались оценить, сколько "нейронных ресурсов" условно требуется, чтобы зрительная система представила конкретное изображение. Для этого они прогоняли тысячи картинок с объектами и сценами через компьютерную модель зрительного восприятия и получали оценку сложности обработки.

Параллельно исследователи собрали оценки привлекательности: участникам показывали изображения и просили быстро отмечать, насколько они нравятся. Такой формат важен: скорость ответа помогает поймать первое впечатление, не давая времени на долгое размышление, поиск смыслов и культурных ассоциаций. Здесь проверяется именно мгновенная "приятность для глаз", а не то, что может понравиться после длительного разглядывания из-за сюжета или символики.

В отдельной части работы применяли нейровизуализацию, ориентированную на изменения уровня кислорода в крови (BOLD-сигнал), чтобы приблизительно оценить энергетические затраты при просмотре. Выборка там была небольшой, но идея простая: сопоставить субъективную симпатию к картинке с тем, насколько "дорого" мозгу её обрабатывать.

Что получилось и как это можно объяснить

В обоих подходах наблюдалась одна и та же тенденция: кадры, которые требовали меньше затрат на обработку, в среднем чаще получали более высокие оценки привлекательности. Это не означает, что людям "нравится простота" в чистом виде. Скорее речь о том, что эстетическое восприятие может опираться на эвристику энергосбережения: мозг предпочитает стимулы, которые дают достаточную стимуляцию, но не вынуждают тратить слишком много ресурсов.

Такой взгляд хорошо согласуется с бытовыми наблюдениями. Мы часто называем приятными изображения с ясной структурой: читаемыми линиями, понятными формами, аккуратным контрастом, ритмом элементов. И наоборот, визуальный шум, неразборчивые текстуры или хаотичная композиция быстро утомляют — даже если технически картинка "яркая" и "сложная".

Почему это не сводится к "формуле красоты"

Важно не переоценить вывод. Во-первых, в исследовании делали акцент на быстрых реакциях, а долгие эстетические удовольствия устроены сложнее: на них влияют опыт, стиль, контекст, сюжет, личные ассоциации, знания и даже настроение. Во-вторых, оценка "энергозатрат" через модели и BOLD — это приближения, а не прямой счёт калорий мозга. В-третьих, маленькая выборка в части с нейровизуализацией делает такие результаты скорее поддержкой основной идеи, чем окончательной точкой.

Тем не менее гипотеза ценна тем, что связывает эстетику с базовой физиологией: красота может быть не только культурной конструкцией, но и следствием того, как устроена обработка информации. И если мозг действительно ищет баланс между интересом и затратами, это многое объясняет — от любви к лаконичному дизайну до популярности визуальных паттернов, которые легко "схватываются" с первого взгляда.

"Слишком просто", "слишком сложно" и "в самый раз"

Слишком простые стимулы (например, почти пустое пространство) экономичны для зрения, но быстро становятся однообразными и не удерживают внимание. Слишком сложные или необычные изображения могут требовать больше усилий: взгляд "цепляется", но мозг тратит ресурсы на разбор структуры, и это утомляет. Сбалансированные картинки обычно имеют ясные опорные элементы: понятную композицию, различимые границы объектов, умеренную детализацию и предсказуемые закономерности, но без скуки.

Плюсы и минусы подхода "красота как экономия энергии"

Эта идея звучит привлекательно, но у неё есть обе стороны. Она помогает объяснять часть эстетических реакций, однако не описывает всё многообразие вкуса.

Плюсы: Дает физиологическое объяснение первому впечатлению от изображения: почему "приятно" часто совпадает с "легко воспринимать". Может быть полезна в дизайне интерфейсов и визуальных материалов, где важно быстрое и комфортное считывание. Подсказывает, почему перенасыщение деталями и визуальным шумом часто снижает симпатию, даже если картинка "эффектная".

Минусы: Риск упрощения: сложное искусство нередко нравится именно потому, что требует усилия и времени, а быстрые оценки этого не ловят. Эстетика зависит от контекста, культуры и обучения; экономия энергии — лишь один из слоёв. Нейроизмерения и модели не дают прямого "счётчика энергии", поэтому выводы нужно трактовать осторожно.



Популярные вопросы о том, почему нам нравится красота

Правда ли, что мозг всегда выбирает самое простое?

Нет. Речь скорее о балансе: мозгу нужна стимуляция, но он избегает лишних затрат, если они не дают дополнительных выгод. Поэтому "самое простое" часто скучно, а "умеренно сложное" — приятно.

Как выбрать стиль изображения для сайта или приложения?

Ориентируйтесь на быстрое считывание: ясная иерархия, контраст текста и фона, ограниченное число акцентных элементов, предсказуемые паттерны. Так уменьшается нагрузка и повышается ощущение комфорта.

Что лучше: минимализм или насыщенная графика?

Зависит от задачи. Минимализм хорош для скорости и ясности, а насыщенная графика уместна, если вы готовы вести пользователя через детали постепенно. Важно, чтобы сложность не мешала понять главное с первого взгляда.