Марс ускоряет время: сотни микросекунд в сутки ускользают, будто планета сама подгоняет Вселенную

Время на Земле кажется привычным и стабильным: наши часы синхронизированы со спутниками, атомными стандартами и чёткими физическими величинами. Но стоит выйти за пределы земной гравитации, и привычный ритм начинает меняться. Космос заставляет секунды растягиваться или сжиматься, а планеты задают собственный темп. Новые данные показывают, что Марс живёт по иным временным правилам. Об этом сообщает Earth.
Точное измерение времени — основа любой навигации, связи и работы космических аппаратов. Но в условиях, где и гравитация, и движение меняются, стабильные земные секунды перестают быть универсальными. Учёные Национального института стандартов и технологий представили обновлённые расчёты, показывающие: красная планета ускоряет ход времени по сравнению с Землёй.
По их данным, марсианские часы ежедневно опережают земные на сотни микросекунд, а величина расхождения зависит от формы марсианской орбиты и влияния соседних планет. Изменяясь от сезона к сезону, этот ритм создаёт уникальную временную систему, в которой будущим экипажам предстоит жить и работать.
Физики подчёркивают, что изучение марсианского времени помогает глубже понять идеи Эйнштейна о связи движения, гравитации и течения секунд. Теперь эти расчёты становятся не теорией, а практической основой для межпланетных миссий.
Среднее суточное отличие составляет около 477 микросекунд — почти полмиллисекунды в день. На протяжении марсианского года временной разрыв достигает более 200 микросекунд.
Исследователи также выявили тонкие колебания — около 40 микросекунд, которые проявляются в течение семи синодических циклов. Такая модуляция связана с тем, что орбиты Земли и Марса не находятся в простом резонансе: расстояния между планетами постоянно меняются, а гравитационные взаимодействия меняют скорость движения.
"Сейчас самое подходящее время для Луны и Марса. Мы как никогда близки к тому, чтобы приблизиться к освоению Солнечной системы", — сказал ведущий автор исследования Биджунатх Патла.
Эксцентриситет марсианской орбиты усиливает эти эффекты: при сближении с Солнцем время течет иначе, чем при удалении.
Общая теория относительности объясняет: чем сильнее гравитация, тем медленнее идут часы. Марс расположен дальше от Солнца, чем Земля, поэтому солнечная гравитация на его поверхности слабее — следовательно, секунды текут немного быстрее.
Собственная гравитация Марса тоже играет роль: она составляет около одной пятой земной. Это добавляет ускорение хода времени.
Формальные расчёты включают гравитационный потенциал, вращение планеты и поправки, связанные с воздействием других тел. В основу положено определение ареоида — условной "поверхности", на которой идеальные марсианские часы показывают стабильное время.
Константа LM стала аналогом земной LG и служит базой для определения координатного времени Марса — ключевой величины для синхронизации межпланетных систем.
Солнечная гравитация воздействует на систему Земля-Луна неравномерно: приливные силы слегка меняют орбиты и скорости тел. Для сверхточной синхронизации это критично. Модели, учитывающие влияние солнечных приливов, уменьшают ошибки в измерении времени почти на два порядка.
Эти же эффекты отражаются и на сравнении времени Земли и Марса. Корректировки показывают: длительные ошибки составляют порядка 100 наносекунд в сутки — величину, значимую для межпланетной связи, навигации и научных вычислений.
Марс далеко, сигнал идёт долго, а будущие экипажи будут зависеть от навигации и синхронизации больше, чем любые прошлые миссии. Создание стабильного марсианского стандарта времени — шаг к полноценной межпланетной инфраструктуре.
"Если вы добьётесь синхронизации, то сможете общаться практически в реальном времени без потери информации", — отметил Патла.
Марсианское время станет основой для сетей связи между орбитальными аппаратами, роверами, будущими станциями и Землей. Чем точнее эти системы будут работать, тем безопаснее и эффективнее окажутся межпланетные перелёты.
Марс стал новой лабораторией для проверки фундаментальных идей Эйнштейна. На красной планете сочетаются изменяющаяся гравитация, вытянутая орбита и воздействие множества тел — идеальная среда для уточнения теории относительности.
Пилотируемые миссии потребуют максимально точных часов: от временной точности зависит работа навигационных систем, посадочных модулей и научных наблюдений.
"Возможно, пройдут десятилетия, прежде чем поверхность Марса покроется следами марсоходов", — сказал соавтор исследования Нил Эшби.
Исследования, проведённые сегодня, станут фундаментом для будущих поколений, которые будут работать в условиях, где ход времени отличается от земного.
Время на Земле и Марсе отличается по нескольким ключевым параметрам.
Гравитация: слабее на Марсе → секунды идут быстрее.
Расстояние до Солнца: уменьшенная гравитация Солнца ускоряет время.
Форма орбиты: вытянутая орбита Марса вызывает сильные сезонные колебания.
Приливные эффекты: на Земле их влияние компенсируется Луной, на Марсе — иная динамика.
Эти различия делают единый стандарт невозможным: для межпланетной навигации нужна чёткая адаптация.
Почему время на Марсе течёт быстрее?
Потому что гравитация Солнца и самого Марса слабее, чем на Земле, а теория относительности предсказывает ускорение хода часов при снижении гравитационного потенциала.
Как орбита Марса влияет на время?
Из-за вытянутой орбиты Марс постоянно меняет расстояние до Солнца, что вызывает сезонные колебания хода секунд.
Может ли марсианское время стать глобальным стандартом?
Нет. Из-за гравитационных и орбитальных особенностей каждая планета должна иметь собственную систему времени.
