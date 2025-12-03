Антарктида раскрывает железный секрет: ледники несут в океан материал, влияющее на климат планеты

Породы над линией ледника содержат в десять раз больше железа, передаёт Earth

Антарктида часто кажется вечной и неизменной, будто холодный континент живёт по собственным законам и не подчиняется времени. Здесь по-прежнему дуют жесткие ветры, океан остаётся суровым, а ледяные поля кажутся неподвижными веками. Но под этой кажущейся тишиной происходят процессы, которые способны изменить наш климат сильнее, чем мы привыкли думать. Об этом сообщает Earth.

Как потепление меняет Антарктиду и почему это важно

Антарктида постепенно нагревается, а её ледяной щит истончается — и учёные стремятся понять, как эти изменения влияют на природные механизмы, регулирующие углекислый газ в атмосфере. В Восточной Антарктиде специалисты обнаружили неожиданный природный источник, способный усиливать способность океана поглощать CO₂.

Когда ледники отступают, на поверхности появляются нунатаки — горные вершины, до этого скрытые под толстым слоем льда. Хотя они занимают небольшие площади, их роль заметно больше: обнажённые породы начинают разрушаться, формируя богатые минералами отложения. Эти частицы становятся своеобразным "кормом" для океана, особенно для Южного океана, где даже незначительные изменения состава воды сильно влияют на фитопланктон — ключевой регулятор углекислого газа на планете.

Команда исследователей изучила отложения в горах Сёр-Рондане — и обнаружила, что их влияние на океан гораздо значительнее, чем предполагалось ранее.

Железо как природный инструмент поглощения углекислого газа

Учёные установили, что породы, которые находятся выше линии ледяного покрова, содержат в десять раз больше железа, чем материалы, ранее изученные в других частях Антарктиды. Ледники и айсберги, двигаясь к океану, подбирают эти частицы и переносят их в прибрежные воды. Там железо становится основным элементом питания для фитопланктона — крошечных организмов, способных активно поглощать CO₂.

Исследовательская группа также сообщила, что отложения нунатаков содержат втрое больше извлекаемого железа, чем обычные материалы, которые ледники транспортируют к морю. Некоторые образцы оказались покрыты ржавчиной — наглядное подтверждение того, что процессы выветривания формируют богатый железом материал.

"Наши результаты показывают, что обнажённые коренные породы в Антарктиде действуют как железная фабрика", — отмечается в исследовании под руководством доцента Школы географии и естественных наук Нортумбрийского университета доктора Кейт Уинтер.

Учёные объясняют, что тёмные камни под солнцем могут прогреваться выше +20 °C даже тогда, когда воздух остаётся отрицательным. Такой нагрев активирует процессы разрушения породы и высвобождения железа — основы для будущего цветения фитопланктона. Спутниковые снимки подтверждают: в районах, где ледники выходят в океан, часто наблюдаются яркие цветения.

"Благодаря нашему исследованию мы теперь знаем, что отложения на Антарктическом континенте могут способствовать поглощению атмосферного углекислого газа океаном", — говорится в отчёте команды.

Как далеко могут уйти последствия: взгляд в будущее

Учёных особенно интересует, насколько сильным станет влияние подобных процессов, если по всей Антарктиде начнут таять десятки малых ледников одновременно.

Важный момент — скорость движения льда. Антарктические ледники движутся невероятно медленно, и богатым железом частицам требуется от 10 000 до 100 000 лет, чтобы пройти путь от гор к океану. Это означает, что процессы, которые мы наблюдаем сейчас, — лишь начало долгосрочного климатического механизма.

"Исследования морского дна показывают, что богатые железом осадочные породы доставлялись к побережью на протяжении тысячелетий. Процессы, которые мы наблюдаем сегодня, дают представление о будущих изменениях, связанных с таянием ледников", — сказал морской биолог Эдинбургского университета Сиан Хенли.

Эта временная задержка огромна, но именно она помогает понять климатические циклы Земли и природные механизмы компенсации углекислого газа.

Почему железо Антарктиды важно для климата всей планеты

Система доставки железа работает тысячелетиями и не компенсирует человеческие выбросы — она не способна решить проблему глобального потепления в одиночку. Но она помогает понять, как планета естественным образом регулирует углеродный баланс.

Южный океан уже сегодня поглощает значительную долю выбросов CO₂. Если в течение тысяч лет в него будет попадать больше железа, фитопланктон сможет активнее расти, а значит, океан сохранит своё значение как основного природного поглотителя углерода.

Антарктида кажется далёкой и неизменной, но именно эти процессы напоминают: холодный континент находится в центре глобальных климатических изменений и влияет на будущее всех живущих на Земле.

Сравнение: природные и антропогенные механизмы поглощения углекислого газа

Природные механизмы поглощения углерода отличаются от искусственных по масштабам и скорости. Антарктические процессы работают медленно, но стабильно.

Основные различия:

Скорость: природные циклы растягиваются на тысячи лет, тогда как технологии улавливания CO₂ действуют быстро, но охватывают малые объёмы. Масштаб: Южный океан обладает огромной площадью и значительной биомассой фитопланктона. Стабильность: природные процессы не зависят от экономики и инфраструктуры. Ограничения: естественные циклы не компенсируют современные темпы выбросов.

Плюсы и минусы влияния нунатаков на климат

Появление новых обнажённых пород формирует дополнительные возможности для океана поглощать углекислый газ. Однако этот процесс неоднозначный.

Преимущества:

повышение концентрации питательных веществ в Южном океане;

ускорение роста фитопланктона;

усиление природных механизмов улавливания CO₂.

Недостатки:

процессы действуют слишком медленно;

эффект напрямую зависит от таяния ледников;

увеличение площади обнажения означает дальнейшее потепление, что несёт риски для экосистем.

Советы: как объяснять климатические процессы детям и не специалистам

Используйте аналогии — сравните нунатаки с камнями, которые постепенно крошатся и "кормят" океан. Показывайте карты — визуализация помогает понимать масштаб Антарктиды. Подчеркивайте, что климатические процессы идут медленно, но их последствия долговременны. Объясняйте связь между океаном, фитопланктоном и атмосферой. Разделяйте понятия: природная компенсация CO₂ ≠ решение проблемы выбросов.

Популярные вопросы о влиянии Антарктиды на климат

Как нунатаки помогают океану поглощать CO₂?

Разрушаясь, они выделяют богатые железом частицы. Железо стимулирует рост фитопланктона, который поглощает углекислый газ.

Может ли природа компенсировать современные выбросы?

Нет. Природные механизмы работают слишком медленно и не могут справиться с антропогенными темпами роста CO₂.

Почему таяние ледников связано с увеличением железа в океане?

Потому что обнажённые горные породы начинают выветриваться, и их минералы в итоге попадают в океан через ледники и айсберги.