Озоновая дыра подала сигнал: над Антарктидой исчезает

Вот почему озоновая дыра сжимается или расширяется — CAMS

Озоновая "дыра" над Антарктидой в этом сезоне повела себя необычно: она уменьшалась быстрее, чем привыкли видеть специалисты.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Атмосфера Земли с высоты стратосферы

По данным наблюдений, к началу декабря зона сильного истощения озона исчезла полностью. Это добавило оптимизма в долгую историю восстановления защитного озонового слоя. Об этом сообщает Служба мониторинга атмосферы "Коперник" (CAMS).

Что произошло над Антарктидой в 2025 году

В CAMS отметили, что область с очень низким содержанием озона, которая каждый год формируется над Антарктикой, закрылась 1 декабря. Для наблюдателей это важная дата, потому что в последние годы сезон нередко затягивался дольше. Нынешнее закрытие называют самым ранним с 2019 года. Дополнительно ученые обратили внимание на пик сезона: максимальная площадь истощения в 2025 году оказалась наименьшей за пять лет и составила 8,13 млн квадратных миль (21,08 млн км²).

Сам термин "озоновая дыра" часто вводит в заблуждение. Это не "прореха", где озона нет вообще, а крупная зона в стратосфере, где его концентрация резко падает. Именно поэтому в сообщениях о сезоне обычно фигурируют не "размер отверстия", а площадь области истощения и сроки, когда она расширяется и сжимается.

Почему сезонные сроки так важны

Как правило, процесс стартует в августе: над Антарктикой после полярной зимы формируется очень холодный вихрь, и в этих условиях запускаются реакции, ускоряющие разрушение озона. Пик чаще приходится на сентябрь или октябрь, а затем, по мере потепления стратосферы и ослабления вихря, область истощения уменьшается и к концу ноября или началу декабря исчезает.

В 2025 году картина была "неровной": дыра начала развиваться рано, затем ненадолго сокращалась к концу августа и снова расширилась в начале сентября до максимума. После этого размеры постепенно снижались, оставаясь заметными в сентябре и октябре, а в первой половине ноября сокращение пошло быстрее — как раз это и намекало на раннее закрытие сезона.

Чем озон "плох" внизу и "хорош" наверху

Озон — молекула из трех атомов кислорода (O₃), и в зависимости от того, где он находится, могут быть совсем разные эффекты. У поверхности Земли озон — компонент смога: он раздражает дыхательные пути и особенно неприятен людям с заболеваниями легких, например с астмой. Но в стратосфере на высоте десятков километров он играет роль щита — поглощает большую часть жесткого ультрафиолетового излучения, которое иначе достигало бы поверхности.

Когда стратосферного озона становится меньше, больше ультрафиолета проходит "вниз". Это не означает, что всем сразу станет опасно жить, но риски растут: повышается вероятность повреждения ДНК, увеличиваются случаи рака кожи и поражений глаз, а также страдают экосистемы, чувствительные к ультрафиолету.

Откуда вообще взялась озоновая дыра

История проблемы стала широко известна в 1980-х, когда ученые зафиксировали сильное сезонное истощение озона над Антарктидой. Главной причиной называли вещества антропогенного происхождения — прежде всего хлорфторуглероды (ХФУ), которые много лет применяли в холодильной технике, аэрозолях и других сферах. В стратосфере под действием солнечного излучения они высвобождают активный хлор, который "запускает" цепочки реакций разрушения озона.

Именно это привело к Монреальскому протоколу 1987 года — международному соглашению об отказе от ХФУ и других озоноразрушающих веществ. По оценкам специалистов, большая часть таких веществ уже выведена из оборота, но проблема не исчезает мгновенно: молекулы ХФУ очень стабильны и могут сохраняться в атмосфере десятилетиями.

Почему нынешние наблюдения считают хорошим знаком

Данные CAMS о сравнительно небольшом пике и раннем завершении сезона воспринимаются как позитивная динамика на фоне нескольких предыдущих лет, когда озоновые дыры были особенно крупными и "долгоиграющими". При этом ученые подчеркивают: один удачный сезон не отменяет влияния погоды в стратосфере, которое меняется год от года. Тем не менее сочетание факторов — и сроки, и площадь — выглядит обнадеживающе для долгосрочного тренда восстановления.

В CAMS также говорят о долгом горизонте восстановления: даже с учетом запретов и контроля выбросов нужно время, чтобы остаточные количества озоноразрушающих веществ "вымылись" из верхних слоев атмосферы. Поэтому прогнозы обычно измеряются десятилетиями — и это нормально для процессов планетарного масштаба.

Что это означает для обычных людей и бизнеса

Для большинства жителей планеты озоновая дыра — не ежедневная тема, но ее состояние влияет на базовую "фоновую" безопасность: сколько ультрафиолета достигает поверхности в разные сезоны. Поэтому новости о восстановлении озонового слоя важны не только ученым. Они отражаются и на прикладных вещах: от рекомендаций по защите кожи до оценки рисков для сельского хозяйства, рыболовства и туризма в южных широтах.

Есть и "товарный" аспект, который часто остается за кулисами. Жесткие ограничения на ХФУ когда-то ускорили обновление холодильного оборудования, кондиционеров, некоторых видов аэрозольной продукции и материалов для теплоизоляции. То есть экология в данном случае тянет за собой рынок: меняются требования, технологии, сервисное обслуживание и подходы к утилизации оборудования.

Озон у земли и озон в стратосфере

Одинаковая молекула ведет себя по-разному, и это важно понимать, чтобы не запутаться в новостях.

Тропосферный озон (у поверхности) чаще связан со смогом: он ухудшает качество воздуха и может усиливать симптомы у людей с чувствительными легкими. Стратосферный озон (выше) образует защитный слой: он экранирует значительную часть вредного ультрафиолета и снижает биологические риски для людей и природы. "Озоновая дыра" — это прежде всего проблема стратосферы над Антарктидой, а не "плохой озон" в городском воздухе.

Плюсы и минусы: что дает восстановление озонового слоя

В этой теме есть очевидные сильные стороны, но и нюансы, которые стоит держать в голове.

Плюсы: Снижение долгосрочных рисков от ультрафиолета для здоровья: меньше шансов на повреждения кожи и глаз при прочих равных. Более стабильные условия для экосистем, особенно там, где ультрафиолет заметно влияет на пищевые цепочки. Понятный пример того, как международные соглашения могут реально работать, когда правила подкреплены контролем и технологическими альтернативами.

Минусы и ограничения: Восстановление идет медленно: даже при соблюдении запретов эффект растягивается на десятилетия, а это требует терпения и постоянного мониторинга. Погодные колебания в стратосфере способны сделать отдельные сезоны "хуже" или "лучше", поэтому по одному году нельзя судить о финальном результате. Экономические затраты на замену и обслуживание техники (холодильники, кондиционеры, системы охлаждения в промышленности) никуда не исчезают: переход на новые решения требует вложений и грамотной утилизации старых.



Популярные вопросы о восстановлении озонового слоя

Может ли озоновая дыра действительно исчезнуть "навсегда"?

Речь обычно идет о том, что сезонное истощение перестанет быть экстремальным и вернется к значениям, близким к "норме" до кризиса. Полностью исключить сезонные колебания нельзя, но их масштаб может стать значительно меньше.

Как понять, что озоновый слой восстанавливается, если в какие-то годы дыра снова большая?

Озоновая дыра зависит не только от количества озоноразрушающих веществ, но и от стратосферной "погоды": температуры, силы полярного вихря, особенностей циркуляции. Поэтому тренд оценивают по длинным рядам наблюдений, а не по одному сезону.

Что лучше для дома: обновить старый кондиционер или обслуживать его дальше?

Если техника очень старая и использует устаревшие решения, обновление может быть более разумным с точки зрения эффективности и контроля утечек. Если оборудование современное, регулярное обслуживание, герметичность и корректная утилизация при замене — ключевые факторы.