Эль-Ниньо уходит: ждём снега на Новый год? Климатический поворот удивит

Завершение Эль-Ниньо принесёт долгожданный снег к Новому году — эксперт Карнаухов

Завершение природного цикла Эль-Ниньо может сделать погоду ближе к привычной зимней картине и повысить шансы на снег к Новому году.

Фото: freepik.com by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Засыпанный снегом автомобиль

При этом устойчивый снежный покров по-прежнему не гарантирован: зима может остаться "рваной" с частыми оттепелями и резкими похолоданиями.

На климатической карте это выглядит как короткий откат к норме после серии тёплых сезонов, а не как отмена общего потепления, как сообщает сайт Москва 24 со ссылкой на комментарии ведущего научного сотрудника Пущинского научного центра биологических исследований РАН Алексея Карнаухова.

Почему конец Эль-Ниньо меняет ожидания от зимы

Эль-Ниньо называют периодом аномального потепления поверхностных вод в экваториальной части Тихого океана. Даже если явление "живёт" в одном регионе, оно способно заметно перестраивать атмосферную циркуляцию и влиять на температурный фон по всему миру. В такие периоды чаще усиливаются глобальные температурные аномалии, а отдельные сезоны в разных странах могут становиться необычно мягкими.

Эксперт связывает последние бесснежные эпизоды и рекорды тепла с тем, что Эль-Ниньо добавляет системе "лишнее тепло" и меняет траектории переноса воздушных масс. В его оценке это могло сыграть роль и в необычных погодных сценариях 2023-2024 годов, когда на глобальном уровне обсуждалось превышение доиндустриальных значений температуры примерно на 1,5-1,6 градуса. Важно понимать различие: глобальные цифры описывают среднюю картину по планете, тогда как конкретный город может пережить и резкий минус, и затяжную оттепель в зависимости от синоптической ситуации.

Когда Эль-Ниньо заканчивается, исчезает один из факторов, поддерживавших аномально тёплый фон. Это не означает, что холод придёт автоматически, но повышает вероятность более "зимних" периодов, включая снегопады и морозные окна.

Эффект "отдачи": почему после тёплой фазы возможны холодные сюрпризы

После ярко выраженных тёплых периодов нередко наблюдается своеобразный компенсационный ход атмосферы, который в быту и называют "отдачей". На практике это означает не обязательно "самую холодную зиму за десятилетия", а скорее повышение контрастности: оттепели чередуются с заметными похолоданиями, циклоны приносят осадки, а затем приходит сухой морозный воздух.

В таком режиме снег к праздникам вполне реалистичен, но устойчивость покрова остаётся под вопросом. Для стабильного снега важны минимум несколько условий: минусовые температуры не только ночью, повторяемость осадков и отсутствие длительных оттепелей. Если температура регулярно пересекает ноль, снег быстро превращается в мокрую кашу, затем подмерзает и образует гололёд, а потом снова тает.

Гренландия, пресная вода и тёплые течения: как это связано с Европой и Россией

В объяснении Карнаухова важное место занимает Северная Атлантика. Он указывает, что ускоренное таяние ледников Гренландии приносит в океан большие объёмы пресной воды. Это меняет свойства воды и может влиять на силу тёплых течений, которые участвуют в "подогреве" климата Европы и частично европейской России. Если такие течения ослабевают, вероятность холодных периодов возрастает.

Это не прогноз "в лоб" на конкретную дату, а логика того, почему на фоне общего потепления всё равно возможны холодные зимние всплески. Климатическая система сложна и инерционна, поэтому отдельный сезон складывается из множества факторов, а не из одного механизма.

Что это значит для повседневной жизни: снег может прийти, но зима останется переменчивой

Даже если сезон окажется холоднее прошлогоднего, наиболее вероятный сценарий для многих регионов — переменная погода. Это та самая зима, когда утром может быть мокрый снег и плюс, а вечером — минус и ледяная корка под ногами. В таких условиях важнее не "угадать", будет ли классическая русская зима, а подготовиться к двум режимам сразу.

Для городов это означает повышенные риски гололедицы и нагрузки на коммунальные службы, особенно в периоды перехода через ноль. Для автомобилистов — рост значения зимних шин, видимости и качественной незамерзающей жидкости, а для пешеходов — обуви с хорошим сцеплением и непромокаемой верхней одежды.

Почему похолодание не отменяет глобальное потепление

Ключевой смысл комментария эксперта — разделять короткие циклы погоды и долгий тренд климата. Более снежная или более холодная зима в отдельном году не опровергает потепление: климат оценивают по многолетним рядам, частоте экстремумов и устойчивости изменений. В его оценке темпы роста температуры ускорились: если за XX век прибавка составляла около 0,8 градуса, то за первые 24 года XXI века прирост сопоставим.

Из этого следует важный вывод: на горизонте одного-двух сезонов возможны "зимние возвраты", но в долгосрочной перспективе риски, связанные с потеплением, никуда не исчезают. Поэтому снег к Новому году может стать приятной частью привычного сценария, но не поводом считать, что климатическая повестка исчерпана.

Эль-Ниньо и нейтральная фаза с точки зрения зимней погоды

Во время Эль-Ниньо глобальной системе легче уйти в тёплый режим, поэтому в ряде регионов чаще встречаются мягкие зимние периоды, оттепели и нестабильный снежный покров. После завершения Эль-Ниньо "подталкивающий" вклад в тепло ослабевает, и вероятность более традиционных зимних эпизодов повышается, особенно если складывается благоприятная циркуляция. Нейтральная фаза не гарантирует морозов: если преобладают атлантические циклоны и частый перенос тёплого воздуха, зима всё равно может быть сырой и неоднородной.

Плюсы и минусы возможной более снежной зимы

Если сезон окажется холоднее и с большим числом снегопадов, это принесёт и удобства, и новые задачи. Одно и то же явление может быть плюсом для одних сфер и минусом для других.

Плюсы: Стабильный снежный покров нередко делает зимнюю картину более предсказуемой, чем постоянные "качели" вокруг нуля. Для почвы и некоторых растений снег работает как естественное утепление в морозные периоды. Зимние активности и туристические направления легче планировать, если есть настоящая зима, а не бесконечная слякоть.

Минусы: Уборка и вывоз снега требуют ресурсов, а при сильных осадках растёт нагрузка на транспорт и инфраструктуру. Перепады температуры увеличивают риск гололедицы и травматизма, особенно в городах. Для водителей возрастает значимость подготовки: шины, щётки, аккумулятор, видимость и сезонное обслуживание.



Популярные вопросы о зиме после Эль-Ниньо

Может ли завершение Эль-Ниньо гарантировать снег к Новому году?

Нет, это лишь один из факторов. Снег и его устойчивость зависят от циркуляции, циклонов, температуры у поверхности и повторяемости осадков.

Что важнее для устойчивого снежного покрова: мороз или осадки?

Нужно и то и другое. Осадки создают снег, а стабильный минус помогает ему сохраняться; частые оттепели быстро разрушают покров.

Какая погода опаснее: мягкая зима без снега или снежная с морозами?

Часто опаснее именно периоды вокруг нуля: мокрый снег, дождь и последующий заморозок создают гололёд. Стабильный минус со снегом может быть более предсказуемым, хотя и требует уборки.